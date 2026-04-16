sports betsson
Πέμπτη 16 Απριλίου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
sports

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ψάχνει ανατροπή του 3-0 η ΑΕΚ κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο
Conference League 16 Απριλίου 2026, 08:44

Η ΑΕΚ φιλοξενεί απόψε (16/4, 22:00) τη Ράγιο Βαγιεκάνο με στόχο την ανατροπή του 3-0 του πρώτου ματς και την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τα θρεπτικά συστατικά που ελέγχουν την πείνα και ενεργοποιούν τον μεταβολισμό

Spotlight

Να ανατρέψει το εις βάρος της 3-0 του πρώτου ματς και να προκριθεί στα ημιτελικά του Conference League θέλει η ΑΕΚ, που υποδέχεται απόψε (16/4, 22:00) τη Ράγιο Βαγιεκάνο, στην Allwyn Arena.

Για το αποψινό παιχνίδι δεν θα είναι διαθέσιμος ο Λούκα Γιόβιτς ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες και τέθηκε νοκ-άουτ. Έτσι ενδιαφέρον έχει η απόφαση του Νίκολιτς για τον παρτενέρ του Βάργκα στην επίθεση. Αν θα επιλέξει τον Ζίνι ή κάποιον εκ των Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά.

Να προσελκύσει την… τύχη θέλει η ΑΕΚ

Η Ένωση καλείται να ανατρέψει το εις βάρος της 3-0 από το πρώτο παιχνίδι, με την αποστολή της ωστόσο να είναι πολύ δύσκολη. Ο Μάρκο Νίκολιτς και οι παίκτες του δείχνουν πάντως αποφασισμένοι να το παλέψουν έχοντας ως σύμμαχο και τον κόσμο που θα γεμίσει το γήπεδο.

Κάτι που παραδέχτηκε και ο ίδιο ο Σέρβος προπονητής στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης: «Το αποτέλεσμα ήταν άδικο. Πρέπει να προσελκύσουμε αύριο την τύχη. Από ό,τι ξέρω το γήπεδο θα είναι γεμάτο αύριο. Είναι σημαντικό οι φίλαθλοι να μοιραστούν την τύχη και των παικτών μας», ανέφερε και συμπλήρωσε:

«Προσπαθούμε μαζί μέχρι το τελευταίο λεπτό. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε, θα πολεμήσουμε στο γρασίδι και αν υλοποιήσουμε τις πρώτες δύο προϋποθέσεις θα προσπαθήσουμε να παλέψουμε για να συνεχίσουμε στον επόμενο γύρο».

Παράλληλα, σε ερώτηση για το αν αύριο χρειάζεται περισσότερο το «fight, believe and never give up»: «Ήξερα ότι θα με ρωτήσετε κάτι τέτοιο. Αν υπήρχε κάποια στιγμή για να εφαρμοστεί αυτό το μότο δεν είναι αύριο αλλά τις τρεις τελευταίες εβδομάδες. Το είπα και μετά την αναμέτρηση.

Αντιμετωπίσαμε μια ομάδα από τα κορυφαία πρωταθλήματα με μεγάλη ποιότητα με καλύτερη προσαρμογή στις ανάγκες της αναμέτρησης σε σχέση με εμάς. Να πιστέψουμε στο μέγιστο επίπεδο, να παλέψουμε στο υπερμέγιστο επίπεδο. Χρειαζόμαστε και τους φιλάθλους μας. Το αποτέλεσμα είναι βαρύ, πρέπει να αξίζουμε ο Θεός του ποδοσφαίρου να μας βοηθήσει».

Το πανόραμα των προημιτελικών του Conference League

Μ. Πέμπτη 9/4

Ράγιο Βαγεκάνο-ΑΕΚ 3-0
(2′ Ακομάς, 45’+2′ Λόπεθ, 74′ πέν. Παλαθόν)

Σαχτάρ Ντόνετσκ-Άλκμαρ 3-0
(72′ Πεδρίνιο, 81′, 83′ Άλισον)

Κρίσταλ Πάλας-Φιορεντίνα 3-0
(24′ πέν. Ματετά, 31′ Μίτσελ, 90’+1′ Σαρα)

Μάιντς-Στρασβούργο 2-0
(11′ Σανό, 19′ Πος)

Πέμπτη 16 Απριλίου (22:00)

ΑΕΚ-Ράγιο Βαγεκάνο
Άλκμαρ-Σαχτάρ Ντόνετσκ
Φιορεντίνα-Κρίσταλ Πάλας
Στρασβούργο-Μάιντς

Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026

Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία)-ΑΕΚ (Ελλάδα) / Μάιντς (Γερμανία) -Στρασμπούρ (Γαλλία)
Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)-Φιορεντίνα (Ιταλία) / Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)-ΑΖ Αλκμααρ (Ολλανδία)

Headlines:
Αποθήκευση Ενέργειας
Αποθήκευση ενέργειας: Ποια έργα μπαίνουν πρώτα στην «πρίζα»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Stream sports
Νίκολιτς: «Πρέπει να έχουμε πίστη, υπομονή και ενέργεια κόντρα στη Ράγιο»
Ποδόσφαιρο 15.04.26

Μάρκο Νίκολιτς και Φελίπε Ρέλβας μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου για τη ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, τονίζοντας αμφότεροι πως η «Ένωση» θα πολεμήσει μέχρι τέλους για να πετύχει την ανατροπή.

Σύνταξη
Ο Ζήκος το… πιστεύει μετά το 3-0 από τη Βαγιεκάνο: «Η ΑΕΚ έχει τις περισσότερες πιθανότητες να προκριθεί»
Conference League 10.04.26

Με ανάρτησή του στα social media, ο Άκης Ζήκος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ΑΕΚ όχι μόνο θα παλέψει, αλλά ότι έχει και τις περισσότερες πιθανότητες πρόκρισης επί της Βαγιεκάνο.

Σύνταξη
Ραγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ 3-0: Βαριά ήττα και δύσκολο το έργο της στη ρεβάνς (vid)
Ποδόσφαιρο 09.04.26

Η ΑΕΚ δεν έκανε γκολ τις ευκαιρίες που είχε, αντιθέτως πλήρωσε ακριβά τα λάθη της στην άμυνα κι έτσι μετά την ήττα της με 3-0 από τη Ράγιο στην Ισπανία, θα έχει πολύ δύσκολο έργο στον επαναληπτικό.

Σύνταξη
LIVE: Μάιντς – Στρασμπούρ
Conference League 09.04.26

LIVE: Μάιντς – Στρασμπούρ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάιντς – Στρασμπούρ για τα προημιτελικά του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Σαχτάρ – Άλκμααρ
Conference League 09.04.26

LIVE: Σαχτάρ – Άλκμααρ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σαχτάρ – Άλκμααρ για τα προημιτελικά του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα
Conference League 09.04.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα για τα προημιτελικά του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 09.04.26

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Conference League. Τηλεοπτικά από ANT1 και COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Οι πιθανότητες της Ελλάδας να προσπεράσει την Τσεχία και να βρεθεί στην 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA
Conference League 09.04.26

Οι πιθανότητες της Ελλάδας για να προσπεράσει την Τσεχία και να ανέβει στη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA, εξαρτάται από την ΑΕΚ και τη «μάχη» της με τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στασιμοπληθωρισμός: Αυξάνεται η ανησυχία σε Ευρώπη και Ελλάδα – Δυσοίωνα τα σενάρια για την ανάπτυξη
Αναθεωρήσεις προβλέψεων 16.04.26

Το πλήγμα στην ανάπτυξη μπορεί να φτάσει έως 1 ποσοστιαία μονάδα, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα - Αυξανόμενος ο κίνδυνος να παγιωθούν οι πληθωριστικές προσδοκίες πάνω από τον στόχο

Αλέξανδρος Κλώσσας
Πυρά ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη και Μητσοτάκη: Δεν αντέχουν τη δικαιοσύνη και τη λογοδοσία, επιλέγουν την τοξικότητα
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

«Ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται σε πανικό. Έβαλε τον κ. Γεωργιάδη να επιτεθεί με ανοίκειο τρόπο στη δικαιοσύνη» αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς στη σκιά της νέας επίθεσης που εξαπέλυσε χθες ο Άδωνις Γεωργιάδης κατά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

Σύνταξη
Η κοινωνία ήδη πληρώνει το μάρμαρο
Editorial 16.04.26

Η εντυπωσιακή αύξηση του πληθωρισμού είναι απλώς ένα προμήνυμα της επιδείνωσης της κατάστασης στην οικονομία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Τουρκία: Τον Έλιοτ Ρότζερ που αιματοκύλισε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ είχε πρότυπο ο μαθητής που άνοιξε πυρ
Τραγωδία 16.04.26

Ο 14χρονος δράστης του χθεσινού μακελειού σε σχολείο στην Τουρκία έπεσε επίσης νεκρός, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για αυτοκτονία ή αν ο θάνατός του οφειλόταν στο χάος που επικράτησε

Σύνταξη
Δημοκρατική στροφή ή παρένθεση; – Η συντριπτική ήττα του Όρμπαν και τα μηνύματα για την Ακροδεξιά
Κρίσιμη καμπή 16.04.26

Το εκλογικό φιάσκο του εθνικολαϊκιστή Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία αποτελεί νίκη για την Ευρώπη και τη φιλελεύθερη δημοκρατία μέχρι νεωτέρας, ενόσω η Ακροδεξιά ανασυντάσσεται

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μητσοτάκης για Κράτος Δικαίου: Δια-φυγή προς τα μπρος μέσω… θεσμικών αλλαγών – Οι τελευταίες γραμμές άμυνας του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Να ξεφύγει από τη μέγγενη των κρίσιμων αναπάντητων ερωτημάτων για τις υποκλοπές και το Κράτος Δικαίου θα επιχειρήσει ο Κυρ. Μητσοτάκης στη Βουλή, με αναφορές περί θεσμικών «τομών». Η αμυντική τακτική του Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Κεφαλονιά: Τα σκοτεινά σημεία γύρω από τον θάνατο της 19χρονης – Απολογούνται την Παρασκευή οι τρεις νεαροί
Στην Κεφαλονιά 16.04.26

Τα πλάνα από την κάμερα ασφαλείας του ξενοδοχείου στην Κεφαλονιά αποτυπώνουν την ψυχρότητα με την οποία έδρασαν, μεταφέροντας στα χέρια τη 19χρονη και μαζεύοντας σε μαύρη σακούλα όλα τα ναρκωτικά

Σύνταξη
Εθνική πόλο Γυναικών: Οι κλήσεις για τα προκριματικά του World Cup
Άλλα Αθλήματα 16.04.26

Μετά τους άνδρες σειρά παίρνουν οι γυναίκες και από 1-6 Μαΐου, στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας θα πραγματοποιηθούν οι αγώνες του προκριματικού Τουρνουά World Cup Υδατοσφαίρισης Γυναικών (Division 1).

Σύνταξη
Νέα ανοίκεια επίθεση Γεωργιάδη με ψέματα κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας – «Δεν είναι κανένας σοβαρός θεσμός»
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έφτασε στο σημείο να πει ότι «η κα Πόπη Παπανδρέου εκβιάζει για την ανανέωση της θητείας της» όταν η ανανέωση έχει γίνει ήδη από τις 14 Νοεμβρίου του 2025 για μία πενταετία

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Με το δάκτυλο στη σκανδάλη για τις υποκλοπές και το βλέμμα στις κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης με την κυβέρνηση μπαίνει το ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητά εκλογές και ανεβάζει σήμερα τους τόνους για το Κράτος Δικαίου από το βήμα της Βουλής.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Σύνταξη
Πληθαίνουν οι αναφορές για νέες συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ αλλά οι απειλές Τραμπ συνεχίζονται – Το Ισραήλ ισοπεδώνει τον Λίβανο
Κόσμος 16.04.26 Upd: 09:33

Έντονη διπλωματική κινητικότητα παρουσιάζεται τις τελευταίες ώρες για επανέναρξη συνομιλιών Ιράν και ΗΠΑ - Το Ισραήλ ισοπεδώνει τον νότιο Λίβανο παρά τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία - Δείτε live

Φύλλια Πολίτη
Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη
Ελλάδα 16.04.26

Ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, λιποθύμησε χθες Τετάρτη κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ, της καθημερινής, κυβερνητικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός με ρήξη ανευρύσματος

Σύνταξη
Explosive Media: Τα «αθώα» Lego που «νίκησαν» τον Τραμπ – Τα κινούμενα σχέδια στον… πόλεμο
Explosive Media 16.04.26

Μια φιλοϊρανική ομάδα που δημοσιεύει βίντεο με κινούμενα σχέδια σε στυλ Lego, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, «κόπηκε» από το YouTube μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο που σατίριζε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Όμως, το αποτύπωμά της στο διαδίκτυο παραμένει ισχυρό με τα βίντεο της να συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές.

Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies