Αέρας η Νιούκαστλ, νίκησε άνετα (4-0) την Ουνιόν

Επίδειξη ανωτερότητας της Νιούκαστλ η οποία νίκησε 4-0 την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, στο ματς που έγινε στο γήπεδο της Αντερλεχτ και έφτασε στην πρώτη της νίκη στη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Οι «ανθρακωρύχοι» σκόραραν με δυο πέναλτι του Γκόρντον, που εκτός από αυτόν σε καλή μέρα ήταν και οι Ελάγκα, Τονάλι, Βόλντεμάντε, ο οποίος πέτυχε το πρώτο γκολ. Η Ουνιόν μπορεί να είχε καλύτερη τύχη αν ήταν πιο εύστοχη, ενώ έπεσε πάνω στον εκπληκτικό Νικ Πόουπ που κατέβασε τα ρολά.

Η Νιούκαστλ πέτυχε το πρώτο γκολ στο 17’, με τον Βόλτεμαντε. Η μπάλα στρώθηκε ιδανικά στον Τονάλι που έκανε το σουτ και εκεί που η μπάλα φαινόταν να φεύγει άουτ, ο Βόλντεμαντε έβαλε το πόδι του και την έστειλε στα δίχτυα. Το 2-0 υπέρ της έγινε στο 43’ με εύστοχο πέναλτι του Γκόρντον, το οποίο ο διαιτητής Σνάιντερ καταλόγισε σε ανατροπή του Ελάγκα από τον Λέισεν.

Στο πρώτο ημίχρονο η Νιούκαστλ είχε την κατοχή της μπάλας και έχασε ευκαιρίες στο 21’ με τον Γκόρντον και στο 29’ με τον Ζοέλιγκτον. Όμως, στο ίδιο διάστημα, πριν και μετά το πρώτο γκολ, και η Ουνιόν δεν κρύφτηκε και ήταν αυτή που είχε την κατοχή της μπάλας, αν και την… πάτησε στις αντεπιθέσεις των φιλοξενούμενων. Η Βελγική ομάδα πίεσε και απείλησε, στο 6’ με τον Ροντίγκες, ενώ στο 24’ ο Πόουπ είπε «όχι» στον Ζοργκάν. Επίσης, στο 45’ κατέληξε άουτ μακρινό σουτ του Ελ Χαντζ.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με δυο αποκρούσεις του τερματοφύλακα της Νιούκαστλ, Νικ Πόουπ σε σουτ του Νιάγκ (50’) και του Ζοργκάν (51’), ενώ καλό ήταν και το σουτ του Καλαϊλί στο 48΄που έφυγε μόλις άουτ. Η Νιούκαστλ είχε απειλήσει στο 46’, όταν ο Σχέρπεν μπλόκαρε σουτ του Ελάγκα

Η Νιούκαστλ πέτυχε το 3-0 στο 64’ με (δεύτερο) εύστοχο πέναλτι του Γκόρντον που καταλογίστηκε σε χέρι του Λέισεν. Το 4-0 έγινε στο 80’ με κεφαλιά του Χάρβει Μπανς, μετά από πάσα του Οσούλα. Στο 90+1’ ο Τονάλι θα μπορούσε να σκοράρει με σουτ από κοντινή απόσταση, όμως ο Σχέρπεν έβγαλε τη μπάλα κόρνερ.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Καθοριστικός ο Ελάγκα, έκανε τη σέντρα από την οποία ακολούθησε το κακό διώξιμο το αμυντικών και μετά το 0-1, ενώ κέρδισε και το πέναλτι.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Είχε ένστικτο ο Βόλντεμαντε. Για αυτό και έβαλε το πόδι του στο σουτ του Τονάλι. Η Ουνιόν είχε τον έλεγχο του ματς και η Νιούκαστλ έπαιζε με αντεπιθέσεις και το πρώτο γκολ ήταν κόντρα στη ροή του αγώνα.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Μοιραίος ο Λέισεν. Εκανε και τα δυο πέναλτι σε βάρος της Ουνιόν. Στο 43’ ανέτρεψε τον Ελάγκα και στο 63’ έκανε χέρι.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ελβετός διαιτητής Σνάιντερ έδωσε δυο πέναλτι υπέρ της Νιούκαστλ, το δεύτερο αφού κλήθηκε σε ανασκόπηση της φάσης.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ηταν ο Ελβετός Σαν, ο οποίος στο 63’ έκανε παρέμβαση για να δοθεί πέναλτι στο χέρι του Λέισεν.

ΣΚΟΡΕΡ: 17’ Βόλτεμαντε, 43’, 64’ Γκόρντον (και τα δυο με πέναλτι), 80’ Μπαρνς.

ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝ ΖΙΛΟΥΑΖ: Σχέρπεν, Μακ Αλιστερ (67’ Σάικς), Μπέρτζες, Λέισεν, Καλαϊλί (78’ Πατρί), Ζοργκάν, Φαν Ντε Πέρε (67’ Ράσμουσεν), Νιάνγκ, Αϊτ Ελ Χάντζ, Ροντρίγκες (73’ Μπουφάλ), Νταβίντ (46’ Γκίγκερ).

ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Πόουπ, Τρίπιερ (83’ Σερ), Τίσου, Μπότμαν, Μπαρν, Γκιμαράες (73’ Χολ), Τονάλι, Ζοέλιντον (59΄Μάιλι), Ελάγκα (73’ Χάρβεϊ Μπαρνς), Βόλντεμαντε (73’ Οσούλα), Γκόρντον.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Στις 21/10 η Νιούκαστλ θα φιλοξενήσει τη Μπενφίκα και την ίδια η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ θα παίξει ξανά ως γηπεδούχος στο γήπεδο της Αντερλεχτ κόντρα στη Ιντερ.