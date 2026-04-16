ΑΕΚ: 2-0 με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μαρίν (vids)

Με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μαρίν στο 36’, η ΑΕΚ έκανε το 2-0 στη ρεβάνς με την Ράγιο Βαγιεκάνο και πλέον θέλει ένα ακόμα για να ισοφαρίσει το 3-0 του πρώτου αγώνα.

Ο Κοϊτά μπήκε στην περιοχή, ο Ράτσιου τον ανέτρεψε και ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα, με τον Μαρίν να εκτελεί εύστοχα για το 2-0 της Ένωσης.

Δείτε το 2-0:

Οι Κιτρινόμαυροι είχαν ανοίξει το σκορ στο 13’ με Ζίνι. Ο Πήλιος εκτέλεσε με δύναμη το πλάγιο που κέρδισε η ΑΕΚ από αριστερά, η μπάλα έφτασε στον Ζίνι, αυτός κατέβασε ωραία και με δυνατό σουτ νίκησε τον Μπατάλια.

Δείτε το 1-0: