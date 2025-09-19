sports betsson
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 22:52
Σεισμός 7,8 Ρίχτερ στη Ρωσία – Προειδοποίηση για τσουνάμι
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι 2-0: Νίκη με σπουδαίο ρεκόρ του Χάαλαντ, απέναντι στους Ιταλούς των 10 παικτών
Champions League 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 00:11

Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι 2-0: Νίκη με σπουδαίο ρεκόρ του Χάαλαντ, απέναντι στους Ιταλούς των 10 παικτών

Ο Έρλινγκ Χαάλαντ έφτασε τα 50 γκολ στο Champions League, έκανε ρεκόρ και η Σίτι λύγισε τη Νάπολι με 2-0 που έπαιζε με παίκτη λιγότερο για περίπου 70 λεπτά.

ΚείμενοΑλέξανδρος Κωτάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αϋπνία: Όταν ο ύπνος λιγοστεύει, ο εγκέφαλος γερνά κατά 3,5 χρόνια!

Αϋπνία: Όταν ο ύπνος λιγοστεύει, ο εγκέφαλος γερνά κατά 3,5 χρόνια!

Spotlight

Η αποβολή του Ντι Λορέντσο μόλις στο 21′ απλοποίησε τα πράγματα για την έτσι κι αλλιώς ανώτερη ομάδα Μάντσεστερ Σίτι, η οποία επικράτησε με 2-0 στην έδρα της της Νάπολι, χάρη σε δύο γκολ μέσα σε 10 λεπτά (56′ Χάαλαντ, 65′ Ντοκού) και έτσι μπήκε νικηφόρα στη League Phase του Champions League.

Έτσι ο Νορβηγός μπόμπερ έγινε ο ποδοσφαιριστής που έφτασε ταχύτερα από όλους τα 50 γκολ στην ιστορία της διοργάνωσης, καθώς χρειάστηκε μόλις 49 παιχνίδια, 13 λιγότερα από τον Ολλανδό Ρουντ φαν Νίστελροϊ!

Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι: Πώς παρατάχθηκαν

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα παρέταξε την ομάδα τη Σίτι με Ντοναρούμα στο τέρμα, τους Κουσάνοβ, Ρούμπεν Ντιάζ, Κβαρντιόλ, Ο’ Ράιλι από τα δεξιά προς τα αριστερά τον Ρόντρι στην άμυνα, τον Ρόντρι μπροστά τους και πίσω από τους Μπερνάρντο Σίλβα, Ρέιντερς, Φόντεν και Ντοκού από τα δεξιά προς τα αριστερά

Από την πλευρά του Αντόνιο Κόντε παρέταξε στην εστία τον Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς μπροστά του από τα αριστερά προς τα δεξιά προς τα αριστερά τους Σπινατσόλα, Μποντζόρνο, Μποκέμαμ, Ντι Λορέντσο, μπροστά τους τον Λομποτκα, πιο μπροστά από τα αριστερά προς τα δεξιά τους ΜακΤόμινεϊ, Ντε Μπρόινε, Ανγκουισά, Πολιτάνο, με τον Χέιλουντ στην κορυφή

Η αποβολή που άλλαξε τα δεδομένα

Σαν να μην έφτανε στην Νάπολι οτι έπαιζε σε μια τόσο δύσκολη έδρα ήρθε και το άτσαλο μαρκάρισμα του Ντι Λορέντσο στο 21′ σε αντεπίθεση της Σίτι με τον Χάαλαντ για να κάνει ακόμη πιο δύσκολη τη βραδιά για τους Ιταλούς.

Ακόμη και με παίκτη λιγότερο ωστόσο οι φιλοξενούμενοι άντεξαν στο πρώτο ημίχρονο καθώς και καλά αμυντικά και ο τερματοφύλακάς τους Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς έκανε μερικές καλές αποκρούσεις σε προσπάθειες των Φόντεν, Χάαλαντ, Ρόντρι και Ο’ Ράιλι.

Η υπεροχή της Σίτι δικαιώθηκε με Χάαλαντ – Ντοκού

Οσο και καλή προσπάθεια όμως και να έκαναν οι παίκτες του Κόντε δεν μπόρεσαν να αντέξουν και στο 2ο 45λεπτο απέναντι σε μια έτσι κι αλλιώς ανώτερη ομάδα όπως είναι η Σίτι. Οι Άγγλοι έβαλαν τη μπάλα κάτω και κατάφεραν να λυγίσουν τη Νάπολι δύο φορές μέσα σε 10 λεπτά.

Αρχικά στο 56′ όταν μετά από 0 φοβερό «τσίμπημα» της μπάλας του Φόντεν, ο Χάαλαντ έβαλε το κεφάλι του με εξαιρετικό τρόπο και με ψηλοκρεμαστή κεφαλιά άνοιξε το σκορ για τους «Πολίτες».

Πλέον οι παίκτες του Γκουαρδιόλα είχαν «λυθεί» και στο 65′ έφτασαν σε δεύτερο τέρμα με τρομερή ατομική ενέργεια του Ντοκού μέσα στην περιοχή με την οποία «άδειασε» την ιταλική άμυνα και σφράγισε ουσιαστικά τη νίκη της Σίτι από πολύ νωρίς στο ματς.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η ποιότητα της Σίτι κατάφερε κάποια στιγμή να ξεκλειδώσει την καλά οργανωμένη άμυνα της Νάπολι

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η αποβολή του Ντι Λορέντσο μόλις στο 21′ είναι φυσικό να άλλαξε το παιχνίδι.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Γερμανός διαιτητής Φέλιξ Ζάγερ χρειάστηκε τη βοήθεια του VAR για να υποδείξει την αποβολή του παίκτη της Νάπολι

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Σωστή η απόφαση του VAR καθώς ο ποδοσφαιριστής των ναπολιτάνων δεν βρήκε μπάλα, αλλά καθαρά τα πόδια του Χάαλαντ

ΣΚΟΡΕΡ: 56′ Χαάλαντ, 65′ Ντοκού

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ: 

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: Ντοναρούμα, Ντίας, Γκβάρντιολ (80′ Ακέ), Κουσάνοβ, Ο’ Ράιλι, Ρόδρι (60′ Γκονζάλες), Ράιντερς (80′ Λιούις), Φόντεν, Σίλβα, Ντοκού (69′ Σαβίνιο), Χάαλαντ (80′ Μπομπ).

ΝΑΠΟΛΙ: Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Μπουοντζόρνο, Μπεουκεμά, Σπινατσόλα, Ντι Λορέντζο, Λομπότκα (72′ Λομπότκα), Ανγκισά (71′ Ελμάς), Ντε Μπρόινε (26′ Ολιβέρα), ΜακΤόμινεϊ, Πολιτάνο (55′ Ζεσούς), Χόιλουντ (72′ Νέρες).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Την 1η Οκτωβρίου η Νάπολι υποδέχεται στις 22:00 τη Σπότινγκ του Φώτη Ιωαννίδη. Την ίδια μέρα και ώρα η Μάντσεστερ αντιμετωπίζει τη Μονακό εκτός έδρας.

Headlines:
World
Γαλλία: Πώς ένας φόρος αναδεικνύεται σε ρυθμιστή των πολιτικών εξελίξεων

Γαλλία: Πώς ένας φόρος αναδεικνύεται σε ρυθμιστή των πολιτικών εξελίξεων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αϋπνία: Όταν ο ύπνος λιγοστεύει, ο εγκέφαλος γερνά κατά 3,5 χρόνια!

Αϋπνία: Όταν ο ύπνος λιγοστεύει, ο εγκέφαλος γερνά κατά 3,5 χρόνια!

Φυσικό αέριο
LNG: Τι ψάχνουν στην Ευρώπη Exxon και Chevron

LNG: Τι ψάχνουν στην Ευρώπη Exxon και Chevron

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατασαράι
Champions League 18.09.25

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατασαράι

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατασαράι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατασαράι για την 1η αγωνιστική του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Καϊράτ
Champions League 18.09.25

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Καϊράτ

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Καϊράτ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Καϊράτ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι
Champions League 18.09.25

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
LIVE: Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα
Champions League 18.09.25

LIVE: Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα

LIVE: Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
LIVE: Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν
Champions League 18.09.25

LIVE: Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν

LIVE: Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7 HD.

Σύνταξη
LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Μονακό
Champions League 18.09.25

LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Μονακό

LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Κλαμπ Μπριζ – Μονακό για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6 HD.

Σύνταξη
Όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ μετά το 0-0 με την Πάφο…
On Field 18.09.25

Όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ μετά το 0-0 με την Πάφο…

Ο Ολυμπιακός δεν... έσπασε το τείχος της Πάφου, όμως αυτά που είπε μετά το ματς ο Μεντιλίμπαρ, δείχνουν γιατί έχει ήδη πετύχει τόσα πολλά στον Πειραιά -και μπορεί ακόμη περισσότερα.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Το ξεχωριστό μήνυμα των Νταβίντ Λουίζ – Ροντινέι: «Η ζωή μας εκπλήσσει σαν σενάριο ταινίας»
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Το ξεχωριστό μήνυμα των Νταβίντ Λουίζ – Ροντινέι: «Η ζωή μας εκπλήσσει σαν σενάριο ταινίας»

Καλοί φίλοι και συμπαίκτες, ο Νταβίντ Λουίζ και ο Ροντινέι έστειλαν ένα ξεχωριστό ποδοσφαιρικό μήνυμα μετά το Ολυμπιακός - Πάφος που τους βρήκε αντίπαλους για μόνο 90 λεπτά.

Σύνταξη
Δύο φανταστικά ρεκόρ από τον Μοχάμεντ Σαλάχ – Έγραψε ιστορία ο Αιγύπτιος στράικερ της Λίβερπουλ
On Field 18.09.25

Δύο φανταστικά ρεκόρ από τον Μοχάμεντ Σαλάχ – Έγραψε ιστορία ο Αιγύπτιος στράικερ της Λίβερπουλ

Ο διεθνής επιθετικός της Λίβερπουλ ήταν ο κορυφαίος παίκτης των «κόκκινων» στο μεγάλο παιχνίδι με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Champions League, γράφοντας ιστορία με την φανέλα των πρωταθλητών Αγγλίας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συμβούλιο Ασφαλείας: Ακόμη ένα αμερικανικό βέτο σε σχέδιο ψηφίσματος για τη Γάζα
Έκτο βέτο 19.09.25

Συμβούλιο Ασφαλείας: Ακόμη ένα αμερικανικό βέτο σε σχέδιο ψηφίσματος για τη Γάζα

Η πρόταση που απαιτούσε την απελευθέρωση των ομήρων, άμεση και άνευ όρων κατάπαυση πυρός στη Γάζα και απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας ψηφίστηκε από 14 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Σωτήρης Τσαφούλιας: «Ακόμη και αν δεν ξέρουμε τη σημασία των λέξεων, αυτές δεν χάνουν τη δύναμη τους»
«Συμπερίληψη» 18.09.25

Σωτήρης Τσαφούλιας: «Ακόμη και αν δεν ξέρουμε τη σημασία των λέξεων, αυτές δεν χάνουν τη δύναμη τους»

Σε πρόσφατη συνέντευξη του, ο Σωτήρης Τσαφούλιας σχολίασε το γεγονός ότι πολλές φορές τα λεγόμενα παρεξηγούνται και αναφέρθηκε στην δύναμη των λέξεων.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τελεσίγραφο της Κομισιόν για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Κίνδυνος να χαθούν τα κονδύλια
Μετά το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 18.09.25

Τελεσίγραφο της Κομισιόν για τις αγροτικές επιδοτήσεις - Κίνδυνος να χαθούν τα κονδύλια

Αντιμέτωπη με αναστολή μηνιαίων και ενδιάμεσων πληρωμών η Ελλάδα. Προθεσμία από την Κομισιόν στη χώρα μας, προκειμένου να συμμορφωθεί. Το αρμόδιο υπουργείο ήξερε και δεν έκανε τίποτα. Καθησυχαστικός ο Κ. Τσιάρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ένας νεκρός σε τροχαίο με νταλίκα στην εθνική οδό, κοντά στο Μαρτίνο
Έρευνα της τροχαίας 18.09.25

Ένας νεκρός σε τροχαίο με νταλίκα στην εθνική οδό, κοντά στο Μαρτίνο

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας οδηγός, το αυτοκίνητο του οποίου συγκρούστηκε με νταλίκα στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος τη γέφυρας του Μαρτίνου. Δύο γυναίκες τραυματίες στο νοσοκομείο.

Σύνταξη
Ευδοκία: Γιατί είναι η πιο σημαντική ταινία του ελληνικού κινηματογράφου – Το ζεϊμπέκικο, η κραυγή, η χούντα
The Good Life 18.09.25

Ευδοκία: Γιατί είναι η πιο σημαντική ταινία του ελληνικού κινηματογράφου – Το ζεϊμπέκικο, η κραυγή, η χούντα

Με αφορμή την προβολή της ταινίας Ευδοκία σε αποκατεστημένη κόπια στον ιστορικό κινηματογράφο Ριβιέρα, μια υπενθύμιση γιατί το αριστούργημα του δωρικού Αλέξη Δαμιανού θεωρείται από πολλούς η καλύτερη ελληνική ταινία όλων των εποχών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μεξικό: Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός – Τουλάχιστον 21 νεκροί από την έκρηξη βυτιοφόρου
Μετέφερε υγραέριο 18.09.25

Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός στο Μεξικό - Τουλάχιστον 21 νεκροί από την έκρηξη βυτιοφόρου

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η τραγωδία στο Μεξικό οφείλεται πιθανότατα στην υπερβολική ταχύτητα που είχε αναπτύξει ο οδηγός, με αποτέλεσμα το βυτιοφόρο να ανατραπεί και να προκληθεί ισχυρή έκρηξη

Σύνταξη
Πάμπλο Πικάσο: Άγνωστος μέχρι σήμερα πίνακας του θρυλικού ζωγράφου ήρθε στο φως
80 χρόνια μετά 18.09.25

Πάμπλο Πικάσο: Άγνωστος μέχρι σήμερα πίνακας του θρυλικού ζωγράφου ήρθε στο φως

Το έργο, με τίτλο «Προτομή γυναίκας με ανθισμένο καπέλο» απεικονίζει τη Γαλλίδα φωτογράφο και ζωγράφο Ντόρα Μάαρ η οποία διατηρούσε ερωτική σχέση με τον Πάμπλο Πικάσο

Σύνταξη
LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατασαράι
Champions League 18.09.25

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατασαράι

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατασαράι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατασαράι για την 1η αγωνιστική του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Καϊράτ
Champions League 18.09.25

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Καϊράτ

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Καϊράτ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Καϊράτ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
«Ας φύγουμε πριν έρθει η αστυνομία» – Ο Σιλβέστερ Σταλόνε μιλά για μια από τις πιο εμβληματικές του σκηνές
The Rocky Steps 18.09.25

«Ας φύγουμε πριν έρθει η αστυνομία» – Ο Σιλβέστερ Σταλόνε μιλά για μια από τις πιο εμβληματικές του σκηνές

Όπως αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξη του ο Σιλβέστερ Σταλόνε, μια από τις πιο θρυλικές σκηνές της ταινίας «Rocky» γυρίστηκε από ένα καπρίτσιο του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο