Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
Νίκο, χάσαμε… Και τώρα τι θα απογίνουμε χωρίς ντραμς

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ 0-2: Ξεκίνημα με το δεξί για τους «κανονιέρηδες» (vid)
Ποδόσφαιρο 16 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:49

Χωρίς να εντωπωσιάσει με την απόδοσή της, η Άρσεναλ έκανε τη... δουλειά της στο Σαν Μαμές και με γκολ των Μαρτινέλι και Τροσάρ νίκησε 2-0 την Αθλέτικ Μπιλμπάο στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Την επόμενη αγωνιστική, η ομάδα του Αρτέτα υποδέχεται τον Ολυμπιακό.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Χωρίς Σάκα, Όντεγκααρντ, Γουάιτ, Ζεσούς και Χάβερτς πήγε η Άρσεναλ στο «Σαν Μαμές», αλλά με την τεράστια ποιότητα και τις επιλογές της από τον πάγκο, κατάφερε να ξεκινήσει με το «δεξί» τις υποχρεώσεις της στη League Phase του Champions League, πριν υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στο «Emirates». Στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, οι «κανονιέρηδες» νίκησαν 2-0 την Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε, η οποία μέχρι να δεχθεί το γκολ που άνοιξε το δρόμο για το τελικό αποτέλεσμα, έδειχνε πως το είχε πάει στα μέτρα της και πως θα μπορούσε τουλάχιστον να πάρει μια… σβηστή ισοπαλία.

Ωστόσο, το γκολ του Γκάμπριελ Μαρτινέλι, στο 72′, με την πρώτη του επαφή με τη μπάλα δευτερόλεπτα αφότου είχε μπει σαν αλλαγή, έκρινε ουσιαστικά την έκβαση ενός αγώνα με γενικά πολύ λίγες αξιόλογες στιγμές. Αυτό είναι και το γρηγορότερο γκολ στην ιστορία του Champions League για παίκτη που μπαίνει σαν αλλαγή, μόλις 36 δευτερόλεπτα μετά! Την ασίστ μοίρασε η έτερη αλλαγή του Μικέλ Αρτέρα και η οποία άλλαξε την εικόνα της Άρσεναλ, ο Λεάντρο Τροσάρ, ο οποίος μάλιστα στο 87′ ήταν αυτός που διαμόρφωσε το τελικό 2-0 για την αγγλική ομάδα, που ξεκίνησε έτσι ιδανικά τη φετινή ευρωπαϊκή της σεζόν.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή ήταν η 6η σερί νίκη της Άρσεναλ απέναντι σε ισπανικές ομάδες, με πιο… διάσημα ματς τα δύο περσινά κατά τα οποία απέκλεισε τη Ρεάλ Μαδρίτης στον προημιτελικό της διοργάνωσης, ενώ παράλληλα παρέμεινε και αήττητη στις τελευταίες 9 πρεμιέρες της στο Champions League (7-2-0). Ταυτόχρονα, έχει χάσει μόλις στα 2 από τα τελευταία 23 ματς σε ομίλους ή League Phase (17-4-2) της κορυφαίας διοργάνωσης. Από την πλευρά της, η Αθλέτικ Μπιλμπάο ξεκίνησε με το αριστερό την 3η ιστορικά εμφάνισή της στο Champions League (1998/99, 2014/15) και τη η δεύτερη σερί με τον Βαλβέρδε στον πάγκο της.

Η μπάλα στην Άρσεναλ, η ουσία στη Μπιλμπάο

Το ματς στο κατάμεστο και πάντα τρομερά ατμοσφαιρικό «Σαν Μαμές», ξεκίνησε με τη Μπιλμπάο να μπαίνει δυνατά και να πιέζει στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Ωστόσο, η υπεροχή των Βάσκων δεν ήταν ιδιαίτερα ουσιαστική, χωρίς να καταφέρουν να απειλήσουν την εστία του Ράγια, παρότι ως τα μισά του πρώτου μέρους αυτοί ήταν που είχαν καταγράψει τις 8 από τις 9 συνολικά επιθέσεις στο διάστημα αυτό του αγώνα. Μετά το 20λεπτο πάντως, η Άρσεναλ άρχισε να ισορροπεί και να παίρνει και να διατρεί την κατοχή της μπάλας, σε αρκετά υψηλό μάλιστα ποσοστό, σταθερά άνω του 60%.

Ακόμη κι έτσι όμως, οι φάσεις που τελικά καταγράφηκαν μπροστά στις δύο εστίες ήταν ελάχιστες. Κάποια σουτ που κόντραραν σε σώματα από την ομάδα του Βαλβέρδε και τρεις τελικές του Γκιόκερες για την Άρσεναλ. Στο 24′ ένα σουτ εκτός περιοχής του Σουηδού, το μπλόκαρε εύκολα ο Σιμόν, ενώ στο 26′ ήρθε η σημαντικότερη ευκαιρία των «κανονιέρηδων», με κεφαλιά λίγο άουτ του Γκιόκερες. Ο νέος φορ των Λονδρέζων είχε και στο 30′ ένα σουτ άουτ, στην τελευταία επί της ουσίας φάση των φιλοξενούμενων στο πρώτο 45λεπτο. Μετά από κάποιες ακόμη ανολοκλήρωτες επιθέσεις, η γηπεδούχος Μπιλμπάο βρήκε τη δική της σημαντικότερη ευκαιρία στο πρώτο μέρος, στο 43ο λεπτό, όταν έφυγε στην αντεπίθεση από αριστερά, ο Ινιάκι έβγαλε την κάθετη για τον Μπερενγκέρ και αυτός έκανε ένα καλό διαγώνιο σουτ, λίγο άουτ.

Παρότι η Άρσεναλ είχε την κατοχή της μπάλας, όπως προαναφέρθηκε, η Αθλέτικ Μπιλμπάο ήταν αυτή που μάλλον κέρδισε τις εντυπώσεις συνολικά, παίζοντας ως μια τυπική… ομάδα Βαλβέρδε. Σοβαρή, στιβαρή και μετρημένη, πήρε πολύ υψηλό βαθμό στο κομμάτι της τακτικής και του ρυθμού και έτσι κατάφερε να κρατήσει την εξαιρετικά επικίνδυνη αγγλική ομάδα μακριά από τα καρέ της ως επί το πλείστον. Το στατιστικό του… ήσυχου πρώτου ημιχρόνου έδειξε 37-63 κατοχή για την Άρσεναλ στο ημίχρονο, 6-4 τελικές για τη Μπιλμπάο αλλά και από μία ουσιαστική ευκαιρία για τις δύο ομάδες.

Καλύτερη στο δεύτερο η Άρσεναλ, ιστορικό το πρώτο γκολ

Από τα πρώτα λεπτά της επανάληψης, φάνηκε ότι ήδη η Άρσεναλ πατούσε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Μόλις στο 48′ οι Άγγλοι βρήκαν την πρώτη ευκαιρία με μια κοντινή κεφαλιά του Γκιόκερες λίγο άουτ, έπειτα από φάουλ το Ράις. Στο 56′ ο Σιμόν μπλόκαρε καλό διαγώνιο σουτ του Μαντουέκε, ενώ ο Ράγια στην απέναντι εστία μπλόκαρε το σουτ του Ινιάκι στο 58′. Σε όλο αυτό το διάστημα, η Άρσεναλ διατηρούσε εύκολα την κατοχή της μπάλας και στο 66′ βρήκε ακόμη μια φάση, με κεφαλιά του Μερίνο από καλή θέση που μπλόκαρε ξανά ο Σιμόν.

Τελικά, το γκολ που άνοιξε το δρόμο για τη νίκη των «κανονιέρηδων» ήρθε στο 72ο λεπτό. Σε μια αντεπίθεση που έβγαλαν οι φιλοξενούμενοι, μετά από ελεύθερο του τερματοφύλακα της Μπιλμπάο μάλιστα, ο Τροσάρ βρήκε τον Μαρτινέλι που έφυγε μόνος και νίκησε τον Σιμόν στο τετ-α-τετ για το 0-1. Αυτό ήταν και το πιο γρήγορο γκολ στην ιστορία της διοργάνωσης από παίκτη που μπαίνει σαν αλλαγή, μετά από μόλις 36 δευτερόλεπτα.

Μετά το γκολ η Άρσεναλ κυριάρχησε πλήρως και στο 87′ το μόνο που άλλαξε ήταν το τελικό σκορ. Αυτή τη φορά ο Μαρτινέλι έκανε την ενέργεια από αριστερά και ο Τροσάρ ήταν αυτός που τελείωσε τη φάση από κοντά για το τελικό 0-2. Οι δύο αλλαγές του Μικέλ Αρτέτα, Μαρτινέλι και Τροσάρ, επί της ουσίας «καθάρισαν» για την ομάδα τους!

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Οι αλλαγές του Αρτέτα. Την ώρα που ο Βαλβέρδε έβαζε στο ματς αμυντικογενείς ποδοσφαιριστές για να δέσει τη μεσαία γραμμή και την άμυνά του, ο Ισπανός τεχνικός της Άρσεναλ έβαζε Τροσάρ και Μαρτινέλι, χωρίς να διστάσει να βγάλει τον Γκιόκερες από το γήπεδο. Όπως φάνηκε, δικαιώθηκε απόλυτα…

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Το γκολ του Μαρτινέλι, 36 δεύτερα μετά την είσοδό του στο παιχνίδι, άνοιξε το δρόμο για τη νίκη της Άρσεναλ. Από εκεί και μετά, η Μπιλμπάο ουδέποτε πίστεψε ότι θα μπορούσε να πάρει κάτι από το ματς, χωρίς να απειλήσει ξανά ως το φινάλε.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ινιάκι Γουίλιαμς. Ελλείψει του Νίκο, ο έτερος Γουίλιαμς ήταν αυτός που επιφορτίστηκε με το βάρος της εκτέλεσης για τη Μπιλμπάο, όμως ήταν ακίνδυνος σε όλο το ματς.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Κανένα πρόβλημα με τη διαιτησία του αγώνα σε ένα παιχνίδι χωρίς πολλές και δύσκολες φάσεις. Σφύριξε λίγο και μόνο όταν χρειάστηκε ο Λιθουανός.

Διαιτητής: Ντονάτας Ρούμσας (Λιθουανία)
Βοηθοί: Αλεξάντρ Ράντιους (Λιθουανία), Ντοβίντας Σουζιεντέλις (Λιθουανία)
Τέταρτος: Ρομπέρτας Βαλικόνις (Λιθουανία)
VAR: Πολ Φαν Μπούκελ (Ολλανδίας
AVAR: Τόμας Κβιατόβσκι (Πολωνία)

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε παρέμβαση από το VAR στο παιχνίδι.

ΣΚΟΡΕΡ:

Μαρτινέλι (72′), Τροσάρ (87′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ (Ερνέστο Βαλβέρδε / 4-2-3-1): Ουνάι Σιμόν, Αντάμα (68′ Μπερκίτσε), Παρέδες, Βιβιάν, Γκοροσάμπαλ, Βέσγκα (81′ Ρέγκο), Χαουρεγκιθάρ, Ναβάρο (61′ Ουνάι Γκόμεθ, 81′ Σεράνο), Σανθέτ (68′ Γκουρουθέτα), Μπερενγκέρ, Ι. Γουΐλιαμς.
ΑΡΣΕΝΑΛ (Μικέλ Αρτέτα / 4-3-3): Ράγια, Καλαφιόρι (91′ Χινκαπιέ), Γκάμπριελ, Μοσκέρα, Τίμπερ, Μερίνο, Θουμπιμέντι, Ράις, Έζε (71′ Μαρτινέλι), Γκιόκερες (65′ Τροσάρ), Μαντουέκε (91′ Νόργκααρντ).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase, η Άρσεναλ φιλοξενεί τον Ολυμπιακό την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου στις 22:00, ενώ η Μπιλμπάο ταξιδεύει στη Γερμανία για να αντιμετωπίσει τη Ντόρτμουντ την ίδια μέρα και ώρα.

Fed: Η τρίτη εντολή και ο συναγερμός στα desk των traders ομολόγων

Fed: Η τρίτη εντολή και ο συναγερμός στα desk των traders ομολόγων

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Εκδίδει ομόλογο 500 εκατ. ευρώ – Όλες οι λεπτομέρειες της δημόσιας προσφοράς

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Εκδίδει ομόλογο 500 εκατ. ευρώ – Όλες οι λεπτομέρειες της δημόσιας προσφοράς

