Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Καϊράτ Αλμάτι 4-1: Εύκολο βράδυ για τα «λιοντάρια» (vid)

Η Σπόρτινγκ επικράτησε με περίσσια άνεση με 4-1 της Καϊράτ Αλμάτι σε ένα ματς στο οποίο ξεχώρισαν ο Τρινκάο και ο Κουεντά, με τον πρώτο να σκοράρει δύο γκολ και τον Πορτογάλο να έχει ένα γκολ και μία ασίστ. Ντεμπούτο στο Champions League έκανε ο Φώτης Ιωαννίδης που μπήκε αλλαγή στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης και αγωνίστηκε για κάτι περισσότερο από μισή ώρα.

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έχασε την ευκαιρία να προηγηθεί στο 21ο λεπτό όταν ο Κουέντα κέρδισε πέναλτι, όμως ο Χιούλμαντ που ανέλαβε την εκτέλεση αστόχησε και δεν μπόρεσε να δώσει κεφάλι στο σκορ στην ομάδα του.

Στο 37’ η Σπόρτινγκ είχε και δοκάρι με τον Λουίς Σουάρες να σουτάρει και τη μπάλα να σταματάει στο δοκάρι των Αζέρων. «Τα λιοντάρια» βρήκαν το γκολ στο 44ο λεπτό με ο σουτ του Τρινκάο εκτός περιοχής που έκανε το 1-0.

Η Σπόρτινγκ βρήκε και δεύτερο γκολ με τον ίδιο παίκτη στο 65ο λεπτό. Ο Τρινκάο με πανέμορφο αριστερό σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 2-0 για την ομάδα του, κλειδώνοντας το τρίποντο.

Ένα λεπτό μετά ο Κουεντά σούταρε, όμως η μπάλα βρήκε στον συμπαίκτη του τον Άλισον Σάντος και να καταλήγει στα δίχτυα της Καϊράτ για το 3-0. Ότι δεν κατάφερε σε εκείνη τη φάση ο Κουεντά το έκανε στο 68’ όταν με έξοχο σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 4-0 για τους Πορτογάλους.

Η Καϊράτ το μόνο που κατάφερε να μειώσει σε 4-1 με τον Εντμίλσον Σάντος να σκοράρει με όμορφο σουτ μέσα από την περιοχή στο 86ο λεπτό.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η τρομερή εμφάνιση του Κουεντά, που έκανε φύλλο και… φτερό την άμυνα της Καϊράτ και ταλαιπώρησε αφάνταστα την άμυνα των Αζέρων.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Το γκολ του Τρινκάο ένα λεπτό πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου που «ξεκλείδωσε» το ματς για τα «λιοντάρια».

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Μρίνσκι που αγωνίστηκε στο δεξί άκρο της επίθεσης ήταν ο χειρότερος του γηπέδου και δικαίως αντικαταστάθηκε από τον Ρικαρντίνιο στο 81ο λεπτό.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Σίλβερτζακ ήταν ο άρχοντας της αναμέτρησης στην Πορτογαλία και είχε φάσεις να διαχειριστεί, με την πρώτη να είναι στο 20ο λεπτό, όταν και καταλόγισε πέναλτι. Γενικά είχε μια πολύ καλή διαιτησία.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε να επέμβει το VAR στο παιχνίδι με τον διαιτητή να ελέγχει το ματς

ΣΚΟΡΕΡ:

Τρινκάο 44’, 65’, Άλισον Σάντος 66’, Κουεντά 68’, Εντμίλσον Σάντος 86’

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ: Βιρτζίνια, Φρεσνέδα, Ινάσιο, Αραούχο, Κουαρέσμα, Χιούλμαντ (70’Ντεμπάστ), Κοτσορασβίλι (61’Μορίτα), Κέντα, Τρινκάο, Πέδρο Γκονσάλβες (61’Σάντος), Σουάρες (61’Ιωαννίδης)

ΚΑΪΡΑΤ: Καλμούρζα, Σορόκιν, Μάτα (81’Κούργκιν), Μαρτίνοβιτς, Ταπάλοβ (70’Στανόγεφ), Αράντ (70’Εντμίλσον), Κασαμπουλάτ (75’Σαντιμπέκοφ), Ζορζίνιο, Χρόμικο, Σατπάγεβ, Μρίνσκι (81’Ρικαρντίνιο).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ:

Η Σπόρτινγκ αντιμετωπίζει την Νάπολι την επόμενη αγωνιστική εκτός έδρας (1/10, 22.00), ενώ η Καϊράτ υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης στις 30/9 (19.45).