Η αποβολή του Ντι Λορέντσο μόλις στο 21′ απλοποίησε τα πράγματα για την έτσι κι αλλιώς ανώτερη ομάδα Μάντσεστερ Σίτι, η οποία επικράτησε με 2-0 στην έδρα της της Νάπολι, χάρη σε δύο γκολ μέσα σε 10 λεπτά (56′ Χάαλαντ, 65′ Ντοκού) και έτσι μπήκε νικηφόρα στη League Phase του Champions League.

Έτσι ο Νορβηγός μπόμπερ έγινε ο ποδοσφαιριστής που έφτασε ταχύτερα από όλους τα 50 γκολ στην ιστορία της διοργάνωσης, καθώς χρειάστηκε μόλις 49 παιχνίδια, 13 λιγότερα από τον Ολλανδό Ρουντ φαν Νίστελροϊ!

Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι: Πώς παρατάχθηκαν

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα παρέταξε την ομάδα τη Σίτι με Ντοναρούμα στο τέρμα, τους Κουσάνοβ, Ρούμπεν Ντιάζ, Κβαρντιόλ, Ο’ Ράιλι από τα δεξιά προς τα αριστερά τον Ρόντρι στην άμυνα, τον Ρόντρι μπροστά τους και πίσω από τους Μπερνάρντο Σίλβα, Ρέιντερς, Φόντεν και Ντοκού από τα δεξιά προς τα αριστερά

Από την πλευρά του Αντόνιο Κόντε παρέταξε στην εστία τον Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς μπροστά του από τα αριστερά προς τα δεξιά προς τα αριστερά τους Σπινατσόλα, Μποντζόρνο, Μποκέμαμ, Ντι Λορέντσο, μπροστά τους τον Λομποτκα, πιο μπροστά από τα αριστερά προς τα δεξιά τους ΜακΤόμινεϊ, Ντε Μπρόινε, Ανγκουισά, Πολιτάνο, με τον Χέιλουντ στην κορυφή

Η αποβολή που άλλαξε τα δεδομένα

Σαν να μην έφτανε στην Νάπολι οτι έπαιζε σε μια τόσο δύσκολη έδρα ήρθε και το άτσαλο μαρκάρισμα του Ντι Λορέντσο στο 21′ σε αντεπίθεση της Σίτι με τον Χάαλαντ για να κάνει ακόμη πιο δύσκολη τη βραδιά για τους Ιταλούς.

Ακόμη και με παίκτη λιγότερο ωστόσο οι φιλοξενούμενοι άντεξαν στο πρώτο ημίχρονο καθώς και καλά αμυντικά και ο τερματοφύλακάς τους Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς έκανε μερικές καλές αποκρούσεις σε προσπάθειες των Φόντεν, Χάαλαντ, Ρόντρι και Ο’ Ράιλι.

Η υπεροχή της Σίτι δικαιώθηκε με Χάαλαντ – Ντοκού

Οσο και καλή προσπάθεια όμως και να έκαναν οι παίκτες του Κόντε δεν μπόρεσαν να αντέξουν και στο 2ο 45λεπτο απέναντι σε μια έτσι κι αλλιώς ανώτερη ομάδα όπως είναι η Σίτι. Οι Άγγλοι έβαλαν τη μπάλα κάτω και κατάφεραν να λυγίσουν τη Νάπολι δύο φορές μέσα σε 10 λεπτά.

Αρχικά στο 56′ όταν μετά από 0 φοβερό «τσίμπημα» της μπάλας του Φόντεν, ο Χάαλαντ έβαλε το κεφάλι του με εξαιρετικό τρόπο και με ψηλοκρεμαστή κεφαλιά άνοιξε το σκορ για τους «Πολίτες».

Πλέον οι παίκτες του Γκουαρδιόλα είχαν «λυθεί» και στο 65′ έφτασαν σε δεύτερο τέρμα με τρομερή ατομική ενέργεια του Ντοκού μέσα στην περιοχή με την οποία «άδειασε» την ιταλική άμυνα και σφράγισε ουσιαστικά τη νίκη της Σίτι από πολύ νωρίς στο ματς.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η ποιότητα της Σίτι κατάφερε κάποια στιγμή να ξεκλειδώσει την καλά οργανωμένη άμυνα της Νάπολι

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η αποβολή του Ντι Λορέντσο μόλις στο 21′ είναι φυσικό να άλλαξε το παιχνίδι.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Γερμανός διαιτητής Φέλιξ Ζάγερ χρειάστηκε τη βοήθεια του VAR για να υποδείξει την αποβολή του παίκτη της Νάπολι

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Σωστή η απόφαση του VAR καθώς ο ποδοσφαιριστής των ναπολιτάνων δεν βρήκε μπάλα, αλλά καθαρά τα πόδια του Χάαλαντ

ΣΚΟΡΕΡ: 56′ Χαάλαντ, 65′ Ντοκού

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: Ντοναρούμα, Ντίας, Γκβάρντιολ (80′ Ακέ), Κουσάνοβ, Ο’ Ράιλι, Ρόδρι (60′ Γκονζάλες), Ράιντερς (80′ Λιούις), Φόντεν, Σίλβα, Ντοκού (69′ Σαβίνιο), Χάαλαντ (80′ Μπομπ).

ΝΑΠΟΛΙ: Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Μπουοντζόρνο, Μπεουκεμά, Σπινατσόλα, Ντι Λορέντζο, Λομπότκα (72′ Λομπότκα), Ανγκισά (71′ Ελμάς), Ντε Μπρόινε (26′ Ολιβέρα), ΜακΤόμινεϊ, Πολιτάνο (55′ Ζεσούς), Χόιλουντ (72′ Νέρες).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Την 1η Οκτωβρίου η Νάπολι υποδέχεται στις 22:00 τη Σπότινγκ του Φώτη Ιωαννίδη. Την ίδια μέρα και ώρα η Μάντσεστερ αντιμετωπίζει τη Μονακό εκτός έδρας.