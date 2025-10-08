«Ο Βλάχοβιτς ενδιαφέρεται πολύ για την Μπάγερν»

Δεν είναι μυστικό παρά το φωνάζουν όλοι. Η Γιουβέντους δεν υπολογίζει στον Ντούσαν Βλάχοβιτς και δεν θα έλεγε «όχι» στην πώληση του Σέρβου διεθνή επιθετικού τον Ιανουάριο, αλλιώς μένει ελεύθερος το καλοκαίρι του 2026. Ο προπονητής της Γιουβέντους Ιγκόρ Τούντορ χρησιμοποίησε τον 25χρονο επιθετικό σε έξι ματς της Serie A και πέτυχε δυο γκολ στα 221’ που έπαιξε, όσα και στο Champions League, συν μια ασίστ, σε δυο συμμετοχές και συνολικά 34’!

Παρόλα αυτά δεν αλλάζει κάτι σχετικά με τον Βλάχοβιτς και τη Γιουβέντους, η σχέση τους φαίνεται να έχει διαρραγεί, αν και στο ποδόσφαιρο «ποτέ μην λες ποτέ». Πάντως, το διαφαινόμενο τέλος οδήγησε πολλές ομάδες να ψάχνονται για την απόκτησή του. Η Bild αναφέρει ότι ο Ντούσαν Βλάχοβιτς «ενδιαφέρεται πολύ» στο ενδεχόμενο μεταγραφής του στην Μπάγερν Μονάχου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Βαυαροί είχαν στην λίστα τους τον Βλάχοβιτς και τελευταία έχουν αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον τους για τον επιθετικό της Γιουβέντους, ενώ υπογραμμίζεται ότι έχουν έρθει πρόσφατα σε επαφή με τους εκπροσώπους του Σέρβου διεθνή. Κάτι που δεν πρόκειται να επιβεβαιώσει καμία πλευρά, τουλάχιστον επίσημα.

Η Μπάγερν δεν είναι διατεθειμένη να πάρει τον Βλάχοβιτς με μεταγραφή τον Ιανουάριο από τη Γιουβέντους. Οι πρωταθλητές Γερμανίας εξετάζουν την πιθανότητα να τον αποκτήσουν το επόμενο καλοκαίρι, όταν λήγει το συμβόλαιό του με τη Γιουβέντους, με τον Βλάχοβιτς να εμφανίζεται «πολύ θετικός» απέναντι σε μια τέτοια προοπτική. Αυτό εμπεριέχει και ρίσκο επειδή ο Βλάχοβιτς μπορεί να πουληθεί τον Ιανουάριο.

Πάντως, διαφορετική εικόνα παρουσιάζει το Sky Germany, το οποίο αναφέρει ότι ο 25χρονος, Σέρβος διεθνής επιθετικός, δεν αποτελεί προς το παρόν συγκεκριμένο μεταγραφικό στόχο της Μπάγερν. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι Βαυαροί έχουν “παγώσει” τις αποφάσεις που αφορούν την επίθεση, καθώς συνεχίζουν να αξιολογούν την εξέλιξη του Νικολάς Τζάκσον, ο οποίος αγωνίζεται δανεικός από την Τσέλσι έως το τέλος της σεζόν, με οψιόν αγοράς.

Ο Βλάχοβιτς είχε μετακινηθεί στη Γιουβέντους από τη Φιορεντίνα το 2022, έναντι ποσού που έφτασε τα 83,5 εκατομμύρια ευρώ.