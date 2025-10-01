Καραμπάγκ – Κοπεγχάγη 2-0: Ιστορική εντός έδρας νίκη και 2/2 για τους Αζέρους (vid)

Ιστορική πρώτη εντός έδρας νίκη για τη Καραμπάγκ στο Champions League! Οι Αζέροι, μετά την απίστευτη ανατροπή με 3-2 κόντρα στην Μπενφίκα στην πρεμιέρα, επικράτησαν με 2-0 της Κοπεγχάγης και έκαναν το 2/2 στη League Phase της διοργάνωσης. Ζουμπίρ και Ανταί οι σκόρερ των γηπεδούχων.

Η Καραμπάγκ είχε την υπεροχή στο πρώτο ημίχρονο, δημιουργώντας την πρώτη καλή στιγμή στο 11ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι έκλεψαν τη μπάλα έπειτα από πίεση στα 2/3 του γηπέδου, με τον Ζουμπίρ να κάνει την κούρσα μέσα στην περιοχή, όμως το σουτ πέρασε ελάχιστα εκτός εστίας.

Η πίεση απέφερε καρπούς στο 28’, με την Καραμπάγκ να ανοίγει το σκορ. Σε φάση διαρκείας των Αζέρων, ο Βικάλιο έκανε το σουτ εκτός περιοχής, η μπάλα βρήκε στο δεξί δοκάρι του Κοτάρσκι, Ζουμπίρ πήρε το ριμπάουντ και σε κενή εστία έκανε το 1-0.

Η Κοπεγχάγη πήγε να πιάσει στον ύπνο τους Αζέρους, καθώς στο επόμενο λεπτό, οι Δανοί πάτησαν περιοχή, με τον Ελιουνούσι να αστοχεί εξ΄ επαφής. Στο 37ο λεπτό, ο Κοτάρσκι έσωσε σε φάση διαρκείας την Κοπεγχάγη, με εντυπωσιακές επεμβάσεις στο σουτ εκτός περιοχής του Κάστσουκ και την κεφαλιά του Ζουμπίρ στο επόμενο λεπτό. Στο 40’, ο Λεράγκερ έκανε ένα σουτ εκτός περιοχής για τους φιλοξενούμενους, με την μπάλα να περνάει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Η Κοπεγχάγη ανέβασε στροφές στο δεύτερο ημίχρονο, ισορροπώντας το παιχνίδι και δημιουργησε προβλήματα στην άμυνα της Καραμπάγκ. Η μεγαλύτερη στιγμή των Δανών ήρθε στο 82’ λεπτό από στατική φάση. Ο Γκάμπρελ Περέιρα πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή, σημαδεύοντας στο οριζόντιο δοκάρι. Κόντρα στη ροή του αγώνα, οι Αζέροι διπλασίασαν τα τέρματα τους ένα λεπτό αργότερα. Η Καραμπάγκ βγήκε στην αντεπίθεση, η μπάλα έφτασε στον Ανταί, ο οποίος έκανε τις ντρίμπλες εκτός περιοχής και με ένα δυνατό σουτ διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η πίεση της Καραμπάγκ στο πρώτο ημίχρονο και η συντήρηση δυνάμεων στο δεύτερο μέρος έδωσε τη νίκη στους γηπεδούχους

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Η αλλαγή του Ανταί στο 70′, ο οποίος καθάρισε την υπόθεση νίκη το 83ο λεπτό

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Μουκόκο δεν έδωσε καμία απολύτως βοήθεια επιθετικά για τη Κοπεγχάγη

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Ολλανδός Γκοζουμπουγιούκ είχε καλή παρουσία στον αγώνα με σωστές αποφάσεις

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Το VAR δεν χρειάστηκε να επέμβει σε κάποια φάση του αγώνα

ΣΚΟΡΕΡ:

Ζουμπίρ 28’, Ανταί 83’

Οι συνθέσεις:

ΚΑΡΑΜΠΑΓk: Κοχάλσκι, Σίλβα, Μουσταφαζάντε, Τζαφαργκουλίγεβ (90′ Γκουρμπανλί), Αντράντε (78’ Μπαϊράμοβ), Κάστσουκ (70’ Ανταί), Καντί, Ντουράν (78’ Αχνουντζάντε), Ζουμπίρ (90′ Κουακού), Μεδίνα, Μπικάλιο.

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ: Κοτάρσκι, Γκάμπριελ Περέιρα, Χατζηδιάκος (69’ Ασουρί), Λάρσον, Ουέσκας (15’ Ζαγκέ), Λόπεθ, Λεραγκέρ, Ρόμπερτ (46’ Σουζούκι), Ντιλέινι (79’ Μάντσεν), Ελιουνούσι, Μουκοκό (46’ Κλάεσον).

