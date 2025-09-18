Μπριζ – Μονακό 4-1: Πάρτι των Βέλγων με σούπερ Τζόλη (vids)

Η Μπριζ έκανε πάρτι αντιμετωπίζοντας την Μονακό, στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στην League Phase του Champions League, καθώς επικράτησε εύκολα με 4-1.

Έτσι η βελγική ομάδα ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, έχοντας τον Χρήστο Τζόλη στην πρώτη σειρά διακριθέντων.





Ο Έλληνας ακραίος επιθετικός έκανε φανταστική εμφάνιση, προκαλώντας πολλά προβλήματα στην αμυντική γραμμή της Μονακό και δικαιολογημένα γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς της Μπριζ.





Ο Τζόλης έκανε… άνω κάτω την αμυντική γραμμή των φιλοξενούμενων και είχε μάλιστα και καλές ευκαιρίες για να σκοράρει, αποδεικνύοντας (για πολλοστή φορά) τον σημαντικό ρόλο που έχει στην ομάδα του.

Ήταν μία ακόμα εντυπωσιακή εμφάνιση από τον διεθνή Έλληνα άσο, ο οποίος κάνει την διαφορά για την Μπριζ.





Απέκρουσε πέναλτι ο Μινιολέ

Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι η Μονακό ήταν αυτή που είχε την μεγάλη ευκαιρία ν’ ανοίξει το σκορ μόλις στο δέκατο λεπτό της αναμέτρησης.

Οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι το οποίο εκτέλεσε ο Ακλιούς, αλλά ο γκολκίπερ της Μπριζ, Σιμόν Μινιολέ έκανε καλή απόκρουση, διατηρώντας ανέπαφη την εστία των γηπεδούχων.

«Ξέσπασμα» έντεκα λεπτών και τρία γκολ

Η απώλεια του πέναλτι προκάλεσε μεγάλα προβλήματα στους φιλοξενούμενους και η Μπριζ κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο επιβάλλοντας τον ρυθμό της.

Ένα «ξέσπασμα» έντεκα λεπτών μάλιστα ήταν αρκετό για να «καθαρίσουν» το παιχνίδι οι Βέλγοι καθώς κατάφεραν να πετύχουν τρία γκολ από το 32’ ως το 43’.

Ο Τρεσόλντι ήταν αυτός που έκανε το 1-0 στο 32’ κι εφτά λεπτά αργότερα έγινε το 2-0 με σκόρερ τον Ονιεντίκα.

Ο Βάνακεν ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 στο 43’ και κάπου εκεί… κρίθηκαν όλα καθώς η Μονακό δεν μπορούσε ν’ αντιδράσει.

Στο ρελαντί στο δεύτερο και… 4-1

Η Μπριζ δεν είχε λόγο να κρατήσει το πόδι στο… γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο (έχοντας τον αέρα του 3-0 από το πρώτο 45λεπτο) και οι Βέλγοι έριξαν ταχύτητα, αλλά δεν απειλήθηκαν από τους Μονεγάσκους.

Οι γηπεδούχοι μάλιστα πέτυχαν και τέταρτο γκολ, με τον Ντιακόν να διαμορφώνει στο 75′ το 4-0, ενώ το μόνο που κατάφερε η Μονακό ήταν να μειώσει με τον Φατί (4-1) στο 92′.

Το «κλειδί» του ματς

Το «ξέσπασμα» της Μπριζ στο τελευταίο 15λεπτο του πρώτου μέρους, έδωσε την δυνατότητα στην βελγική ομάδα να διαλύσει την άμυνα της Μονακό, πετυχαίνοντας τρία γκολ.

Άλλαξε το ματς

Η απόκρουση του πέναλτι του Ακλιούς από τον γκολκίπερ της Μπριζ, Μινιολέ, μόλις στο δέκατο λεπτό του αγώνα, έκανε την διαφορά για την βελγική ομάδα κι έδωσε ώθηση στους γηπεδούχους.

Ο χειρότερος του γηπέδου

Ο Ακλιούς έχασε το πέναλτι στο δέκατο λεπτό του αγώνα και μετά οι Μονεγάσκοι κατέρρευσαν.

Ο διαιτητής

Καλή η διαιτησία του Ιταλού Σιμόνε Σότσα.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Η φάση του πέναλτι της Μονακό εξετάστηκε στο VAR και η απόφαση του διαιτητή δεν άλλαξε.

Σκόρερ: Τρεσόλντι (32’), Ονιεντίκα (39’), Βάνακεν (43’), Ντιακόν (75′) – Φατί (92′).

Μπριζ: Μινιολέ (17’ Γιάκερς), Σαμπέ, Ορντόνιεθ (81′ Σπίλερ), Μέχελε, Μάιερ (60′ Σέις), Στάνκοβιτς, Ονιεντίκα (81′ Αουντούρ), Φανάκεν, Φορμπς (61′ Ντιακόν), Τζόλης, Τρεσόλντι.

Μονακό: Μονακό: Κεν, Βάντερσον, Ντάιερ, Μαουίσα (78′ Ουαταρά), Καΐο Ενρίκε (46’ Κέρερ), Μπάμπα (46’ Κουλιμπαλί), Καμαρά, Ακλιούς, Μιναμίνο, Μπιέρεθ (63′ Ιλιενικέμα), Μπαλογκούν (63′ Φατί).

Η επόμενη αγωνιστική των αντιπάλων

Η Μπριζ δοκιμάζεται εκτός έδρας με αντίπαλο την Αταλάντα (30/9) ενώ η Μονακό θα φιλοξενήσει την Μάντσεστερ Σίτι την 1/10.