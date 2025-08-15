Σκόραρε ο Χατζηδιάκος στη νίκη της Κοπεγχάγης (3-1, vid)
Η Κοπεγχάγη επικράτησε εκτός έδρας με 3-1 της Νόρντζελαντ για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος Δανίας, με τον Χατζηδιάκο να πετυχαίνει γκολ
Ο Παντελής Χατζηδιάκος σημείωσε το ένα από τα τρία γκολ της Κοπεγχάγης, στην εκτός έδρας νίκη της με 3-1 επί της Νόρντζελαντ, για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος Δανίας.
Η Νόρντζελαντ που έμεινε με 10 παίκτες στο 40+1΄ μετά την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε ο Τομπίας Σάλκιστ προηγήθηκε με 1-0 στο 46ο λεπτό με γκολ του Τζούνιορ. Στο 59΄, όμως ο Γιουσούφα Μουκόκο ισοφάρισε για την Κοπεγχάγη, ενώ στο 75΄ ο Έλληνας αμυντικός που ξεκίνησε βασικός έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του (2-1) στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα. Ο Γιοράμ Ζαγκέ, στο 90+4΄ σημείωσε το τρίτο γκολ των φιλοξενούμενων.
Για την Κοπεγχάγη που βρίσκεται στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, με 12 βαθμούς σε 5 αγωνιστικές, έπαιξε και ο πρώην τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, Ντόμινικ Κοτάρσκι.
Δείτε το γκολ:
— Follow @CenterOfGoals 🇦🇷 (@GerrardTre16670) August 15, 2025
