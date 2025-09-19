Πανδαισία: Όλα τα γκολ της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League (vids)

Υπερθέαμα χάρισαν οι 36 ομάδες στην 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League, που ξεκίνησε το βράδυ της περασμένης Τρίτης και ολοκληρώθηκε απόψε.

Στους αγώνες που έγιναν σήμερα, η Μπαρτσελόνα πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Νιουκάστλ, επικρατώντας με 2-1, η Σίτι κέρδισε τη Νάπολι με 2-0, η Σπόρτινγκ διέλυσε την Καϊράτ με 4-1, όπως και η Άιντραχτ Φρανκφούρτης την Γαλατάσαραϊ με 5-1.

Μεγάλη εμφάνιση από την Μπριζ, που έκανε… πλάκα απέναντι στην Μονακό με 4-1, ενώ ισόπαλο 2-2 έληξε το Κοπεγχάγη – Μπριζ.

Ξεκίνημα με το δεξί για τη Σίτι

Με το… δεξί μπήκε στο φετινό Champions League η Μάντσεστερ Σίτι, που επικράτησε με 2-0 της Νάπολι. Χάαλαντ στο 56′ και Ντοκού στο 65′ τα γκολ για την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Διπλό για την Μπαρτσελόνα

Μεγάλη νίκη για την Μπαρτσελόνα στην Αγγλία, με τους Μπλαουγκράνα να επικρατούν της Νιουκάστλ με 2-1. Πρωταγωνιστής ο Ράσφορντ, που πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας του (58′, 67′), ενώ για τους γηπεδούχους μείωσε ο Γκόρντον στο 90′.

Τρίποντο για την Σπόρτινγκ

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι και επικράτησε εύκολα με 4-1. Τρινκάο στο 44′ και στο 65′, Αλισον Σάντος στο 67′ και Κουεντά στο 68′ τα γκολ για την ομάδα των Βαγιαννίδη και Ιωαννίδη.

Ανατροπή για την Άιντραχτ

Τρίποντο με ανατροπή για την Άιντραχτ Φρανκφούρτης απέναντι στην Γαλατάσαραϊ, με τους Γερμανούς να επικρατούν με 5-1. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 8′ με τον Ακγκούν, αλλά οι γηπεδούχοι γύρισαν τούμπα το παιχνίδι με τους Σάντσες (αυτ., 37′), Ουτζούν (45+2′), Μπουκάρντ (45+5′, 66′) και Κναφ (75′).



Σαρωτική η Μπριζ

Άνετη και ωραία η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη, διέλυσε με 4-1 την Μονακό. Τρεσόλντι (32′), Ονιεντίκα (39′), Βανάκεν (43′) και Ντιακόν (75′) τα γκολ για τους νικητές. Φατί στο 90+1′ το γκολ της τιμής για τους Μονεγάσκους.

Ματσάρα στην Δανία

Χορταστική ισοπαλία στη Δανία, με την Κοπεγχάγη του Παντελή Χατζηδιάκου να έρχεται 2-2 με την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Λάρσον στο 9′ και Ρόμπερτ στο 87′ τα γκολ των γηπεδούχων, Γκριμάντο (82′) και Χατζηδιάκος (αυτ., 90+1′) τα αντίστοιχα για τους Γερμανούς.

Ολα τα γκολ της Τετάρτης

Πήρε το ντέρμπι η Μπάγερν

Η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε της Τσέλσι με 3-1 και μπήκε με το… δεξί στο Champions League. Δύο γκολ ο Κέιν (27’, 63’), αυτογκόλ από τον Τσαλόμπα (20’) – Πάλμερ το μοναδικό τέρμα των Λονδρέζων (29’).

Ο Φαν Ντάικ «λύτρωσε» τη Λίβερπουλ

Ματσάρα στο Άνφιλντ, με την Λίβερπουλ να παίρνει τη νίκη απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης με 3-2 χάρη στο γκολ του Φαν Ντάικ στο 90+3′. Ρόμπερτσον στο 4’ και Σαλάχ στο 6’ τα άλλα δύο γκολ για τους Reds, Γιορέντε στο 45+3’ και στο 81′ για τους Μαδριλένους.

Εύκολο βράδυ για την Παρί

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η Παρί το παιχνίδι με την Αταλάντα, με τους πρωταθλητές Ευρώπης να επικρατούν εύκολα με 4-0. Μαρκίνιος (3’), Κβαρατσχέλια (39’), Μέντες (51’) και Γκονζάλο Ράμος (90+1′) τα γκολ για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε.

Τρίποντο για την Ιντερ

Διπλό για την Ίντερ στο Άμστερνταμ, με τους Νερατζούρι να επικρατούν του Άγιαξ με 2-0. Πρωταγωνιστής ο Τουράμ, που πέτυχε δύο γκολ (42’, 47’).

Ισοπαλία στο Φάληρο

Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο «Γ. Καραϊσκάκης» ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Πάφο, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0. Οι Ερυθρόλευκοι ήταν καλύτεροι και είχαν πολλές ευκαιρίες, αλλά η τύχη δεν ήταν με το μέρος τους.

«Χ» στην Πράγα

Γκολ και θέαμα στην Τσεχία, με την Σλάβια Πράγας και την Μπόντο Γκλιμτ να σκοράρουν από δύο γκολ και να παίρνουν από έναν βαθμό. Δύο γκολ πέτυχε ο Εμποντζί για τους Τσέχους (23’, 74’), από ένα οι Μπασί (78’) και Φετ (90’) για τους Νορβηγούς.

Όλα τα γκολ της Τρίτης (16/9)

Διπλό για την Άρσεναλ

Με γκολ των Μαρτινέλι (72’) και Τροσάρντ (87’), η Αρσεναλ επικράτησε στο «Σαν Μαμές» της Αθλέτικ Μπιλμπάο με 2-0 και μπήκε με το… δεξί στη διοργάνωση.

Ιστορική νίκη για την Ουνιόν Σεν – Σιλουάζ

Εκτός έδρας νίκη και για την Ουνιόν Σεν-Σιλουάζ, που κέρδισε στην Ολλανδία την Αϊντχόφεν με 3-1. Ντέιβιντ (9′ πεν.), Ελ Χατζ (39′) και ΜακΆλιστερ τα γκολ για την βέλγικη ομάδα, που συνδύασε με νίκη το παρθενικό της παιχνίδι στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Οι Ολλανδοί μείωσαν σε 1-3 με τον Φαν Μπόμελ στο 90’.

Δύσκολη νίκη για την Ρεάλ Μαδρίτης

Δυσκολεύτηκε απέναντι στην μαχητική Μαρσέιγ η Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά στο τέλος πήρε τη νίκη με 2-1. Δύο γκολ από το σημείο του πέναλτι για τον Εμπαπέ (29’, 61’). Οι Μασσαλοί είχαν προηγηθεί στο 22’ με τον Γουεά. Αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα ο Καρβαχάλ στο 72’.

«Θρίλερ» στο Τορίνο

Ματσάρα στο Τορίνο, με τις Γιουβέντους και Ντόρτμουντ να έρχονται ισόπαλες 4-4. Αντεγέμι (52’), Νμετσά (65’), Κούτο (74’) και Μπενσεμπαΐνι (86’) τα γκολ για τους Γερμανούς. Γιλντίζ (63’), Βλάχοβιτς (67’) τα αντίστοιχα για τους ηττημένους. Δύο γκολ ο Βλάχοβιτς (67′, 90+4′), από ένα οι Γιλντίζ (63′) και Κέλι (90+6′) για τους Ιταλούς.

Σοκ για την Μπενφίκα

Η Μπενφίκα μπορεί να προηγήθηκε με 2-0 της Καραμπάγκ στη Λισαβόνα, χάρη στα γκολ των Μπαρενεχέα (6’) και Παυλίδη (16’’) αλλά οι Αζέροι γύρισαν τούμπα το παιχνίδι και με γκολ των Αντράντε (30’), Ντουράν (48’) και Κασχούκ (86’) επικράτησαν με 3-2.

Τρίποντο για την Τότεναμ

Με αυτογκόλ του Λουίζ Τζούνιορ στο 4’, η Τότεναμ έκαμψε την αντίσταση της Βιγιαρεάλ και ξεκίνησε με νίκη το φετινό Champions League.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα:

Τρίτη 16/9

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Άρσεναλ 0-2

Αϊντχόφεν-Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 1-3

Μπενφίκα-Καραμπάγκ 2-3

Γιουβέντους Ντόρτμουντ 4-4

Ρεάλ Μαδρίτης-Μαρσέιγ 2-1

Τότεναμ-Βιγιαρεάλ 1-0

Τετάρτη 17/9

Ολυμπιακός-Πάφος 0-0

Σλάβια Πράγας-Μπόντο Γκλιμτ 2-2

Άγιαξ-Ίντερ 0-2

Μπάγερν-Τσέλσι 3-1

Λίβερπουλ-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2

Παρί Σεν Ζερμέν-Αταλάντα 4-0

Πέμπτη 18/9

Κλαμπ Μπριζ-Μονακό 4-1

Κοπεγχάγη-Λεβερκούζεν 2-2

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Γαλατασαράι 5-1

Μάντσεστερ Σίτι-Νάπολι 2-0

Νιούκαστλ-Μπαρτσελόνα 0-2

Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Καϊράτ 4-1

Η βαθμολογία:

Επόμενη αγωνιστική (2η):

Τρίτη 30/9

19:45 Αταλάντα-Κλαμπ Μπριζ

19:45 Καϊράτ-Ρεάλ Μαδρίτης

22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης-Άιντραχτ Φρανκφούρτης

22:00 Τσέλσι-Μπενφίκα

22:00 Ίντερ-Σλάβια Πράγας

22:00 Μπόντο Γκλιμτ-Τότεναμ

22:00 Γαλατασαράι-Λίβερπουλ

22:00 Μαρσέιγ-Άγιαξ

22:00 Πάφος-Μπάγερν Μονάχου

Τετάρτη 1/10

19:45 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Νιούκαστλ

22:00 Άρσεναλ-Ολυμπιακός

22:00 Μονακό-Μάντσεστερ Σίτι

22:00 Λεβερκούζεν-Αϊντχόφεν

22:00 Ντόρτμουντ-Αθλέτικ Μπιλμπάο

22:00 Μπαρτσελόνα-Παρί Σεν Ζερμέν

22:00 Νάπολι-Σπόρτινγκ Λισαβόνας

22:00 Βιγιαρεάλ-Γιουβέντους