Η ΑΕΚ έκανε το 3-0 με τον Ζίνι, αλλά η Ράγιο μείωσε σε 3-1! (vids)
Απίστευτο παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την ΑΕΚ στο 51’ να κάνει το 3-0 με τον Ζίνι και να ισοφαρίζει το σκορ της πρώτης αναμέτρησης (3-0), αλλά την Ράγιο Βαγιεκάνο στο 60’ να μειώνει σε 3-1 με τον Παλαθόν και να παίρνει και πάλι το προβάδισμα για την πρόκριση.
Στο 51’ ο Κουτέσα έκανε τη σέντρα και ο Ζίνι με κεφαλιά σκόραρε το δεύτερο προσωπικό του γκολ για το 3-0, βάζοντας… φωτιά στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Στο 60’ ο Παλαθός, όμως, μετά από πάσα του Πέδρο Ντίας, νίκησε τον Στρακόσα για το 3-1, που δίνει την πρόκριση στην Ράγιο Βαγιεκάνο.
Οι Κιτρινόμαυροι είχαν ανοίξει το σκορ στο 13’ με Ζίνι. Ο Πήλιος εκτέλεσε με δύναμη το πλάγιο που κέρδισε η ΑΕΚ από αριστερά, η μπάλα έφτασε στον Ζίνι, αυτός κατέβασε ωραία και με δυνατό σουτ νίκησε τον Μπατάλια.
Στο 36′ έκαναν το 2-0 με τον Μαρίν. Ο Κοϊτά μπήκε στην περιοχή, ο Ράτσιου τον ανέτρεψε και ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα, με τον Μαρίν να εκτελεί εύστοχα για το 2-0 της Ένωσης.
- Η βαθμολογία στη Euroleague και τα σενάρια για τον Παναθηναϊκό
- Μπαρτζώκας: «Το επίπεδο της Euroleague είναι καλύτερο από ποτέ»
- Europa League: Τα ζευγάρια των ημιτελικών – Πότε είναι ο τελικός
- Γκολ και highlights από τις ρεβάνς του Europa League (vids)
- Ο αποκλεισμός της ΑΕΚ έκλεισε την πόρτα της 10άδας στην Ελλάδα
- Νότιγχαμ απο «ατσάλι», νίκησε την Πόρτο και πέρασε στα ημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ (1-0, vid)
- ΑΕΚ – Βαγιεκάνο 3-1: Άγγιξε το «θαύμα», αλλά αποκλείστηκε η «Ένωση» (vid)
- Conference League: Επική πρόκριση της Στρασμπούρ (4-0), πέρασε εύκολα η Κρίσταλ Πάλας παρά την ήττα (2-1, vids)
