Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ με τον Ζίνι, 1-0 τη Ράγιο Βαγιεκάνο (vid)
Ο Ζίνι στο 13’ έκανε το 1-0 κόντρα στην Ράγιο και δίνει ελπίδες στην ΑΕΚ, που κυνηγάει να ανατρέψει το 3-0 του πρώτου αγώνα.
Με γκολ του Ζίνι στο 13ο λεπτό, η ΑΕΚ έκανε το 1-0 στον επαναληπτικό με την Ράγιο Βαγιεκάνο, για τα προημιτελικά του Conference League.
Ο Πήλιος εκτέλεσε με δύναμη το πλάγιο που κέρδισε η ΑΕΚ από αριστερά, η μπάλα έφτασε στον Ζίνι, αυτός κατέβασε ωραία και με δυνατό σουτ νίκησε τον Μπατάλια για το 1-0.
Ένα γκολ που δίνει ελπίδες πρόκρισης στην ΑΕΚ, η οποία θέλει να ανατρέψει το εις βάρος της 3-0 του πρώτου αγώνα.
Δείτε το γκολ:
- Η βαθμολογία στη Euroleague και τα σενάρια για τον Παναθηναϊκό
- Μπαρτζώκας: «Το επίπεδο της Euroleague είναι καλύτερο από ποτέ»
- Europa League: Τα ζευγάρια των ημιτελικών – Πότε είναι ο τελικός
- Γκολ και highlights από τις ρεβάνς του Europa League (vids)
- Ο αποκλεισμός της ΑΕΚ έκλεισε την πόρτα της 10άδας στην Ελλάδα
- Νότιγχαμ απο «ατσάλι», νίκησε την Πόρτο και πέρασε στα ημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ (1-0, vid)
- ΑΕΚ – Βαγιεκάνο 3-1: Άγγιξε το «θαύμα», αλλά αποκλείστηκε η «Ένωση» (vid)
- Conference League: Επική πρόκριση της Στρασμπούρ (4-0), πέρασε εύκολα η Κρίσταλ Πάλας παρά την ήττα (2-1, vids)
