Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατάσαραϊ 5-1: Οι Γερμανοί… εξαφάνισαν τους Τούρκους (vid)

Ο απόλυτος θρίαμβος για την Αϊντραχτ, νύχτα τρόμου για τη Γαλατά στη Γερμανία στην πρεμιέρα της League Phase. Η πανάκριβη Γαλατά άρχισε με τις καλύτερες προοπτικές τον αγώνα. Στο 8’ προηγήθηκε με σουτ του Ακγκίν. Έδειχνε να ελέγχει τον αγώνα, αλλά κατέρρευσε στο τελευταίο οκτάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου.

Οι Γερμανοί ισοφάρισαν με αυτογκόλ του Ντάβιντσον στο 37’ και στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ουσιαστικά καθάρισαν το παιχνίδι. Το 2-1 ο Ουζούν και το 3-1 ο Μπούρκαρντ έδωσαν αέρα νίκης στην Αϊντραχτ. Το VAR κατακύρωσε το τρίτο γκολ και το δεύτερο ημίχρονο ήταν απλή διαδικασία για τους γηπεδούχους.

Στο 66’ ο Τζόναθαν Μπούρκαρντ – στο ντεμπούτο του στη διοργάνωση- πέτυχε δεύτερο γκολ και η Αϊντραχτ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-1. Η τουρκική ομάδα ήταν εκτός αγώνα. Οι Γερμανοί δεν σταμάτησαν μήτε έδειξαν κανένα έλεος. Ο Κνάουφ στο 75’ έγραψε το 5-1.

Για την ιστορία ο Τζαν Ουζούν (19 ετών και 311 ημερών) είναι ο δεύτερος Τούρκος παίκτης που σκοράρει σε τόσο μικρή ηλικία στο UEFA Champions League, μετά τον Κενάν Γιλντίζ (19 ετών και 136 ημερών) για τη Γιουβέντους εναντίον της PSV στην 1η αγωνιστική της League Phase 2024/25.

Ευκολο βράδυ για τον Ιταλό διαιτητή, Μάρκο Γκουϊντα.

ΑΪΝΤΡΑΧΤ: Τσέτερερ, Κοχ (79’ Αμεντά), Τεάτ, Κόλινς, Μπράουν, Λάρσον (79’ Σκιρί), Σαΐμπι, Ουζούν (72’ Μπαογιά) , Ντοάν (84’ Μπατσουαγί), Κνάουφ, Μπούρκαρντ (71’ Γουαϊ).

ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ: Τσακίρ, Σάντσες, Σίνγκο, Σαλαΐ, Ελμαλί (67΄Γιάκομπς), Τορέιρα, Λεμινάν (53’ Ικάρντι), Γκιντογκάν (67’ Γκάμπριελ), Γιλμάζ, Σανέ (67’ Κουτούκου), Ακγκίν.

Τη 2η αγωνιστική της League Phase η Αϊντραχτ δοκιμάζεται στη Μαδρίτη από την Ατλέτικο, ενώ η Γαλατάσαραϊ υποδέχεται τη Λίβερπουλ.