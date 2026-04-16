Η 11άδα της ΑΕΚ για τον επαναληπτικό με τη Ράγιο Βαγιεκάνο (pic)
Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για τη ρεβάνς της ΑΕΚ με την Ράγιο Βαγιεκάνο, για τα προημιτελικά του Conference League.
Με τον Ζίνι δίπλα στον Βάργκα παρατάσσει την ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς στον επαναληπτικό με την Ράγιο Βαγιεκάνο (22:00), για τα προημιτελικά του Conference League.
Πιο αναλυτικά, μπροστά από την εστία θα βρίσκεται ο Στρακόσα, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο στην τετράδα της άμυνας. Οι Μάριν και Πινέδα θα είναι στα χαφ, με τους Κοϊτά στο δεξί άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής και τον Κουτέσα στο αριστερό. Δίδυμο στην επίθεση θα είναι οι Ζίνι και Βάργκα, με τον Αφρικανό να παίρνει τη θέση του τιμωρημένου Γιόβιτς.
Η 11άδα της ΑΕΚ: Στρακόσα – Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος – Κοϊτά, Μαρίν, Πινέδα, Κουτέσα – Ζίνι, Βάργκα.
Στον πάγκο οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκατσίνοβιτς, Γκεοργκίεβ, Καλοσκάμης, Ελίασον, Βίντα, Πένραϊς, Περέιρα.
Υπενθυμίζουμε ότι εκτός από τον Λούκα Γιόβιτς, που συμπλήρωσε κάρτες, εκτός από το αποψινό παιχνίδι είναι και ο Πέτρος Μάνταλος, ο οποίος είναι τραυματίας.
Η ενδεκάδα της Ράγιο: Βαγιεκάνο: Μπατάγια, Φελίπε, Λεζέν, Τσαβαρία, Ράτσιου, Σις, Λόπεθ, Παλαθόν, Γκαρθία, Ακχομάχ, Ντε Φρούτος.
Στον πάγκο βρίσκονται οι: Καρντένας, Μολίνα, Ντίαθ, Τρέχο, Αλεμάο, Καμέγιο, Γκουμπάου, Μπάλιου, Εσπίνο, Βαλεντίν, Μεντί.
