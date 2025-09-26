Ο Βλάχοβιτς και οι ενδιαφερόμενοι από την Premier League

Ο Ντούσαν Βλάχοβιτς έμεινε μέχρι να φύγει το πρόσφατο καλοκαίρι, αν και οργίαζαν τα σενάρια για την αποχώρησή του. Ο 26χρονος Σέρβος επιθετικός, δεν δείχνει να το βάζει κάτω, προσφέροντας λύσεις στην ομάδα του, τη Γιουβέντους. Σε τέσσερις συμμετοχές στη Serie A σκόραρε δυο φορές, ενώ πέτυχε δυο ακόμη γκολ συν μια ασίστ στο 4-4 με τη Ντόρτμουντ στο Champions League.

Είναι γνωστό ότι ο Ντούσαν Βλάχοβιτς μπορεί να δώσει λύσεις, καθώς με τα χρώματα της Γιουβέντους επιβεβαιώνει ότι είναι επιθετικός διεθνούς επιπέδου. Η αξία του δεν αμφισβητείται. Ωστόσο, το μέλλον του στη Γιουβέντους παραμένει αβέβαιο. Παρά τα γκολ που έχουν ωθήσει τους μπιανκονέρι στους πρώτους αγώνες, δεν φαίνεται να έχει αλλάξει κάτι. Η Γιουβέντους φαίνεται να εξακολουθεί να εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης τον Ιανουάριο για να αποφύγει μια ελεύθερη μεταγραφή του Βλάχοβιτς τον επόμενο Ιούνιο.

Με τον Ιγκόρ Τούντορ στον πάγκο, ο Σέρβος συχνά ξεκινούσε παιχνίδια από τον πάγκο, αλλά γινόταν καθοριστικός κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μια τακτική λύση που λειτουργεί στο γήπεδο, αλλά δεν φαίνεται να αλλάζει τις στρατηγικές της διοίκησης της Γιουβέντους. Στην πραγματικότητα, η Γιουβέντους δεν εξετάζει επί του παρόντος την ανανέωση του συμβολαίου και είναι ανοιχτή στην ιδέα μιας πώλησης την περίοδο του Ιανουαρίου.

Η Gazzetta dello Sport αποκαλύπτει λεπτομέρειες για το μέλλον του. Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα οι ομάδες της Premier League κάνουν ήδη κινήσεις. Η Τσέλσι και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέρονται να είναι έτοιμες να κάνουν συγκεκριμένες προσφορές για τον Σέρβο επιθετικό, .

Ο στόχος της Γιουβέντους είναι να βγάλει χρήματα από πώληση του Βλάχοβιτς και να μην περιμένει μέχρι το καλοκαίρι του 2026 που ο παίκτης θα εξαντλήσει το συμβόλαιό του. Ο Βλάχοβιτς παραγκωνίστηκε μετά τις μεταγραφές των Τζόναθαν Ντέιβιντ και Λοΐς Οπεντά. Για αυτόν τον λόγο, η αποχώρηση του Βλάχοβιτς τον Ιανουάριο φαίνεται όλο και πιο πιθανή.

Πάντως, όσο πρισσότερο σκοράρει ο Βλάχοβιτς, τόσο περισσότερο η Γιουβέντους θα χαμογελά. Η Ιταλική ομάδα θα βλέπει το ενδιαφέρον των ξένων συλλόγων να αυξάνεται.