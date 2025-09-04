«Κόντρες με όλους και ψυχρή ατμόσφαιρα»: Γι αυτό απολύθηκε ο Τεν Χαγκ από τη Λεβερκούζεν
Τους λόγους για τους οποίου η Λεβερκούζεν αποφάσισε να διώξει τον Έρικ τεν Χαγκ από τον πάγκο της πριν καλά καλά αρχίσει η σεζόν, αποκάλυψε σε ρεπορτάζ της η Bild.
Η Μπάγερ Λεβερκούζεν ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Έρικ τεν Χαγκ μόλις δύο μήνες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας, έπειτα από την ισοπαλία 3-3 με τη Βέρντερ Βρέμης, σε έναν αγώνα όπου οι «ασπιρίνες» είχαν προβάδισμα δύο γκολ.
Το κλίμα στην προσεχή αντίπαλο του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League δεν ήταν το καλύτερο δυνατό για τον νεοφερμένο Ολλανδό τεχνικό, με τη γερμανική «BILD» να δημοσιεύει τους λόγους που οδήγησαν στο πρόωρο διαζύγιο μεταξύ των δύο πλευρών.
«Δεν τα πήγαινε καλά με κανέναν»
Σύμφωνα με το δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας, ο Τεν Χαγκ δεν τα πήγαινε καλά με κανέναν στο σύλλογο, ούτε καν με το επιτελείο που είχε φέρει ο ίδιος στη ομάδα. Επίσης αναφέρει ότι η ατμόσφαιρα μέσα στα αποδυτήρια ήταν εξαιρετικά «ψυχρή», με τους ποδοσφαιριστές να μην έχουν την παραμικρή ιδέα για το τι πρέπει να κάνουν κατά τη διάρκεια των αγώνων.
Μια ακόμα «παραξενιά» του 55χρονου προπονητή ήταν ότι έδινε περισσότερη έμφαση στα push-ups την ώρα της προπόνησης, με τους παίκτες να απορούν με τη συγκεκριμένη τακτική, καθώς τα θεωρούσε σημαντικότερα από τις ασκήσεις με την μπάλα, με το δημοσίευμα να καταλήγει στο συμπέρασμα πως θεωρείται πλέον ο χειρότερος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου.
Υπενθυμίζεται πως η Μπάγερ Λεβερκούζεν είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase του UEFA Champions League και θα αναμετρηθούν στις 20 Ιανουαρίου 2026 στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 7η και προτελευταία αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
