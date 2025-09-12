Λεβερκούζεν – Άιντραχτ 3-1: Πρώτη νίκη με «υπογραφή» Γκριμάλδο για τις Ασπιρίνες
Η Λεβερκούζεν επικράτησε με 3-1 της Άιντραχτ και έκανε... σεφτέ στη φετινή Bundesliga - Δύο γκολ από τον Γκριμάλδο.
Με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο και ένα στις καθυστερήσεις, η Μπάγερ Λεβερκούζεν επικράτησε εντός έδρας με 3-1 της Άιντραχτ Φρανκφούρτης για την 3η αγωνιστική της Bundesliga και πέτυχε την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.
Στους 4 βαθμούς πλέον οι Ασπιρίνες, που ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με 9 ποδοσφαιριστές καθώς αποβλήθηκαν οι Άντριχ (58’) και Φερνάντες(90+3’), στους πόντους 6 παρέμεινε η Άιντραχτ, που είχε το απόλυτο μέχρι τώρα.
Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στην αναμέτρηση και προηγήθηκαν στο 10ο λεπτό με καταπληκτική εκτέλεση φάουλ του Γκριμάλδο. Στο 17’ οι Ασπιρίνες έφτασαν κοντά στο 2-0, αλλά το σουτ του Τέλα από πλεονεκτική θέση πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Τσέτερερ. Ο,τι δεν κατάφερε ο Τέλα, το έκανε ο Σικ στο 45+2’ από το σημείο του πέναλτι.
Στο 51’ οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και μείωσαν σε 2-1 με δυνατό σουτ του Ουζούν. Στο 58’ η Λεβερκούζεν έμεινε με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Άντριχ. Η Άιντραχτ, όμως, παρά το αριθμητικό πλεονέκτημα δεν κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση. Στο 90+3’ οι Ασπιρίνες έμειναν με 9, καθώς αποβλήθηκε και ο Φερνάντες. Όμως, παρά τη νέα αποβολή, η Μπάγερ στο 90+9’ έκανε το 3-1 με τον Γκριμάλδο με νέα απίθανη εκτέλεση φάουλ.
Οι συνθέσεις
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ: Φλέκεν, Μπαντέ, Κουάνσα, Ταπσόμπα, Γκριμάλδο, Βάσκεθ, Παλάσιος(15’ Γκαρσία), Άντριχ, Τίλμαν(62’ Φερνάντες), Τέλα(82’ Κοφανέ), Σικ(82’ Ταπέ)
ΑΙΝΤΡΑΧΤ: Τσέτερερ, Κρίστενσεν(10’ Μπράουν), Κοχ, Κόλινς, Τεατέ, Ντόαν, Σαϊμπί, Μπαχόγια(83’ Κνάουφ), Χόιλουντ, Ουζούν(83’ Γουαχί), Μπούργκαρντ(83’ Νταχούντ)
Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής
Λεβερκούζεν – Άιντραχτ 3-1
13/9 16:30 Ουνιόν – Χόφενχαϊμ
13/9 16:30 Χάιντενχαϊμ – Ντόρτμουντ
13/9 16:30 Μάιντς – Λειψία
13/9 16:30 Φράιμπουργκ – Στουτγκάρδη
13/9 16:30 Βόλφσμπουργκ – Κολωνία
13/9 19:30 Μπάγερν – Αμβούργο
14/9 16:30 Ζαντ Πάουλι – Άουγκσμπουργκ
14/9 18:30 Γκλάντμπαχ – Βέρντερ
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική:
19/09 21:30 Στουτγκάρδη – Ζανκτ Πάουλι
20/09 16:30 Άουγκσμπουργκ – Μάιντζ
20/09 16:30 Αμβούργο – Χάιντενχαϊμ
20/09 16:30 Βέρντερ Βρέμης – Φράιμπουργκ
20/09 16:30 Χόφενχαϊμ – Μπάγερν Μονάχου
20/09 19:30 Λειψία – Κολωνία
21/09 16:30 Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Ουνιόν Βερολίνου
21/09 18:30 Μπάγερ Λεβερκούζεν – Γκλάντμπαχ
21/09 20:30 Μπορούσια Ντόρτμουντ – Βόλφσμπουργκ
