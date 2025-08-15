sports betsson
Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
Τα νεροπίστολα που βαράνε τον Πελετίδη δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι δεν λαμβάνει και δεν δίνει παραδοτέα και ότι είναι κομμουνιστής δήμαρχος που δεν βγάζει προγράμματα διαφήμισης για επικοινωνία. Ντάξει είμαστε;

Βλάχοβιτς: 15 μέρες για λύση
Ποδόσφαιρο 15 Αυγούστου 2025

Βλάχοβιτς: 15 μέρες για λύση

Νιούκαστλ, Μπαρτσελόνα στο φίνις, αλλιώς μένει Γιουβέντους - Όλα τα σενάρια ανοιχτά, όσον αφορά στο μέλλον του Ντούσαν Βλάχοβιτς.

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
A
A
Η Γιούβε θα ήθελε να «γράψει» έσοδο και εξοικονόμηση 12 εκατ., αλλά χωρίς πραγματική πρόταση ο Σέρβος σκέφτεται την παραμονή στο Τορίνο. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη για τον Ντούσαν Βλάχοβιτς που μπαίνει στο τελευταίο δεκαπενθήμερο της θερινής αγοράς με ανοιχτά όλα τα σενάρια.

Η πραγματικότητα είναι ότι παραμένει χωρίς «χειροπιαστή» προσφορά. Η Γιουβέντους θα προτιμούσε να βγάλει λεφτά από τη φυγή στο τελευταίο έτος συμβολαίου και να περιορίσει το κόστος περίπου κατά 12 εκατ. ευρώ, όμως το παζάρι έχει «κολλήσει». Παρά τις αποδοκιμασίες από μερίδα του κοινού στο Allianz, που τον πίκραναν αλλά δεν τον επηρέασαν, ο 25χρονος φορ σε σύμπνοια με τον μάνατζέρ του, Ντάρκο Ρίστιτς, βλέπει την παραμονή στο Τορίνο ως την πιο ρεαλιστική επιλογή αν δεν προκύψει πρότζect αντάξιο του επιπέδου του.

Ο Ίγκορ Τούντορ τον υποστηρίζει ανοιχτά, υπογραμμίζοντας την επαγγελματική του στάση, ενώ και τα αποδυτήρια στάθηκαν στο πλευρό του.

Στο μέτωπο του mercato, η Μίλαν δείχνει να έχει απομακρυνθεί από την ιδέα απόκτησής του, αφήνοντας δύο πιθανές «στροφές»: μια κίνηση της Νιούκαστλ, για την οποία υπάρχουν προς το παρόν μόνον δειλές ενδείξεις και χρειάζεται γρήγορη σύγκλιση, και ένα «παράθυρο» από την Μπαρτσελόνα, που τον έχει παρακολουθήσει το τελευταίο έτος χωρίς να έχει μεταφράσει το ενδιαφέρον σε επίσημη πρόταση.

Η διοίκηση της Γιουβέντους κρατά τη γραμμή ότι θα πουλήσει μόνο αν προκύψει ουσιαστικό οικονομικό όφελος· διαφορετικά, ο Βλάχοβιτς μένει, και μάλιστα ταιριάζει στις αγωνιστικές απαιτήσεις του Τούντορ. Με δύο εβδομάδες να απομένουν μέχρι το κλείσιμο της αγοράς, η μπάλα είναι στους μνηστήρες: αν δεν κινηθούν τώρα, ο Σέρβος θα πορευτεί στη νέα σεζόν ως βασικό γρανάζι της Γιούβε στο τελευταίο έτος του συμβολαίου του. Για το βασικό ας κρατήσουμε μια επιφύλαξη…

Ντραγκόφσκι: «Ομαδική δουλειά η πρόκριση – Ευχαριστώ πολύ τους προπονητές τερματοφυλάκων»
Παναθηναϊκός 15.08.25

Ντραγκόφσκι: «Ομαδική δουλειά η πρόκριση – Ευχαριστώ πολύ τους προπονητές τερματοφυλάκων»

Ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι μίλησε μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ και στάθηκε στους προπονητές τερματοφυλάκων των πράσινων.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Μία… ανάσα από την απόκτηση του μέσου Βιθέντε Ταμπόρδα που ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορς
Παναθηναϊκός 15.08.25

Μία... ανάσα από την απόκτηση του Βιθέντε Ταμπόρδα

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του 24χρονου αργεντινού μεσοεπιθετικού Βιθέντε Ταμπόρδα που αγωνίζεται την τελευταία διετία στην Πλατένσε, αλλά ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορς.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός προχωρά με Ουναΐ και Ταμπόρδα
Super League 15.08.25

Πάει για διπλό χτύπημα ο Παναθηναϊκός με Ουναΐ και Ταμπόρδα

Η πρόκριση επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ οριστικοποιεί και τις μεταγραφικές εξελίξεις στον Παναθηναϊκό, με διπλή ενίσχυση μεσοεπιθετικά με τους Ουναΐ και Ταμπόδα. Έρχεται για υπογραφές ο Καλάμπρια.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
«Γλυκιά» ήττα για την ΑΕΚ Λάρνακας από την Λέγκια Βαρσοβίας (2-1) – «Δίπλωσε» την Σερβέτ η Ουτρέχτη και πήρε την πρόκριση (2-1)
Ποδόσφαιρο 15.08.25

«Γλυκιά» ήττα για την ΑΕΚ Λάρνακας από την Λέγκια Βαρσοβίας (2-1) – «Δίπλωσε» την Σερβέτ η Ουτρέχτη και πήρε την πρόκριση (2-1)

Την πρόκριση στα playoffs του Europa League πανηγύρισαν η ΑΕΚ Λάρνακας και η Ουτρέχτη, με την κυπριακή ομάδα να περνάει παρά την ήττα με 2-1 από την Λέγκια, ενώ οι Ολλανδοί νίκησαν και πάλι την Σερβέτ. Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Η ομάδα ήταν ανταγωνιστική με τη Νάπολι – Θα είμαστε έτοιμοι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος»
Ποδόσφαιρο 15.08.25

Μεντιλίμπαρ: «Η ομάδα ήταν ανταγωνιστική με τη Νάπολι – Θα είμαστε έτοιμοι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού τόνισε πως η ομάδα του ήταν ανταγωνιστική απέναντι στους πρωταθλητές Ιταλίας, ενώ αναφέρθηκε και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος

Σύνταξη
ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού 3-1: Αγκομάχησε, αλλά προκρίθηκε στην παράταση (vid)
Conference League 14.08.25

ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού 3-1: Αγκομάχησε, αλλά προκρίθηκε στην παράταση (vid)

Με τον Κουτέσα να μπαίνει αλλαγή και να έχει γκολ και ασίστ στην παράταση (1-1 κ.δ.), η ΑΕΚ επικράτησε με 3-1 του Άρη Λεμεσού και προκρίθηκε στα πλέι οφ του Conference League όπου την περιμεένει η Άντερλεχτ. Ντεμπούτο με γκολ για τον Γιόβιτς.

Σύνταξη
