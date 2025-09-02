Τεν Χαγκ: «Δεν υπήρξε αμοιβαία εμπιστοσύνη στη Λεβερκούζεν» (pic)

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Έρικ Τεν Χαγκ, μόλις λίγες εβδομάδες μετά την πρόσληψή του. Ο Ολλανδός πρόλαβε να καθίσει στον πάγκο μόνο σε ένα παιχνίδι Κυπέλλου και δύο αγώνες πρωταθλήματος, προτού η διοίκηση αποφασίσει να τον απομακρύνει.

Η είδηση προκάλεσε έκπληξη στη Γερμανία, καθώς η Λεβερκούζεν, βρίσκεται ακόμα σε διαδικασία ανανέωσης του ρόστερ, με την ομάδα να έχει δαπανήσει περίπου 200 εκατ. ευρώ σε μεταγραφές εν όψει της σεζόν 2025/26.

Στην αποχαιρετιστήρια τοποθέτησή του, ο Τεν Χαγκ δεν έκρυψε την απογοήτευσή του:

Farewell Statement Erik ten Hag The decision by Bayer Leverkusen’s management this morning to put me on a leave of absence came as a complete surprise. To part ways with a coach after just two league matches is unprecedented. 1/6 pic.twitter.com/aPnTFF6rTv — SEG Football (@SEG_Football) September 1, 2025

«Η απόφαση της διοίκησης ήρθε ως πλήρης έκπληξη. Να αποχωρεί ένας προπονητής μετά από δύο παιχνίδια πρωταθλήματος είναι πρωτοφανές. Αυτό το καλοκαίρι έφυγαν αρκετοί βασικοί παίκτες και η δημιουργία νέας ομάδας απαιτεί χρόνο και εμπιστοσύνη. Δυστυχώς, ποτέ δεν υπήρξε αμοιβαία εμπιστοσύνη».

Ο Τεν Χαγκ τόνισε ακόμη πως σε όλες τις προηγούμενες δουλειές του είχε την ευκαιρία να εφαρμόσει το πλάνο του και να οδηγήσει τις ομάδες του σε επιτυχίες, κάτι που, όπως υπογράμμισε, δεν του επιτράπηκε τώρα. Παρ’ όλα αυτά, ευχαρίστησε τους φίλους της Λεβερκούζεν για τη στήριξή τους και ευχήθηκε καλή συνέχεια στο σύλλογο.