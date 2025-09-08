Ο Κάσπερ Χιούλμαντ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Λεβερκούζεν
Η Μπάγερ Λεβερκούζεν ανακοίνωσε την πρόσληψη του Χιούλμαντ, με τον Δανό προποντή να υπογράφει μέχρι το 2027
- Λήμνος: Εγκατέλειψαν σκύλους πετώντας τους μέσα στο κυνοκομείο – Βίντεο ντοκουμέντο
- Νέες αποκαλύψεις για την απόλυση του CEO της Nestlé - Η ερωμένη του τον τσάκωσε σε ξενοδοχείο με άλλη υπάλληλο
- Παράνομο καζίνο με ειδικές κρύπτες διαφυγής εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας – Δέκα συλλήψεις
- «Εξοντώνετε αθώους»: Η Ισπανία αυξάνει την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και επιβάλλει εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ
Η Μπάγερ Λεβερκούζεν βρήκε στο πρόσωπο του Κάσπερ Χιούλμαντ τον διάδοχο του Έρικ Τεν Χαγκ για την τεχνική ηγεσία της ομάδας, μετά την πρόωρη απόλυση του Ολλανδού, έπειτα από μόλις δύο παιχνίδια στη γερμανική Bundesliga.
Οι «ασπιρίνες» ανακοίνωσαν τον ερχομό του 53χρονου Δανού στο σύλλογο με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027, επιστρέφοντας στους πάγκους έπειτα από τον Ιούλιο του 2024 και την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα της πατρίδας του.
Αξίζει να σημειωθεί πως η Λεβερκούζεν είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase του UEFA Champions League, όπου θα αναμετρηθούν στις 20 Ιανουαρίου 2026 στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 7η και προτελευταία αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
View this post on Instagram
- Ο Ντόρσεϊ αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο – «Είναι θαύμα της φύσης»
- Η εντεκάδα της Εθνικής για το παιχνίδι με την Δανία (pic)
- Οι Λιθουανοί εξαντλούν τα εισιτήρια του αγώνα με την Ελλάδα
- «ΠΑΟΚ και Άρης ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Άβιλα από την Μπέτις»
- Ο Παναθηναϊκός επανιδρύει την γυναικεία ομάδα του στο πόλο
- Το πρόγραμμα της πρεμιέρας στην Super League 2
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις