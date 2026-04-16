Άλκμααρ-Σαχτάρ 2-2: Οι Ουκρανοί επέστρεψαν σε τετράδα μετά από 6 χρόνια (vid)

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ ταξίδεψε στην Ολλανδία, έχοντας στις αποσκευές της το 3-0 του πρώτου αγώνα που έγινε στην Κρακοβία, και προκρίθηκε με εκτός έδρας ισοπαλία 2-2 με την Άλκμααρ. Ετσι η ομάδα της Ουκρανίας, που στην Ευρώπη παίζει γηπεδούχος σε ουδέτερη έδρα, επέστρεψε σε τετράδα Ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από έξι χρόνια. Στην ημιτελική φάση του Conference League η Σαχτάρ περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Κρίσταλ Πάλας-Φιορεντίνα (3-0).

Το παιχνίδι στο AZ Stadion ζωντάνεψε μετά το 1-0 υπέρ της Σαχτάρ στο 58’. Η Αλκμαάρ προηγήθηκε με γκολ στο 73’ και στο 80’, όμως δεν χάρηκε πολύ καθώς ισοφαρίστηκε στο 83’.

Στο παρελθόν η Σαχτάρ έχει αγωνιστεί δυο φορές (2015-16 και 2019-20) σε ημιτελικά Europa League. Θυμίζουμε ότι το 2009 κατέκτησε το UEFA Cup (ουσιαστικά το πρώην Europa League).

Πάντως, οι φίλαθλοι της ‘Αλκμααρ δεν είχαν πρόβλημα να γιορτάζουν στις εξέδρες!

Οι δυο ομάδες έπαιξαν ανοιχτά στο πρώτο ημίχρονο. Η Άλκμααρ ήθελε γρήγορο γκολ, όμως οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι. Η Σαχτάρ Ντόνετσκ ξεκίνησε με στόχο να πάρει τον αέρα των γηπεδούχων.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Σαχτάρ κρατούσε τους γηπεδούχους μακριά από την εστία της και σκόραρε στην πρώτη αντεπίθεση. Το 0-1 έγινε στο 58’ με πλασέ του ‘Άλισον μετά από αντεπίθεση που ξεκίνησε ο Κάουα Ελίας. Η Άλκμααρ ισοφάρισε (1-1) στο 73’ με εξαιρετικό φάουλ του Γένσεν αφού πρώτα έστειλε τη μπάλα στο δεξί δοκάρι.

Το 2-1 υπέρ της Αλκμααρ έγινε στο 80’ με σουτ του Σιν, μετά από σέντρα του Κόβατς. Όμως, οι Ολλανδοί δεν πρόλαβαν να χαρούν καθώς ο Μεϊρέλες έκανε το 2-2 μετά από ασίστ του Φερέιρα στο 83’.



ΑΛΚΜΑΑΡ: Ζουτ, Ντέκερ, Ιτσιχάρα, Φαν Ντάουλ (63’ Κόβατς), Μαϊκουμά (46’ Γένσεν), Μποουγκάρντ, Σιν, Τσάβες (46’ Ουφκίρ), Πατάτι (90+3′ Μένου), Μέιρντινκ (63’ Ρόμπεμοντ), Σαντίκ.

ΣΑΧΤΑΡ: Ρίζνικ, Πέδρο Ενρίκε, Ματβιγένκο, Μπόνταρ, Τόμπιας, Ναζάρινα, Ισάκε (61’ Εγκινάλδο), Νέβερτον (70’ Μεϊρέλες), Οτσερέτκο (88’ Μπονταρένκο), Άλισον Σαντάνα (61’ Μάρλον Γκόμες), Κάουα Ελίας (79’ Φερέιρα).