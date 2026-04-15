Ο πρώτος διαιτητής που απέβαλε τον Μέσι θα σφυρίξει ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

Στιγμές από την καριέρα του Ζιλ Μανθάνο, ο οποίος είναι ελίτ ρέφερι από την Ισπανία και την Κυριακή (19/4), σύμφωνα με τους ορισμούς του Λανουά, θα σφυρίξει το ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής των πλέι άουτ της Stoiximan Super League ΑΕΚ-ΠΑΟΚ:

-Στις 17/1/2021 έγινε ο πρώτος διαιτητής που απέβαλε τον αρχηγό της Μπαρτσελόνα Λιονέλ Μέσι, συγκεκριμένα στο Super Cup Ισπανίας που κατέκτησε η Αθλέτικ Μπιλμπάο. Πολλοί τον θυμούνται για την συγκεκριμένη απόφαση!

-Μανθάνο και Μέσι είχαν προηγούμενα! Ολοι θυμούνται ότι στις 23/9/18 ο Αργεντινός σταρ είχε αρνηθεί να του δώσει το χέρι, μετά το τέλος του αγώνα Μπαρτσελόνα-Χιρόνα 2-2! Επειδή είχε παράπονα από την διαιτησία του.

–Στο ματς Μπάγερ Λεβερκούζεν- Παρί Σεν Ζερμέν 2-7, για τη League Phase του Champions League, είχε καταλογίσει δυο πέναλτι και υπέδειξε δυο κόκκινες κάρτες σε 15’!

-Είναι ο διαιτητής που σφύριξε Γαλατασαράι-Λίβερπουλ 1-0 για τη φάση των «16» του Champions League και την Πέμπτη (16/4) θα διαιτητεύσει Φιορεντίνα-Κρίσταλ Πάλας (0-3) για τους «8» του Conference League.

– Ο 42χρονος έχει διαιτητεύσει τέσσερα Clásico μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπαρτσελόνα από το 2014, οπότε έχει μεγάλη εμπειρία από ντέρμπι.

-Κατάγεται από το Ντον Μπενίτο, που βρίσκεται στην δυτική ισπανική περιοχή της Εξτρεμαδούρα. Στην Ισπανική LaLiga ανέβηκε κατά τη διάρκεια της σεζόν 2012/13 σε ηλικία 29 ετών.

-Έγινε ο νεότερος σε ηλικία διεθνής διαιτητής. Το 2014 ήταν 30 ετών.

-Σφύριξε στο Euro 2024, όμως κόπηκε από το μουντιάλ 2026. Ήταν στην προεπιλογή μέχρι τον περασμένο Δεκέμβριο.

-Και η Ρεάλ Μαδρίτης είχε παράπονα, παρά την εκτός έδρας νίκη της με 2-1 επί της Σοσιεδάδ (13/9/25).

-Ο αρχηγός της Μπαρτσελόνα, Φρένκι ντε Γιονγκ, μετά την ήττα της ομάδας του με 2-1 από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ (18/1/26) δήλωσε ότι οι παίκτες δεν μπορούν καν να του μιλήσουν! Ορισμένοι δεν κρατήθηκαν και εξέφραζαν ην οργή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.