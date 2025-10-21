Κοπεγχάγη-Ντόρτμουντ 2-4: Επέλαση τον Γερμανών στη Δανία (vid)

Ηταν φαβορί η Ντόρτμουντ και το έδειξε στο εκτός έδρας με την Κοπεγχάγη, όπου νίκησε 4-1. Οι γηπεδούχοι άντεξαν μόνο ένα ημίχρονο (1-1) καθώς στην επανάληψη οι Γερμανοί έκαναν επέλαση, ειδικά μετά το 60’. Ετσι η Ντόρτμουντ πέτυχε την δεύτερη νίκη της, με δυο γκολ του Νμέτσα, και φιγουράρει στην τέταρτη θέση και η Κοπεγχάγη έχει μόνο έναν βαθμό. Οι γηπεδούχοι ξέμειναν από δυνάμεις, ενώ ο Χατζηδιάκος έγινε αλλαγή στο 75’.

Στο πρώτο ημίχρονο η Ντόρτμουντ είχε την κατοχή της μπάλας σε ποσοστό 66 % αλλά παρότι προηγήθηκε δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα χάρη στη μαχητικότητα της Κοπεγχάγης, που έτρεξε περισσότερο από τους Γερμανούς οι οποίοι μπορεί και να υποτίμησαν τον αντίπαλό τους. Παράλληλα, η Κοπεγχάγη αναθάρρησε μετά την ισοφάριση και προσπαθούσε για το καλύτερο.

Η Ντόρτμουντ προηγήθηκε στο 20’ με σουτ του Νμέτσα, ο οποίος μετά από πάσα του Μπέλιγχαμ έστειλε τη μπάλα στην κορυφή των διχτύων του Κοτάρσκι. Η Κοπεγχάγη ισοφάρισε στο 33’, με αυτογκόλ του ‘Αντον καθώς η μπάλα εξοστρακίστηκε στα δίχτυα μετά από απόκρουση του Κόμπελ σε σουτ του Μουκοκό. Στα αξιοσημείωτα, πάντα όσον αφορά στο πρώτο 45λεπτο, ότι η Κοπεγχάγη έχασε μια ακόμη καλή ευκαιρία με τον Σουζούκι στο 37’. Γενικά, το πρώτο ημίχρονο ήταν συναρπαστικό.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την Κοπεγχάγη να αφήνει χώρο στην Ντόρτμουντ. Όμως, παρότι κλεισμένοι στην άμυνα, αρχικά οι γηπεδούχοι δεν αγχώθηκαν και δεν έχαναν την ψυχραιμία τους. Η Ντόρτμουντ έκανε το 2-1 στο 61’ με εύστοχο πέναλτι του Μπενσεμπαϊνί, το οποίο καταλογίστηκε σε σπρώξιμο του Γκιρασί από τον Λέραγκερ. Η Κοπεγχάγη σταδιακά άρχισε να ξεμένει από δυνάμεις και στο 76’ έκανε το 3-1 με δεύτερο γκολ του Νμέτσα από το όριο της περιοχής, μετά από πάσα του Τσουκουεμέκα κάπου βρήκε η μπάλα και κατέληξε στα δίχτυα.

Η Ντόρμουντ ανέβηκε επειδή βοήθησαν και οι αλλαγές που έκανε ο Κόβατς μετά το 2-1. Το 4-1 πέτυχε ο Φάμπιο Σίλβα στο 87’ με σουτ μέσα από την περιοχή. Η Κοπεγχάγη μείωσε στο 90’ με κεφαλιά του Ντάντασον μετά από ψηλή πάσα του Σουζούκι.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η ευστοχία του Νμέτσα, ο οποίος πέτυχε δυο γκολ και με τον τρόπο αυτό επέβαλε την ανωτερότητα της Ντόρτμουντ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Οι τρεις αλλαγές που έκανε ο Νίκο Κόβατς στο 62’. Και μέχρι τότε η Ντόρτμουντ είχε την υπεροχή αλλά οι Τσουκουεμέκα, Φάμπιο Σίλβα και Ρίερσον έδωσαν άλλον αέρα.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Λέραγκερ όχι μόνο δεν βοηθούσε στο κέντρο αλλά έκανε και το πέναλτι, με το οποίο η Ντόρτμουντ πέτυχε το 2-1.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ολλανδός Μακέλι καταλόγισε άμεσα το πέναλτι στο 61’ υπέρ της Ντόρτμουντ.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Ολλανδός Φαν Μπέκελ δεν έκανε παρέμβαση, ενώ στο 61’ επιβεβαίωσε την παράβαση.

ΣΚΟΡΕΡ: 33’ αυτογκόλ ‘Αντον, 90′ Ντάντασον – 20’, 76’ Νμέτσα, 61’ Μενσεμπαϊνό με πέναλτι, 87’ Φάμπιο Σίλβα.

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ: Κοτάρσκι, Περέιρα, Χατζηδιάκος (75’ Καρανάγκα), Σουζούκι, Κλεμ (81’ Ζαγκ), Λέραγκερ, Κλάεσον, Μέλινγκ (63’ Λόπες), Λάρσον (75’ Ντάντασον), Μουκοκό, Ασουρί (81’ Μάντσεν).

ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ: Κόμπελ, Άντον, Σλότερμπεκ, Μπενσεμπαϊνί (85’ Ανσελμίνο), Κόουτο (62’ Ρίερσον), Νμέτσα (77’ Σάμπιτζερ), Μπέλιγχαμ, Σβένσον, Μπραντ (62’ Τσουκουεμέκα), Μπέγερ (62’ Φάμπιο Σίλβα), Γκιρασί.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Στις 4/11 η Κοπεγχάγη θα παίξει εκτός έδρας με την Τότεναμ και στις 5/11 η Ντόρτμουντ θα φιλοξενηθεί από την Μάντσεστερ Σίτι.