Μπάγερν Μονάχου – Ντόρτμουντ 2-1: Πήρε το ντέρμπι και έκανε το 7Χ7

Μπάγερν χωρίς φρένα! Η ομάδα του Βινσέντ Κομπανί «καθάρισε» με 2-1 την Ντόρτμουντ στο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής της Bundesliga και συνεχίζει με το απόλυτο την πορεία της στο πρωτάθλημα.

Οι γηπεδούχοι έπαιξαν μονότερμα την Μπορούσια στο πρώτο μέρος, δημιούργησαν και έχασαν σωρεία ευκαιριών (κυρίως με τον Λουίς Ντίας) και τελικά τη λύση έδωσε ο… συνήθης ύποπτος Χάρι Κέιν, που άνοιξε το σκορ στο 22′ με κεφαλιά από εκτέλεση κόρνερ.

Οι Βεστφαλοί ισορρόπησαν το ματς στο δεύτερο ημίχρονο, έχασαν μεγάλη ευκαιρία με τον Αντεγέμι, αλλά από ολέθριο λάθος του Τζομπ Μπέλιγχαμ ο Ολίσε με… τάκλιν διπλασίασε τα τέρματα των πρωταθλητών στο 79′. Πέντε λεπτά αργότερα ο Μπραντ, στην πρώτη του επαφή με τη μπάλα, μείωσε το σκορ και μετέτρεψε σε θρίλερ το φινάλε του ντέρμπι, όμως η Μπάγερν άντεξε στην πίεση και θα μπορούσε να πετύχει κι άλλο γκολ στις καθυστερήσεις, όμως πάλι ο Ντίας νικήθηκε από τον Κόμπελ σε τετ-α-τετ.

Μπάγερν Μονάχου: Νόιερ, Μποέ (84’ Μπίσοφ), Λάιμερ, Ουπαμεκανό, Τα, Κίμιχ, Πάβλοβιτς (90+2′ Κιμ), Ολίσε, Ντίαζ, Κέιν, Τζάκσον (61’ Γκορέτσκα)

Ντόρτμουντ: Κόμπελ, Αντόν, Σλότερμπεκ, Ζίλε (46’ Μπενσεμπαϊνί), Γκρος (84’ Μπραντ), Ριέρσον, Σβένσον, Ενμετσά, Ζάμπιτσερ (74’ Μπέλινγκχαμ), Αντεγέμι (74’ Μπάιερ), Γκιρασί (84’ Φάμπιο Σίλβα)

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής:

Παρασκευή, 17/10

Ουνιόν Βερολίνου-Γκλάντμπαχ 3-1

Σάββατο, 18/10

Μάιντς-Λεβερκούζεν 3-4

Λειψία-Αμβούργο 2-1

Βόλφσμπουργκ-Στουτγκάρδη 0-3

Χάιντενχαϊμ-Βέρντερ Βρέμης 2-2

Κολωνία-Άουγκσμπουργκ 1-1

Μπάγερν Μονάχου-Ντόρτμουντ 2-1

Κυριακή, 19/10

Φράιμπουργκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16:30)

Ζανκτ Πάουλι-Χόφενχαϊμ (18:30)

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής (8η):

Παρασκευή, 24/10

Βέρντερ Βρέμης-Ουνιόν Βερολίνου (21:30)

Σάββατο, 25/10

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Ζανκτ Πάουλι (16:30)

Γκλάντμπαχ-Μπάγερν Μονάχου (16:30)

Άουγκσμπουργκ-Λειψία (16:30)

Χόφενχαϊμ-Χάιντενχαϊμ (16:30)

Αμβούργο-Βόλφσμπουργκ (16:30)

Ντόρτμουντ-Κολωνία (19:30)

Κυριακή, 26/10

Λεβερκούζεν-Φράιμπουργκ (16:30)

Στουτγκάρδη-Μάιντς (18:30)