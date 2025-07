Χρήστος Τζόλης: Υπέγραψε νέο πολυετές συμβόλαιο με τη Μπριζ

Παίκτης της Κλαμπ Μπριζ θα παραμείνει έως το 2029 ο Χρήστος Τζόλης, καθώς υπέγραψε νέο πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον βελγικό σύλλογο.

Ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν στο βελγικό πρωτάθλημα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, μεταξύ των οποίων η Αταλάντα και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο Τζόλης εκτοξεύθηκε στα χέρια του Νίκι Χάγιεν, καθιστώντας τον ένα χρήσιμο «εργαλείο» για την ομάδα του. Σε 56 συμμετοχές, ο Τζόλης μέτρησε 21 γκολ και 16 ασίστ και συνέβαλε τα μέγιστα τόσο στην κατάκτηση του Κυπέλλου, όσο και στο κυνήγι του πρωταθλήματος μέχρι την τελευταία αγωνιστική.

