H Παρί απλά δεν παίζεται. Άλλο επίπεδο. Οι Παριζιάνοι έκαναν ό,τι ήθελαν και σταμάτησαν στα επτά μέσα στη Γερμανία. Το τελικό 2-7 αποδεικνύει την τρομερή δυναμική της ομάδας του Λουίς Ενρίκε.

Η Λεβερκούζεν ήθελε, προσπάθησε, έδωσε ό,τι είχε με τη δύναμη που έχει πάντα μια γερμανική ομάδα, αλλά δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Όλα κρίθηκαν στο συναρπαστικό πρώτο μέρος, που «άναψε» από μια διαδοχή έντονων φάσεων.

Κόκκινες κάρτες, πέναλτι (χαμένα ή όχι), και βροχή από γκολ — τα είδαμε όλα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Η Παρί, που φαινόταν να έχει τον απόλυτο έλεγχο, έχασε τον ρυθμό της, όπως φάνηκε και με την αποβολή του Ζαμπάρνι.

Όμως, με δέκα εναντίον δέκα, το ταλέντο των Παριζιάνων έκανε τελικά τη διαφορά, διαλύοντας την άμυνα της Μπάγερ. Η Παρί άνοιξε το σκορ στα πρώτα λεπτά ύστερα από μια εξαιρετικά εκτελεσμένη στημένη φάση (στο 7’ με τον Πάτσο), προτού η Λεβερκούζεν χάσει την ευκαιρία να απαντήσει από το σημείο του πέναλτι (25’ Γκριμάλντο).

Παραδόξως, αυτό φαίνεται να την ξύπνησε, με τον Αλεΐς Γκαρσία να ευστοχεί σε δεύτερο πέναλτι δέκα λεπτά αργότερα. Στο 31’ οι Γερμανοί έμειναν με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Άντριχ. Με δέκα και η Παρί μετά από κόκκινη στον Ζαμπαρνί (37’). Ωστόσο, ένα καθοριστικό δίλεπτο με τα γκολ των Ντεζιρέ Ντουέ και Κβίτσα Κβαρατσχέλια στο φινάλε του ημιχρόνου έκοψαν τον αέρα από τα πανιά των γηπεδούχων.

Δεν έδειξαν έλεος..

Το βαρύ 1-4 έγινε 1-5 από τον Νούνο Μέντες στο 50’. Η Λεβερκούζεν μείωσε και πάλι με τον Γκαρσία τέσσερα λεπτά μετά, αλλά η πρωταθλήτρια Ευρώπης απάντησε και πάλι. Το σκορ ανέβηκε στο 2-6 στο 66’ με τον Ντεμπελέ για να κλείσει, δίχως κανένα οίκτο, στο 2-7 με τον Βιτίνια στο 90′.

Ο διαιτητής Χεσούς Χιλ Μανθάνο χρειάστηκε την παρέμβαση του VAR στα… μισά του σφυρίγματα. Δυο πέναλτι, δυο κόκκινες. Άλλο παιχνίδι δίχως την τεχνολογία.

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ: Φλέκεν, Άντριχ, Μπαντέ, Ταπσόμπα, Άρθουρ, Φερνάντεζ (81’ Μενσά), Γκαρθία, Γκριμάλδο, Ετσεβέρι (46’ Μάσα), Πόκου (63’ Σεγκίρ), Κοφάνε (52’ Κοφάνε)

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ: Σεβαλιέ, Χακίμι, Τζαμπάρνι, Πάτσο, Μέντες, Ζαΐρ-Εμερί (80’ Εμπιτσά), Βιτίνια, Μαγιουλού (63’ Λι), Κβαρατσχέλια (63’ Ντεμπελέ), Ντουέ (46’ Ερνάντες), Μπαρκολά (72’ Εμπαγιέ)