Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα 1-2: Ο Ράσφορντ «καθάρισε» για την Μπάρτσα (vid)

Ίσως ήταν ο χειρότερος του γηπέδου στο πρώτο ημίχρονο ο Μάρκους Ράσφορντ. Αυτό είναι όμως το ποδόσφαιρο.

Με δύο εκπληκτικά γκολ του Άγγλου επιθετικού στο δεύτερο μέρος η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 2-1 της Νιούκαστλ στο «St James’ Park» για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Ήταν και τα πρώτα γκολ του 27χρονου άσου με τους Καταλανούς που δεν είχαν στην αποστολή τον τραυματία Γιαμάλ.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι και γενικά ήταν ανώτεροι στο πρώτο μέρος, αλλά δεν κατάφεραν να σκοράρουν σε δύο σημαντικές ευκαιρίες με Γκόρντον και Μπαρνς.

Από την άλλη, η Μπάρτσα είχε μία καλή στιγμή στο δεκάλεπτο με τον Ράσφορντ που από καλή θέση αστόχησε. Δεν συνέβη όμως το ίδιο και στο δεύτερο μέρος.

Στο 58′ ο Κουντέ έκανε ωραία σέντρα από δεξιά και ο Άγγλος με κεφαλιά έγραψε το 1-0. Μετά το γκολ οι φιλοξενούμενοι είχαν τον απόλυτο έλεγχο και στο 67′ έφτασαν και σε δεύτερο γκολ με τρομερό σουτ του Ράσφορντ έξω από την περιοχή.

Ο Φερμίν έχασε στη συνέχεια μεγάλη ευκαιρία για τρίτο γκολ και στο 90′ ο Γκόρντον με προβολή μείωσε σε 1-2, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Η Μπαρτσελόνα δεν επέτρεψε όμως στη Νιούκαστλ να απειλήσει, αντίθετα εκείνη είχε μεγάλη ευκαιρία με τον Όλμο, αλλά ο Πόουπ έσωσε και το σκορ δεν άλλαξε.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Τα δύο γκολ του Ράσφορντ έκαναν τη δουλειά για την Μπάρτσα, με τον Άγγλο να ανοίγει λογαριασμό απέναντι σε έναν αντίπαλο που ξέρει καλά.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Ράσφορντ ήταν κακός στο πρώτο μέρος, αλλά στο δεύτερο θύμισε κάτι από τα παλιά και «καθάρισε» το ματς με δύο γκολάρες.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Δεν υπήρξε κάποιος παίκτες που να υστέρησε ιδιαίτερα από τις δύο ομάδες

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Εύκολο έργο είχε ο Νίμπεργκ που δεν του έκατσε δύσκολη φάση.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR.

ΣΚΟΡΕΡ:

90’ Γκόρντον – 58’, 67’ Ράσφορντ

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Νιούκαστλ: Πόουπ, Τρίπιερ (76’ Μπότμαν), Σερ (63’ Α.Μέρφι), Μπερν, Λιβραμέντο, Γκιμαράες, Τονάλι, Ζοέλιντον (63’ Γ.Μέρφι), Ελάνγκα (63’ Γουίλοκ), Γκόρντον, Μπαρνς (63’ Βολτεμάντε).

Μπαρτσελόνα: Γιοάν Γκαρσία, Μαρτίν, Κουμπαρσί (69’ Κρίστενσεν), Αραούχο, Κουντέ, Πέδρι, Ντε Γιονγκ, Ραφίνια, Ράσφορντ, Φερμίν (93’ Κασαδό), Λεβαντόφσκι (69’ Φεράν Τόρες).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Τη 2η αγωνιστική η Νιούκαστλ παίζει στην έδρα της Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ (1/10, 19:45) ενώ η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Παρί (1/10, 22:00).