Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
Κοπεγχάγη-Ντόρτμουντ 2-4: Επέλαση τον Γερμανών στη Δανία (vid)
Champions League 21 Οκτωβρίου 2025 | 23:54

Κοπεγχάγη-Ντόρτμουντ 2-4: Επέλαση τον Γερμανών στη Δανία (vid)

Δεύτερη νίκη της Ντόρτμουντ, εκτός έδρας επί της Κοπεγχάγης με 4-2 που φιγουράρει μέσα στην οκτάδα ενώ η Κοπεγχάγη έχει έναν βαθμό. Οι Δανοί λύγισαν στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλαγή έγινε ο Χατζηδιάκος

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
Ηταν φαβορί η Ντόρτμουντ και το έδειξε στο εκτός έδρας με την Κοπεγχάγη, όπου νίκησε 4-1. Οι γηπεδούχοι άντεξαν μόνο ένα ημίχρονο (1-1) καθώς στην επανάληψη οι Γερμανοί έκαναν επέλαση, ειδικά μετά το 60’. Ετσι η Ντόρτμουντ πέτυχε την δεύτερη νίκη της, με δυο γκολ του Νμέτσα, και φιγουράρει στην τέταρτη θέση και η Κοπεγχάγη έχει μόνο έναν βαθμό. Οι γηπεδούχοι ξέμειναν από δυνάμεις, ενώ ο Χατζηδιάκος έγινε αλλαγή στο 75’.

Στο πρώτο ημίχρονο η Ντόρτμουντ είχε την κατοχή της μπάλας σε ποσοστό 66 % αλλά παρότι προηγήθηκε δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα χάρη στη μαχητικότητα της Κοπεγχάγης, που έτρεξε περισσότερο από τους Γερμανούς οι οποίοι μπορεί και να υποτίμησαν τον αντίπαλό τους. Παράλληλα, η Κοπεγχάγη αναθάρρησε μετά την ισοφάριση και προσπαθούσε για το καλύτερο.

Η Ντόρτμουντ προηγήθηκε στο 20’ με σουτ του Νμέτσα, ο οποίος μετά από πάσα του Μπέλιγχαμ έστειλε τη μπάλα στην κορυφή των διχτύων του Κοτάρσκι.  Η Κοπεγχάγη ισοφάρισε στο 33’, με αυτογκόλ του ‘Αντον καθώς η μπάλα εξοστρακίστηκε στα δίχτυα μετά από απόκρουση του Κόμπελ σε σουτ του Μουκοκό. Στα αξιοσημείωτα, πάντα όσον αφορά στο πρώτο 45λεπτο, ότι η Κοπεγχάγη έχασε μια ακόμη καλή ευκαιρία με τον Σουζούκι στο 37’. Γενικά, το πρώτο ημίχρονο ήταν συναρπαστικό.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την Κοπεγχάγη να αφήνει χώρο στην Ντόρτμουντ. Όμως, παρότι κλεισμένοι στην άμυνα, αρχικά οι γηπεδούχοι δεν αγχώθηκαν και δεν έχαναν την ψυχραιμία τους. Η Ντόρτμουντ έκανε το 2-1 στο 61’ με εύστοχο πέναλτι του Μπενσεμπαϊνί, το οποίο καταλογίστηκε σε σπρώξιμο του Γκιρασί από τον Λέραγκερ. Η Κοπεγχάγη σταδιακά άρχισε να ξεμένει από δυνάμεις και στο 76’ έκανε το 3-1 με δεύτερο γκολ του Νμέτσα από το όριο της περιοχής, μετά από πάσα του Τσουκουεμέκα κάπου βρήκε η μπάλα και κατέληξε στα δίχτυα.

Η Ντόρμουντ ανέβηκε επειδή βοήθησαν και οι αλλαγές που έκανε ο Κόβατς μετά το 2-1. Το 4-1 πέτυχε ο Φάμπιο Σίλβα στο 87’ με σουτ μέσα από την περιοχή. Η Κοπεγχάγη μείωσε στο 90’ με κεφαλιά του Ντάντασον μετά από ψηλή πάσα του Σουζούκι.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η ευστοχία του Νμέτσα, ο οποίος πέτυχε δυο γκολ και με τον τρόπο αυτό επέβαλε την ανωτερότητα της Ντόρτμουντ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Οι τρεις αλλαγές που έκανε ο Νίκο Κόβατς στο 62’. Και μέχρι τότε η Ντόρτμουντ είχε την υπεροχή αλλά οι Τσουκουεμέκα, Φάμπιο Σίλβα και Ρίερσον έδωσαν άλλον αέρα.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Λέραγκερ όχι μόνο δεν βοηθούσε στο κέντρο αλλά έκανε και το πέναλτι, με το οποίο η Ντόρτμουντ πέτυχε το 2-1.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ολλανδός Μακέλι καταλόγισε άμεσα το πέναλτι στο 61’ υπέρ της Ντόρτμουντ.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Ολλανδός Φαν Μπέκελ δεν έκανε παρέμβαση, ενώ στο 61’ επιβεβαίωσε την παράβαση.

ΣΚΟΡΕΡ: 33’ αυτογκόλ ‘Αντον, 90′ Ντάντασον – 20’, 76’ Νμέτσα, 61’ Μενσεμπαϊνό με πέναλτι, 87’ Φάμπιο Σίλβα.

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ: Κοτάρσκι, Περέιρα, Χατζηδιάκος (75’ Καρανάγκα), Σουζούκι, Κλεμ (81’ Ζαγκ), Λέραγκερ, Κλάεσον, Μέλινγκ (63’ Λόπες), Λάρσον (75’ Ντάντασον), Μουκοκό, Ασουρί (81’ Μάντσεν).

ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ: Κόμπελ, Άντον, Σλότερμπεκ, Μπενσεμπαϊνί (85’ Ανσελμίνο), Κόουτο (62’ Ρίερσον), Νμέτσα (77’ Σάμπιτζερ), Μπέλιγχαμ, Σβένσον, Μπραντ (62’ Τσουκουεμέκα), Μπέγερ (62’ Φάμπιο Σίλβα), Γκιρασί.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Στις 4/11 η Κοπεγχάγη θα παίξει εκτός έδρας με την Τότεναμ και στις 5/11 η Ντόρτμουντ θα φιλοξενηθεί από την Μάντσεστερ Σίτι.

Μεντιλίμπαρ: «Κάποιος μας έβγαλε από το παιχνίδι χωρίς να έχουμε κάνει κάποιο κακό»
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Μεντιλίμπαρ: «Κάποιος μας έβγαλε από το παιχνίδι χωρίς να έχουμε κάνει κάποιο κακό»

Στη συνέντευξη Τύπου ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε στην ακατανόητη απόφαση του Ελβετού διαιτητή, Ουρς Σράιντερ να αποβάλει τον Σαντιάγκο Έσε και να καταλογίσει πέναλτι υπέρ της Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Έκπληκτος ο Ντάνι Γκαρθία με τη φάση του Έσε: «Δεν έχω ξαναδεί τέτοια αποβολή στην ζωή μου»
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Έκπληκτος ο Ντάνι Γκαρθία με τη φάση του Έσε: «Δεν έχω ξαναδεί τέτοια αποβολή στην ζωή μου»

Ο Ντάνι Γκαρθία στάθηκε στην καθοριστική απόφαση του διαιτητή να αποβάλει τον Σαντιάγκο Έσε στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα, η οποία άλλαξε τη μορφή του αγώνα.

Σύνταξη
TNT Sports για την αποβολή του Έσε: «Δόθηκε πολύ εύκολα – Ο Κασάδο έπεσε λες και… δέχθηκε γροθιά από τον Τάισον Φιούρι»
Ποδόσφαιρο 21.10.25

TNT Sports για την αποβολή του Έσε: «Ο Κασάδο έπεσε λες και... δέχθηκε γροθιά από τον Τάισον Φιούρι»

Η βρετανική ιστοσελίδα «TNT Sports στέκεται στη φάση της αποβολής του Έσε, εξηγώντας ότι το μαρκάρισμα του Αργεντινού δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να τιμωρηθεί με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Σύνταξη
Πυρ και μανία ο Ροσέτι με τα λάθη κατά του Ολυμπιακού από τον Σνάιντερ
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Πυρ και μανία ο Ροσέτι με τα λάθη κατά του Ολυμπιακού από τον Σνάιντερ

Ο Ιταλός πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας της UEFA Ρομπέρτο Ροσέτι εμφανίστηκε εκνευρισμένος στα αποδυτήρια με τη διαιτησία του Ελβετού Σνάιντερ που απέβαλε τον Εσε χωρίς λόγο

Σύνταξη
Ντράπηκε και η… ντροπή με τον Σνάιντερ
On Field 21.10.25

Ντράπηκε και η… ντροπή με τον Σνάιντερ

Ούτε ο Χανς Φλικ δεν θα… τολμούσε ν’ αποβάλει τον Έσε, αλλά ο Ελβετός ρέφερι δεν ντράπηκε να δείξει δεύτερη κίτρινη στον Αργεντίνο μέσο του Ολυμπιακού και λίγα λεπτά αργότερα να δώσει ανύπαρκτο πέναλτι στους Καταλανούς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Marca για τη διαιτησία στο Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: «Λάθος η αποβολή, δεν υπάρχει πέναλτι για τους Καταλανούς»
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Η Marca για τη διαιτησία στο Μονζουίκ: «Λάθος η αποβολή του Έσε, δεν υπάρχει πέναλτι για τη Μπαρτσελόνα»

Η μεγάλη ισπανική εφημερίδα «Marca» «καυτηρίασε» τις διαιτητικές αποφάσεις στο παιχνίδι του Μονζουίκ, εστιάζοντας στη φάση της αποβολής του Σαντιάγκο Έσε στο παιχνίδι.

Σύνταξη
LIVE: Κοπεγχάγη – Ντόρτμουντ
Champions League 21.10.25

LIVE: Κοπεγχάγη – Ντόρτμουντ

LIVE: Κοπεγχάγη – Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κοπεγχάγη – Ντόρτμουντ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αστυνομικός και μετανάστης τραυματίζονται από πυρά άνδρα της αστυνομίας μετανάστευσης – ICE
Κόσμος 22.10.25

ΗΠΑ: Αστυνομικός και μετανάστης τραυματίζονται από πυρά άνδρα της αστυνομίας μετανάστευσης – ICE

Πράκτορας της υπηρεσίας μετανάστευσης πυροβόλησε έναν βοηθό του Σερίφη (US Marshals) και έναν μετανάστη TikToker τον Richard LA ο οποίος έκανε βίντεο ενάντια στη βία της ICE.

Σύνταξη
Κολομβία: Το κίνημα ανταρτών ELN διαψεύδει ότι του ανήκει πλεούμενο που έπληξαν οι ΗΠΑ
Κολομβία 22.10.25

Ο ELN διαψεύδει τον Χέγκσεθ για το πλήγμα κατά πλεούμενου στην Καραϊβική

Ο ELN διαψεύδει ότι του ανήκει το πλεούμενο που έπληξαν οι ΗΠΑ στην Καραϊβική, όπως υποστήριξε ο Χέγκσεθ, διότι δεν έχει ούτε θα αποκτήσει οποιοδήποτε σκάφος συνδεόμενο με διακίνηση ναρκωτικών.

Σύνταξη
Γερμανία: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη δήλωση Μερτς περί «αστικού τοπίου» που επιβαρύνουν οι μετανάστες
Γερμανία 22.10.25

Αντιδράσεις για τη δήλωση Μερτς περί «αστικού τοπίου» που επιβαρύνουν οι μετανάστες

Αν και έχει μειωθεί ο αριθμός των αφίξεων παράτυπων μεταναστών, «παραμένει το πρόβλημα στο αστικό τοπίο», δηλώνει ο Μερτς, προκαλώντας αντιδράσεις από πολιτικούς αντιπάλους, αλλά και στελέχη του CDU.

Σύνταξη
«Μυστηριώδεις εκρήξεις» σε Ρουμανία και Ουγγαρία σε διυλιστήρια ρωσικού πετρελαίου – Επίθεση και στη Ρωσία
Κόσμος 22.10.25

«Μυστηριώδεις εκρήξεις» σε Ρουμανία και Ουγγαρία σε διυλιστήρια ρωσικού πετρελαίου – Επίθεση και στη Ρωσία

Εκρήξεις σημειώθηκαν σε διυλιστήρια πετρελαίου στην Ρουμανία και την Ουγγαρία που συνδέονται με τη Ρωσία ή επεξεργάζονται ρωσικό πετρέλαιο.

Σύνταξη
Εκδρομέας του ’60
Opinion 22.10.25

Εκδρομέας του ’60

Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε ένας θαυματοποιός της μουσικής και του στίχου, δημιουργικά τοπικός και ταυτόχρονα οικουμενικός. Συνόδευσε και συνοδεύτηκε από όλες τις γενιές της Μεταπολίτευσης

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
ΝΑΤΟ: Ο γενικός γραμματέας Ρούτε μεταβαίνει στην Ουάσινγκτον για συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ
Κόσμος 21.10.25 Upd: 23:58

ΝΑΤΟ: Ο γενικός γραμματέας Ρούτε μεταβαίνει στην Ουάσινγκτον για συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ

O γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, θα συναντήσει την Τετάρτη τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε μια συνάντηση που είχε προγραμματιστεί πριν την ακύρωση της Συνόδου Κορυφής της Βουδαπέστης

Σύνταξη
Λούβρο: Η ζημιά από την κλοπή των κοσμημάτων του Ναπολέοντα φτάνει τα 88 εκατομμύρια ευρώ
Είχαν βοήθεια; 21.10.25

Λούβρο: Η ζημιά από την κλοπή των κοσμημάτων του Ναπολέοντα φτάνει τα 88 εκατομμύρια ευρώ

Η ιστορική αξίας των κοσμημάτων που εκλάπησαν από το Λούβρο, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, δεν μπορεί να συγκριθεί με το ποσό αυτό. Δεν απέκλεισε την ύπαρξη συνεργού μέσα στο Μουσείο.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Με αυτοκίνητο έφτασε στην Καλαμάτα ο 22χρονος που ισχυρίζεται ότι πήγε κολυμπώντας – Τι δείχνουν οι έρευνες
Ελλάδα 21.10.25

Μεσσηνία: Με αυτοκίνητο έφτασε στην Καλαμάτα ο 22χρονος που ισχυρίζεται ότι πήγε κολυμπώντας – Τι δείχνουν οι έρευνες

Σχεδόν βέβαιοι είναι οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. ότι ο 22χρονος είχε συνεργό που τον βοήθησε τουλάχιστον να φύγει από τη Φοινικούντα και πάει στην Καλαμάτα μετά τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Δύο πρώην πρωθυπουργοί Αλ. Τσίπρας και Αντ. Σαμαράς, στο ραντάρ των δημοσκοπήσεων – Ποιοι και πόσοι θα τους ψήφιζαν
Δημοσκόπηση 21.10.25

Δύο πρώην πρωθυπουργοί, Τσίπρας και Σαμαράς, στο ραντάρ των δημοσκοπήσεων - Ποιοι και πόσοι θα τους ψήφιζαν

Κινούμενη άμμος το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα. Η ξεκάθαρη φθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε συνδυασμό με τα σενάρια για «κόμμα Τσίπρα» και «κόμμα Σαμαρά» δεν περνούν απαρατήρητα. Νέα δημοσκόπηση με ενδιαφέροντα ευρήματα.

Σύνταξη
