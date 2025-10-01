sports betsson
Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
01.10.2025 | 21:12
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Ρόδο
Καραμπάγκ – Κοπεγχάγη 2-0: Ιστορική εντός έδρας νίκη και 2/2 για τους Αζέρους (vid)
Champions League 01 Οκτωβρίου 2025 | 21:45

Καραμπάγκ – Κοπεγχάγη 2-0: Ιστορική εντός έδρας νίκη και 2/2 για τους Αζέρους (vid)

Η Καραμπάγκ επικράτησε με 2-0 της Κοπεγχάγης για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, κάνοντας την ιστορική πρώτη εντός έδρας νίκη της στη διοργάνωση.

Σύνταξη
Ιστορική πρώτη εντός έδρας νίκη για τη Καραμπάγκ στο Champions League! Οι Αζέροι, μετά την απίστευτη ανατροπή με 3-2 κόντρα στην Μπενφίκα στην πρεμιέρα, επικράτησαν με 2-0 της Κοπεγχάγης και έκαναν το 2/2 στη League Phase της διοργάνωσης. Ζουμπίρ και Ανταί οι σκόρερ των γηπεδούχων.

Η Καραμπάγκ είχε την υπεροχή στο πρώτο ημίχρονο, δημιουργώντας την πρώτη καλή στιγμή στο 11ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι έκλεψαν τη μπάλα έπειτα από πίεση στα 2/3 του γηπέδου, με τον Ζουμπίρ να κάνει την κούρσα μέσα στην περιοχή, όμως το σουτ πέρασε ελάχιστα εκτός εστίας.

Η πίεση απέφερε καρπούς στο 28’, με την Καραμπάγκ να ανοίγει το σκορ. Σε φάση διαρκείας των Αζέρων, ο Βικάλιο έκανε το σουτ εκτός περιοχής, η μπάλα βρήκε στο δεξί δοκάρι του Κοτάρσκι, Ζουμπίρ πήρε το ριμπάουντ και σε κενή εστία έκανε το 1-0.

Η Κοπεγχάγη πήγε να πιάσει στον ύπνο τους Αζέρους, καθώς στο επόμενο λεπτό, οι Δανοί πάτησαν περιοχή, με τον Ελιουνούσι να αστοχεί εξ΄ επαφής. Στο 37ο λεπτό, ο Κοτάρσκι έσωσε σε φάση διαρκείας την Κοπεγχάγη, με εντυπωσιακές επεμβάσεις στο σουτ εκτός περιοχής του Κάστσουκ και την κεφαλιά του Ζουμπίρ στο επόμενο λεπτό. Στο 40’, ο Λεράγκερ έκανε ένα σουτ εκτός περιοχής για τους φιλοξενούμενους, με την μπάλα να περνάει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Η Κοπεγχάγη ανέβασε στροφές στο δεύτερο ημίχρονο, ισορροπώντας το παιχνίδι και δημιουργησε προβλήματα στην άμυνα της Καραμπάγκ. Η μεγαλύτερη στιγμή των Δανών ήρθε στο 82’ λεπτό από στατική φάση. Ο Γκάμπρελ Περέιρα πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή, σημαδεύοντας στο οριζόντιο δοκάρι. Κόντρα στη ροή του αγώνα, οι Αζέροι διπλασίασαν τα τέρματα τους ένα λεπτό αργότερα. Η Καραμπάγκ βγήκε στην αντεπίθεση, η μπάλα έφτασε στον Ανταί, ο οποίος έκανε τις ντρίμπλες εκτός περιοχής και με ένα δυνατό σουτ διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η πίεση της Καραμπάγκ στο πρώτο ημίχρονο και η συντήρηση δυνάμεων στο δεύτερο μέρος έδωσε τη νίκη στους γηπεδούχους

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Η αλλαγή του Ανταί στο 70′, ο οποίος καθάρισε την υπόθεση νίκη το 83ο λεπτό

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Μουκόκο δεν έδωσε καμία απολύτως βοήθεια επιθετικά για τη Κοπεγχάγη

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Ολλανδός Γκοζουμπουγιούκ είχε καλή παρουσία στον αγώνα με σωστές αποφάσεις

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Το VAR δεν χρειάστηκε να επέμβει σε κάποια φάση του αγώνα

ΣΚΟΡΕΡ:

Ζουμπίρ 28’, Ανταί 83’

Οι συνθέσεις:

ΚΑΡΑΜΠΑΓk: Κοχάλσκι, Σίλβα, Μουσταφαζάντε, Τζαφαργκουλίγεβ (90′ Γκουρμπανλί), Αντράντε (78’ Μπαϊράμοβ), Κάστσουκ (70’ Ανταί), Καντί, Ντουράν (78’ Αχνουντζάντε), Ζουμπίρ (90′ Κουακού), Μεδίνα, Μπικάλιο.

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ: Κοτάρσκι, Γκάμπριελ Περέιρα, Χατζηδιάκος (69’ Ασουρί), Λάρσον, Ουέσκας (15’ Ζαγκέ), Λόπεθ, Λεραγκέρ, Ρόμπερτ (46’ Σουζούκι), Ντιλέινι (79’ Μάντσεν), Ελιουνούσι, Μουκοκό (46’ Κλάεσον).

Περισσότερα σε λίγο…

Ο Ολυμπιακός Κ19 έδειξε τον… δρόμο: «Διπλό» στο Λονδίνο, 2-1 την Άρσεναλ!
Champions League 01.10.25

Ο Ολυμπιακός Κ19 έδειξε τον… δρόμο: «Διπλό» στο Λονδίνο, 2-1 την Άρσεναλ!

Ο Ολυμπιακός Κ19 θριάμβευσε με 2-1 επί της Άρσεναλ Κ19 στην Αγγλία για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Youth League και πλέον βάζει για τα καλά πλώρη για πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Σύνταξη
