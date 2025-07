Με γκολ και ασίστ ο Χρήστος Τζόλης χάρισε στην Κλαμπ Μπριζ το Σούπερ Καπ Βελγίου (vid)

Ο Χρήστος Τζόλης ήταν καθοριστικός προκειμένου να πανηγυρίσει η Κλαμπ Μπριζ τον πρώτο τίτλο της σεζόν, το βελγικό Σούπερ Καπ. Ο Έλληνας εξτρέμ σκόραρε, ενώ μοίρασε και τελική πάσα στο 2-1 της ομάδας του επί της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Η Ουνιόν που είναι περσινή πρωταθλήτρια της χώρας, άνοιξε το σκορ μόλις στο 15′ με τον Ιβάνοβιτς, με τη συνέχεια όμως να ανήκει στην Κυπελλούχο Κλαμπ Μπριζ. Και ειδικότερα στον πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ ο οποίος οδήγησε την ομάδα του στην ανατροπή πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Συγκεκριμένα στο 31ο λεπτό ο Χρήστος Τζόλης εξασφάλισε πέναλτι, το οποίο αξιοποίησε ο ίδιος (για το 1-1), ενώ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους (45’+1) μοίρασε ασίστ από εκτέλεση κόρνερ στον Βανάκεν για το 1-2.

Η κατάσταση δεν άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο κι έτσι η ομάδα του Νίκι Χάγεν το 18ο εγχώριο Σούπερ Καπ της, πρώτη μετά από μια τριετία και φυσικά με την ηγετική παρουσία του Έλληνα διεθνούς μεσοεπιθετικού.

