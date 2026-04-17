Conference League: Επική πρόκριση της Στρασμπούρ (4-0), πέρασε εύκολα η Κρίσταλ Πάλας παρά την ήττα (2-1, vids)

Η Στρασμπούρ έκανε το μεγάλο «κόλπο» στην ρεβάνς με την Μάιντς, καθώς η γαλλική ομάδα επικράτησε 4-0 και κατέκτησε τεράστια πρόκριση στην ημιτελική φάση του Conference League, όπου θ’ αντιμετωπίσει την Ράγιο Βαγιεκάνο.

Στο πρώτο παιχνίδι η Μάιντς είχε επικρατήσει των Γάλλων με 2-0, αλλά η Στρασμπούρ έδωσε μεγάλη «μάχη» από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, για να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ από το πρώτο ματς και κατάφερε να πετύχει τον μεγάλο στόχο της.

Η γαλλική ομάδα άνοιξε το σκορ (1-0) στο 26’, με τον Νάνασι να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της Μάιντς και στο 35 ’ μάλιστα γηπεδούχοι πέτυχαν και δεύτερο γκολ.

Σκόρερ αυτή την φορά ήταν ο Ουατάρα με τους γηπεδούχους να κυριαρχούν καθ’ όλη την διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Η Στρασμπούρ ήταν εντυπωσιακή και στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης, διαλύοντας την αμυντική γραμμή των φιλοξενούμενων.

Οι γηπεδούχοι έχασαν πέναλτι στο 66′ με τον Εμέγκα, αλλά τρία λεπτά αργότερα έφτασαν σε σκορ πρόκρισης, κάνοντας το 3-0 με τον Ενσίσο. Η Στρασμπούρ όμως δεν σταμάτησε εκεί, καθώς κατάφερε να πετύχει κι άλλο γκολ, με τον Εμέγκα να διαμορφώνει το τελικό 4-0 στο 74′.

ΣΤΡΑΣΜΠΟΥΡ: Πέντερς, Ντουκουρέ, Ομομπαμιντέλε, Τσίλγουελ (78’ Χέγκσμπεργκ), Μορέιρα, Ελ Μουραμπέτ, Ουαταρά (79’ Γιασίν), Μπάρκο, Νανάσι (58’ Εμεγκά), Ενκίσο, Γκοντό.

ΜΑΪΝΤΣ: Μπατς, Κορ (82’ Φέρατσνιχ), Πος, Ντα Κόστα, Μουενέ (82’ Μπέβινγκ), Καβασάκι (72’ Ζιμπ), Σανό, Νέμπελ, Βιντμέρ (72’ Σασί), Βάιπερ (46’ Αμίρι), Τίετς.

Έχασε αλλα πέρασε η Κρίσταλ Πάλας

Η Κρίσταλ Πάλας γνώρισε την ήττα από την Φιορεντίνα στο Αρτέμιο Φράνκι με 2-1, αλλά η αγγλική ομάδα ήταν αυτή που εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League και θα παίξει στους «4» με την Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Οι «αετοί» του Λονδίνου είχαν νικήσει εύκολα με 3-0 στο πρώτο ματς και οι «βιόλα» αρκέστηκαν απόψε, σε μια νίκη γοήτρου στην ρεβάνς επί ιταλικού εδάφους.

Η αγγλική ομάδα προηγήθηκε στο σκορ με γκολ του Σαρ στο 17’, αλλά οι «βιόλα» έφτασαν στην ισοφάριση (1-1) με εύστοχο κτύπημα πέναλτι του Γκούντμουνσον στο 31’. Οι Ιταλοί πέτυχαν και δεύτερο γκολ, με τον Ν’ντουρ να κάνει το 2-1 στο 53′, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ.

ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ: Ντε Χέα, Πόνγκρατσιτς, Γκόζενς (70’ Μπάλμπο), Κομούτσο (70’ Κουάντιο), Ρανιέρι Μαντραγκόρα, Φατζιόλι (46’ Εντούρ), Χάρισον, Σόλομον (75’ Φαμπιάν), Γκούντμουντσον (75’ Φατσίνι), Πίκολι.

ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ: Χέντερσον, Κανβό, Λακρουά (41’ Ριάντ), Ρίτσαρντς, Μίτσελ, Μουνιόθ, Καμάντα, Γουόρτον, Πίνο (73’ Χιουζ), Σαρ, Ματετά (46’ Λάρσεν).

Τα αποτελέσματα στα προημιτελικά:

1ος αγώνας

Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ 3-0

Μάιντς – Στρασμπούρ 2-0

Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα 3-0

Σαχτάρ – Άλκμααρ 3-0

2ος αγώνας – 16 Απριλίου

Άλκμααρ – Σαχτάρ 2-2

ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο 3-1

Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας 2-1

Στρασμπούρ – Μάιντς 4-0

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Σαχτάρ Vs Κρίσταλ Πάλας

Ράγιο Βαγιεκάνο Vs Στρασμπούρ

Ο τελικός

27 Μαΐου στη Λειψία