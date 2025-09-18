Κοπεγχάγη-Λεβερκούζεν 2-2: Μοιραίος ο Χατζηδιάκος, αυτογκόλ στο 90+2’ σε ματς-θρίλερ (vid)

Θρίλερ το ματς Κοπεγχάγη-Λεβερκούζεν 2-2. Τελικά, οι Γερμανοί πήραν βαθμό στο 90+2’ με αυτογκόλ του Χατζηδιάκου. Τίποτα δεν προϊδέαζε για την εξέλιξη του ματς.

Η Κοπεγχάγη προηγήθηκε στο 9’ με τον Λάρσον αλλά ήταν και άτυχη καθώς είχε και δυο δοκάρια. Μπορεί το πρώτο να ήταν οριζόντιο, όμως το δεύτερο του Σεγκίρ στο 61’ κατέληξε στο δεξί δοκάρι του Φλέκεν. Παράλληλα ο Κοτάρσκι κράτησε τους Δανούς με δυο σωτήριες αποκρούσεις στο 66’ και στο 74’, ενώ ο Ελιουνούσι έχανε ευκαιρίες για το 2-0.

Το ματς έγινε θρίλερ, μόλις ο σπεσιαλίστας Γκριμάλντο πέτυχε το 1-1 για τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, με απευθείας φάουλ στο 82’. Η Κοπεγχάγη απάντησε (2-1) στο 87’ με τον Ρόμπερτ που αποδείχθηκε χρυσή αλλαγή, όμως ήρθε το αυτογκόλ του «μοιραίου» Χατζηδιάκου που έκανε το 2-2 για τη Λεβερκούζεν στο 90+2’. Ηταν σταθερός και καλός αλλά άτυχος, καθώς έκανε και το φάουλ του 1-1.

Επιβεβαιώθηκε η κακή παράδοση της Κοπεγχάγης απέναντι στις γερμανικές ομάδες. Σε 14 ματς είχε μια νίκη, 5 ισοπαλίες και 8 ήττες.





Η Κοπεγχάγη ξεκίνησε δυνατά το παιχνίδι, αιφνιδιάζοντας τη Μπάγερ Λεβερκούζεν. Ετσι προηγήθηκε στο 9’ με πλασέ του Τζόρνταν Λάρσον μετά από γύρισμα του Ασουρί.

Το πρώτο ημίχρονο συνεχίστηκε με τη Λεβερκούζεν να έχει την υπεροχή, όμως οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν τη μεγάλη ευκαιρία μπροστά στην εστία του Κοτάρσκι. Η γερμανική ομάδα απείλησε μόνο με σουτ των Γκριμάλντο (21’) και Μπεν Σεγκίρ (30’) που κατέληξαν άουτ.

Οι γηπεδούχοι προτίμησαν τη σφιχτή άμυνα, όμως είχαν καλές στιγμές, όπως όταν (40’) η σέντρα του Ελιουνούσι κατέληξε στο πάνω μέρος του οριζόντιου δοκαριού, ενώ στο 43’ ο Μουκόκο δεν εκμεταλλεύθηκε την καλή θέση, στέλνοντας τη μπάλα στα χέρια του Φλέκεν.

Η εικόνα δεν άλλαξε ούτε στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Η μπάλα κυκλοφορούσε στο γήπεδο αλλά όχι κοντά στις εστίες. Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 59’ για να δούμε ένα καλό σουτ από τον Ελιουνούσι που έφυγε άουτ.

Η Κοπεγχάγη πήρε μπροστά και θα μπορούσε να σκοράρει στο 61’ αλλά το σουτ του Σεγκίρ κατέληξε στο δεξί δοκάρι. Στο 63’ ο Φλέκεν έκανε θαυμάσια απόκρουση σε ένα ακόμη σουτ του Ελιουνούσι.

Η… απάντηση από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν ήρθε με σουτ του Σικ στο 66’, με τον Κοτάρσκι να κάνει τρομερή απόκρουση. Νέα, σωτήρια, επέμβαση του Κοτάρσκι στο 74’ σε τετ α τετ με τον Ετσεβέρι. Η Κοπεγχάγη βγήκε μπροστά αλλά ο Ελιουνούσι έχασε μια ακόμη ευκαρία (75’) απέναντι στον Φλέκεν που τον σταμάτησε.

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν ισοφάρισε με καταπληκτικό φάουλ του Γκριμάλντο στο 82’. Άλλη μια απόδειξη της εκτελεστικής του δεινότητας.

Όμως, η Κοπεγχάγη δεν το έβαλε κάτω. Βγήκε μπροστά και πέτυχε το 2-1, με κεφαλιά του Ρόμπερτ στο 87’. Μέχρι που ήρθερ η ψυχρολουσία στο 90+2’ με το αυτογκόλ του Χατζηδιάκου, μετά από γύρισμα του Ετσεβέρι που επίσης μπήκε αλλαγή.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο Κοτάρσκι με τις αποκρούσεις του κράτησε τους επιθετικούς της Μπάγερ Λεβερκούζεν, καθώς αν η γερμανική ομάδα ισοφάριζε νωρίτερα, μπορεί η εξέλιξη να ήταν διαφορετική.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Ο Γκριμάλντο με το απευθείας χτύπημα φάουλ έκανε την Μπάγερ Λεβερκούζεν να πιστέψει ότι μπορεί, καθώς μέχρι το 82’ ήταν άτολμη και νωθρή.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Χατζηδιάκος που πέτυχε το αυτογκόλ της ισοφάρισης για τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, ενώ παραχώρησε και το φάουλ από το οποίο προήλθε το 1-1.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Η Λεβερκούζεν ζήτησε πέναλτι (45+2’) σε πτώση του Αντριχ, όμως ο Αγκάγεφ (Αζερμπαϊτζάν) θεώρησε ότι δεν υπάρχει παράβαση. Δεν είχε άλλη δύσκολη φάση.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Ολλανδός VAR Ντιεπέρνικ δεν έκανε παρέμβαση για τη φάση του 45+2’.

ΣΚΟΡΕΡ: 9’ Λάρσον, 87’ Ρόμπερτ – 82’ Γκριμάλντο, 90+2’ (αυτογκόλ) Χατζηδιάκος

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ: Κοτάρσκι, Χουέσκας, Χατζηδιάκος, Γκαμπριέλ, Λόπες, Λάρσον (79’ Λάρσον), Ντελέινι (55’ Μάντσεν), Λεράγκερ, Ασουρί (79’ Ρόμπερτ), Μουκόκο (69’ Κλάεσον), Ελιουνούσι.

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ: Φλέκεν, Κουάνσα, Μπαντέ (67’ Ετσεβέρι), Ταψομπά, Βάσκες, Άντριχ (88’ Κοφάνε), Φερνάντεθ (51’ Μάτσα), Γκριμάλντο, Τίλμαν (51’ Γκαρθία), Μπεν Σεγκίρ (67’ Πόκου), Σικ.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Η Κοπεγχάγη θα φιλοξενηθεί (1/10) από την Καραμπάγκ και η Μπάγερ Λεβερκούζεν, την ίδια μέρα, θα υποδεχθεί την Αϊντχόφεν.