Ο Κάσπερ Χιούλμαντ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Λεβερκούζεν

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν βρήκε στο πρόσωπο του Κάσπερ Χιούλμαντ τον διάδοχο του Έρικ Τεν Χαγκ για την τεχνική ηγεσία της ομάδας, μετά την πρόωρη απόλυση του Ολλανδού, έπειτα από μόλις δύο παιχνίδια στη γερμανική Bundesliga.

Οι «ασπιρίνες» ανακοίνωσαν τον ερχομό του 53χρονου Δανού στο σύλλογο με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027, επιστρέφοντας στους πάγκους έπειτα από τον Ιούλιο του 2024 και την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα της πατρίδας του.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Λεβερκούζεν είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase του UEFA Champions League, όπου θα αναμετρηθούν στις 20 Ιανουαρίου 2026 στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 7η και προτελευταία αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.