Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
Νίκο, χάσαμε… Και τώρα τι θα απογίνουμε χωρίς ντραμς

Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεν – Σιλουάζ (1-3): Έγραψαν ιστορία οι Βέλγοι (vid)
Ποδόσφαιρο 16 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:46

Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεν – Σιλουάζ (1-3): Έγραψαν ιστορία οι Βέλγοι (vid)

Στην πρώτη της παρουσία στο Champions League η Ουνιόν Σεν- Σιλουάζ πήρε ιστορική νίκη επί της Αϊντχόφεν με 3-1 και μάλιστα εκτός έδρας.

Σύνταξη
Spotlight

H Ουνιόν Σεν- Σιλουάζ πήρε ιστορική νίκη στην έδρα της Αϊντχόφεν στην πρεμιέρα του Champions League, καθώς η βελγική ομάδα επικράτησε με 3-0 στην παρθενική της εμφάνιση στην κορυφαία διοργάνωση.

Ο Πρόμις Ντέιβιντ, μετά από κερδισμένο πέναλτι της Ουνιόν Σεν – Σιλουάζ, εκτέλεσε εύστοχα και άνοιξε το σκορ μόλις στο 9′ πετυχαίνοντας και το πρώτο γκολ του Champions League για φέτος. Ακολούθως, στο 16′ η Αϊντχόφεν δεν κατάφερε να κάνει το 1-1 στο ματς με σουτ εκτός εστίας του Φαν Μπόμελ που βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι του Σέρπεν.

Στο 23′ η ομάδα του Πέτερ Μποζ έχασε ακόμη μία ευκαιρία να φέρει το παιχνίδι στα ίσια, με σουτ εκτός εστίας του Σαϊμπαρί.

Έπειτα, στο 33′ υπήρξε ολιγόλεπτη διακοπή στο ματς λόγω τραυματισμού του μέχρι πρότινος σκόρερ της αναμέτρησης, Πρόμις Ντέιβιντ που τελικά επέστρεψε στο ματς, για να ακολουθήσει λίγα λεπτά και δεύτερο γκολ από την Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ με τον Ελ Χατζ στο 39′.

Μετά και το δεύτερο γκολ, οι δύο ομάδες έφτασαν στο ημίχρονο χωρίς κάποια περαιτέρω ιδιαίτερη φάση με εξαίρεση ένα σουτ εντός περιοχής από την Ουνιόν Σεν- Σιλουάζ στο 43′.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με αρκετές αλλαγές για την Αϊντχόφεν, ενώ υπήρξαν κάποιες ευκαιρίες για τους Ολλανδούς στο 53′ και το 61′.

Στο 66′ υπήρξαν αλλαγές και για την Ουνιόν Σεν- Σιλουάζ, ενώ ο Καϊλαλί, προσπάθησε να διευρύνει το προβάδισμα για τους Βέλγους στο 74′ με σουτ εκτός περιοχής.

Στο 81′ όμως, η Ουνιόν Σεν- Σιλουάζ πέτυχε και τρίτο γκολ στο ματς, με γκολ του Μακ Άλιστερ μετά από κόρνερ και κεφαλιά του Ροντρίγκες.

Εν συνεχεία, στο 91′ ο Ρούμπεν Φαν Μπόμελ «βρήκε δίχτυα» και πέτυχε το πρώτο γκολ για τους γηπεδούχους μειώνοντας σε 1-3 για την Αϊντχόφεν.

Στο ματς δόθηκαν τέσσερα λεπτά καθυστερήσεις και η αναμέτρηση έληξε με το τελικό 3-1 υπέρ της Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ σε μία ιστορική νίκη για την ομάδα από το Βέλγιο στην πρώτη της εμφάνιση στο Champions League.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Το κερδισμένο πέναλτι και η εύστοχη εκτέλεση του Πρόμις Ντέιβιντ που έδωσε το προβάδισμα στην Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ μόλις στο 9′.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Πρόμις Ντέιβιντ που εκτέλεσε άψογα το πέναλτι και βοήθησε αρκετά την Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ κατά την διάρκεια του ματς.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:Ο προπονητής της Αϊντχόφεν περίμενε πολλά από τον επιθετικότου, Ρικάρντο Πέπι, αλλά ο 22χρονος δεν ήταν καθόλου καλός στο αποψινό παιχνίδι.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:Ο Άντονι Τέιλορ είχε ουκ ολίγες δύσκολες φάσεις να διαχειριστεί, αλλά κατάφερε να φέρει εις πέρας την αποστολή του, παίρνοντας σωστές αποφάσεις.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:Επενέβη στη φάση του πέναλτι, δίνοντας στον Τέιλορ τη δυνατότητα να δει την παράβαση και γενικά βοήθησε αρκετά τον Βρετανό ρέφερι

ΣΚΟΡΕΡ: Πρόμινς Ντέβιντ (9′ πεν.), Ελ Χατζ (39′), Φαν Μπόμελ (91′).

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ: Κοβάρ, Ντεστ, Φλαμίνγκο, Ομπίσπο (46’ Σαλάχ Εντίν), Γκασιορόβσκι, Σχάουτεν (46’ Τιλ), Σαϊμπάρι (74’ Βάνερ), Φέιρμαν, Πέρισιτς, Πέπι (74’ Μποαντού, 80’ Μαν), Φαν Μπόμελ

ΣΕΝ ΖΙΛΟΥΑΖ: Σέρπεν, Λέισεν, Μπέρτζες, Μακ Άλιστερ, Χαλαϊλί, Ζοργκάν, Ελ Χατζ (75’ Φαν ντε Πέρε), Ράσμουσεν, Ντέιβιντ (67’ Γκιγκερ), Ροντρίγκες (88′ Σκουφς), Νιάνγκ

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου στις 22:00 η PSV αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, ενώ η Σεν Ζιλουάζ την ίδια μέρα φιλοξενεί τη Νίουκαστλ στις 19:45.

Fed: Η τρίτη εντολή και ο συναγερμός στα desk των traders ομολόγων

Fed: Η τρίτη εντολή και ο συναγερμός στα desk των traders ομολόγων

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Εκδίδει ομόλογο 500 εκατ. ευρώ – Όλες οι λεπτομέρειες της δημόσιας προσφοράς

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Εκδίδει ομόλογο 500 εκατ. ευρώ – Όλες οι λεπτομέρειες της δημόσιας προσφοράς

«Κλαίω χωρίς σταματημό»: Σπαρακτικά αντίο των Μέριλ Στριπ και Τζέιν Φόντα στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Αιώνιος έρωτας»
Ατόφια αγάπη 16.09.25

«Κλαίω χωρίς σταματημό»: Σπαρακτικά αντίο των Μέριλ Στριπ και Τζέιν Φόντα στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Αιώνιος έρωτας»

Η  απώλεια του Ρόμπερτ Ρέντφορντ συγκλόνισε τον κόσμο του κινηματογράφου όμως για τη Μέριλ Στριπ και ειδικότερα για τη Τζέιν Φόντα, ο χαμός του αγαπημένου της συμπρωταγωνιστή και φίλου ήταν μια εξαιρετικά προσωπική απώλεια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
