Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
18.10.2025 | 22:50
Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο – Διασωληνωμένος 13χρονος
Μπάγερν Μονάχου – Ντόρτμουντ 2-1: Πήρε το ντέρμπι και έκανε το 7Χ7
Μπάγερν Μονάχου – Ντόρτμουντ 2-1: Πήρε το ντέρμπι και έκανε το 7Χ7

Η ασταμάτητη Μπάγερν επικράτησε με 2-1 της Ντόρτμουντ στο «Klassiker» και έκανε το 7Χ7 στην Bundesliga.

Μπάγερν χωρίς φρένα! Η ομάδα του Βινσέντ Κομπανί «καθάρισε» με 2-1 την Ντόρτμουντ στο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής της Bundesliga και συνεχίζει με το απόλυτο την πορεία της στο πρωτάθλημα.

Οι γηπεδούχοι έπαιξαν μονότερμα την Μπορούσια στο πρώτο μέρος, δημιούργησαν και έχασαν σωρεία ευκαιριών (κυρίως με τον Λουίς Ντίας) και τελικά τη λύση έδωσε ο… συνήθης ύποπτος Χάρι Κέιν, που άνοιξε το σκορ στο 22′ με κεφαλιά από εκτέλεση κόρνερ.

Οι Βεστφαλοί ισορρόπησαν το ματς στο δεύτερο ημίχρονο, έχασαν μεγάλη ευκαιρία με τον Αντεγέμι, αλλά από ολέθριο λάθος του Τζομπ Μπέλιγχαμ ο Ολίσε με… τάκλιν διπλασίασε τα τέρματα των πρωταθλητών στο 79′. Πέντε λεπτά αργότερα ο Μπραντ, στην πρώτη του επαφή με τη μπάλα, μείωσε το σκορ και μετέτρεψε σε θρίλερ το φινάλε του ντέρμπι, όμως η Μπάγερν άντεξε στην πίεση και θα μπορούσε να πετύχει κι άλλο γκολ στις καθυστερήσεις, όμως πάλι ο Ντίας νικήθηκε από τον Κόμπελ σε τετ-α-τετ.

Μπάγερν Μονάχου: Νόιερ, Μποέ (84’ Μπίσοφ), Λάιμερ, Ουπαμεκανό, Τα, Κίμιχ, Πάβλοβιτς (90+2′ Κιμ), Ολίσε, Ντίαζ, Κέιν, Τζάκσον (61’ Γκορέτσκα)

Ντόρτμουντ: Κόμπελ, Αντόν, Σλότερμπεκ, Ζίλε (46’ Μπενσεμπαϊνί), Γκρος (84’ Μπραντ), Ριέρσον, Σβένσον, Ενμετσά, Ζάμπιτσερ (74’ Μπέλινγκχαμ), Αντεγέμι (74’ Μπάιερ), Γκιρασί (84’ Φάμπιο Σίλβα)

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής:

Παρασκευή, 17/10

Ουνιόν Βερολίνου-Γκλάντμπαχ 3-1

Σάββατο, 18/10

Μάιντς-Λεβερκούζεν 3-4
Λειψία-Αμβούργο 2-1
Βόλφσμπουργκ-Στουτγκάρδη 0-3
Χάιντενχαϊμ-Βέρντερ Βρέμης 2-2
Κολωνία-Άουγκσμπουργκ 1-1
Μπάγερν Μονάχου-Ντόρτμουντ 2-1

Κυριακή, 19/10

Φράιμπουργκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16:30)
Ζανκτ Πάουλι-Χόφενχαϊμ (18:30)

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής (8η):

Παρασκευή, 24/10

Βέρντερ Βρέμης-Ουνιόν Βερολίνου (21:30)

Σάββατο, 25/10

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Ζανκτ Πάουλι (16:30)
Γκλάντμπαχ-Μπάγερν Μονάχου (16:30)
Άουγκσμπουργκ-Λειψία (16:30)
Χόφενχαϊμ-Χάιντενχαϊμ (16:30)
Αμβούργο-Βόλφσμπουργκ (16:30)
Ντόρτμουντ-Κολωνία (19:30)

Κυριακή, 26/10

Λεβερκούζεν-Φράιμπουργκ (16:30)
Στουτγκάρδη-Μάιντς (18:30)

LIVE: Ρόμα – Ίντερ
LIVE: Ρόμα – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Ίντερ για την 7η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Η νοοτροπία και η σκέψη μας πρέπει να είναι ίδια σε όλα τα παιχνίδια»
Ο Χοσέ Λουίς; Μεντιλίμπαρ, παρά το 2-0 επί της ΑΕΛ, τόνισε οτι δεν του άρεσε ο τρόπος με τον οποίο οι παίκτες του αντιμετώπισαν το παιχνίδι και πως θα πρέπει σε όλα τα ματς να δείχνουν τον ίδιο ζήλο.

Ο Χάαλαντ βάζει γκολ και στον… ύπνο του
Ο Νορβηγός σέντερ φορ της Σίτι, οδήγησε την ομάδα του στη νίκη και κόντρα στην Έβερτον, δημιουργώντας ένα φανταστικό σερί σκοραρίσματος

LIVE: Παναιτωλικός – ΟΦΗ
LIVE: Παναιτωλικός – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – ΟΦΗ για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Ο Ορτέγκα της επίθεσης και ο Μάνσα
Ο Αργεντίνος μπακ είχε και πάλι ασίστ, δείχνοντας ότι φέτος βοηθάει τον Ολυμπιακό και στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού, ενώ ο Βραζιλιάνος στόπερ έδειξε πολύ καλά στοιχεία

Μάντσεστερ Σίτι – Έβερτον 2-0: Νίκη με… υπογραφή του τρομερού Χάαλαντ (pic)
Ο Νορβηγός Έρλινγκ Χάαλαντ έκανε τη διαφορά και οδήγησε τη Μάντσεστερ Σίτι σε νίκη με 2-0 επί της Έβερτον – Στις καθυστερήσεις ισοφάρισε η Κρίσταλ Πάλλας κόντρα στην Μπόρνμουθ (3-3).

LIVE: Ατρόμητος – Λεβαδειακός
LIVE: Ατρόμητος – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Λεβαδειακός για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Kύπρος: Συνελήφθη πρώην ποδοσφαιριστής για τη δολοφονία Δημοσθένους
Ο ύποπτος ποδοσφαιριστής θα οδηγηθεί στο δικαστήριο για να εκδοθεί διατάγματος για την προφυλάκισή του - Ο δολοφονηθείς Σταύρος Δημοσθένους ήταν και πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας της Καρμιώτισσας,

«Ήσουν πάντα κάπου αλλού»: Τα παιδιά του Μπεν Στίλερ σπάνε τη σιωπή τους για τον απόντα πατέρα τους
«Είχες τόσους ρόλους — ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός, πατέρας. Μερικές φορές ένιωθα ότι ο τελευταίος αυτός ρόλος ερχόταν τελευταίος», δήλωσε ο 20χρονος Κουίν αναφερόμενος στον πατέρα του Μπεν Στίλερ

Μεσσηνία: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του φερόμενου «εκτελεστή» – Αύριο οι απολογίες των δύο συλληφθέντων
Οι δύο 22χρονοι αλληλοκατηγορούνται για το ποιος πυροβόλησε και σκότωσε τους δύο άνδρας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης

Ολυμπιακός – Θέτις 3-1: Νικηφόρα πρεμιέρα για τις «ερυθρόλευκες»
Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών, τα κορίτσια του Ολυμπιακού έχασαν το πρώτο σετ, όμως με εννιά μπλοκ και επτά άσους επικράτησαν τελικά με 3-1 σετ επί της ομάδας της Βούλας.

Gen Z: Μπορεί και θέλει αυτή η γενιά να εργαστεί με τα πρότυπα των προηγούμενων γενεών;
Μπορεί και θέλει η Gen Z να εργαστεί με τα πρότυπα των προηγούμενων γενεών;

Μια διευθύνουσα σύμβουλος περιγράφει κάποια από τα χαρακτηριστικά της Gen Z στον εργασιακό χώρο: Χρειάζονται δουλειά, όμως θέλουν ρουτίνα και κατανόηση των αξιών τους

Εφιαλτικές στιγμές σε πτήση – Χειραποσκευή πήρε φωτιά [Βίντεο]
Εφιαλτικές στιγμές σε πτήση - Χειραποσκευή πήρε φωτιά

Βίντεο δείχνουν τη φωτιά στον αποθηκευτικό χώρο και τους επιβάτες πανικόβλητους. Μπαταρία λιθίου αναφλέχθηκε στη χειραποσκευή ενός επιβάτη η οποία ήταν αποθηκευμένη στο ντουλάπι πάνω από τα καθίσματα.

Μαρούσι – Άρης Betsson 108-103: Πρώτη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, σε ματς με δύο παρατάσεις! (vid)
Ο Άρης Betsson επέστρεψε από το -16 με το οποίο έχανε στα τέλη της 3ης περιόδου, όμως το Μαρούσι είχε σε εξαιρετική μέρα τους Κινγκ και Μέικον κι έτσι επικράτησε με 108-103 μετά από δύο παρατάσεις!

Την ώρα που η οικονομία «πετάει», η ανισότητα αυξάνεται και οι φτωχοί εργαζόμενοι πολλαπλασιάζονται
Την ώρα που η οικονομία «πετάει», η ανισότητα αυξάνεται και οι φτωχοί εργαζόμενοι πολλαπλασιάζονται

Από την ευημερία των αριθμών με την οικονομία να «ανθίζει», μέχρι την ευημερία των καθημερινών ανθρώπων, ο δρόμος είναι πολύ μακρύς ειδικά για τις γυναίκες, τους «εργαζόμενους φτωχούς» και τους νέους.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση διαρρήκτη που «ξάφριζε» καταστήματα και γραφεία στο Κολωνάκι
Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση διαρρήκτη που «ξάφριζε» καταστήματα και γραφεία στο Κολωνάκι

Ο 54χρονος, από τον περασμένο Μάιο, είχε διαπράξει σειρά διαρρήξεων σε εμπορικά καταστήματα στο Κολωνάκι αφαιρώντας χρηματικά ποσά και ηλεκτρονικές συσκευές.

Όταν η τέχνη επιμένει να ανθίζει στα χαλάσματα: Καλλιτέχνες και αρχαιολόγοι στη Γάζα για τη ζωή μετά την εκεχειρία
Όταν η τέχνη επιμένει να ανθίζει στα χαλάσματα: Καλλιτέχνες και αρχαιολόγοι στη Γάζα για τη ζωή μετά την εκεχειρία

«Είναι αλήθεια ότι ο ουρανός έχει γίνει πιο ήσυχος, αλλά κάτω από αυτή την ηρεμία κρύβονται πληγωμένες ψυχές και πόλεις που έχουν γίνει ερείπια», λέει η Λίνα Ματζέντ Γιασίν, απόφοιτη αρχαιολογίας του Ισλαμικού Πανεπιστημίου της Γάζας

LIVE: Ρόμα – Ίντερ
LIVE: Ρόμα – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Ίντερ για την 7η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Απόρρητο