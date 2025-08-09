Σκόραρε και πάλι για την Μπριζ ο Χρήστος Τζόλης (vid)

Συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ ο Χρήστος Τζόλης, αφού ξεκίνησε τη φετινή σεζόν όπως σταμάτησε την περσινή.

Στο ντέρμπι της πόλης, απέναντι στη Σερκλ Μπριζ, η ομάδα του Τζόλη, επικράτησε με 2-0, με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να βάζει στο 63ο λεπτό, με σουτ από τη μικρή περιοχή, το δεύτερο γκολ. Είναι το δεύτερο τέρμα του 23χρονου στο βελγικό πρωτάθλημα, αφού σκόραρε και μία εβδομάδα νωρίτερα, στο παιχνίδι απέναντι στη Μέχελεν, όπου η ομάδα του ηττήθηκε με 2-1.

Νωρίτερα στο παιχνίδι, η Κλαμπ Μπριζ απέκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα, αφού ο Κακού αποβλήθηκε στο 40′, και το εκμεταλλεύτηκε στο 59′, όταν ο Βανάκεν άνοιξε το σκορ με κεφαλιά.

