Βλάχοβιτς: 15 μέρες για λύση

Η Γιούβε θα ήθελε να «γράψει» έσοδο και εξοικονόμηση 12 εκατ., αλλά χωρίς πραγματική πρόταση ο Σέρβος σκέφτεται την παραμονή στο Τορίνο. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη για τον Ντούσαν Βλάχοβιτς που μπαίνει στο τελευταίο δεκαπενθήμερο της θερινής αγοράς με ανοιχτά όλα τα σενάρια.

Η πραγματικότητα είναι ότι παραμένει χωρίς «χειροπιαστή» προσφορά. Η Γιουβέντους θα προτιμούσε να βγάλει λεφτά από τη φυγή στο τελευταίο έτος συμβολαίου και να περιορίσει το κόστος περίπου κατά 12 εκατ. ευρώ, όμως το παζάρι έχει «κολλήσει». Παρά τις αποδοκιμασίες από μερίδα του κοινού στο Allianz, που τον πίκραναν αλλά δεν τον επηρέασαν, ο 25χρονος φορ σε σύμπνοια με τον μάνατζέρ του, Ντάρκο Ρίστιτς, βλέπει την παραμονή στο Τορίνο ως την πιο ρεαλιστική επιλογή αν δεν προκύψει πρότζect αντάξιο του επιπέδου του.

Ο Ίγκορ Τούντορ τον υποστηρίζει ανοιχτά, υπογραμμίζοντας την επαγγελματική του στάση, ενώ και τα αποδυτήρια στάθηκαν στο πλευρό του.

Στο μέτωπο του mercato, η Μίλαν δείχνει να έχει απομακρυνθεί από την ιδέα απόκτησής του, αφήνοντας δύο πιθανές «στροφές»: μια κίνηση της Νιούκαστλ, για την οποία υπάρχουν προς το παρόν μόνον δειλές ενδείξεις και χρειάζεται γρήγορη σύγκλιση, και ένα «παράθυρο» από την Μπαρτσελόνα, που τον έχει παρακολουθήσει το τελευταίο έτος χωρίς να έχει μεταφράσει το ενδιαφέρον σε επίσημη πρόταση.

Η διοίκηση της Γιουβέντους κρατά τη γραμμή ότι θα πουλήσει μόνο αν προκύψει ουσιαστικό οικονομικό όφελος· διαφορετικά, ο Βλάχοβιτς μένει, και μάλιστα ταιριάζει στις αγωνιστικές απαιτήσεις του Τούντορ. Με δύο εβδομάδες να απομένουν μέχρι το κλείσιμο της αγοράς, η μπάλα είναι στους μνηστήρες: αν δεν κινηθούν τώρα, ο Σέρβος θα πορευτεί στη νέα σεζόν ως βασικό γρανάζι της Γιούβε στο τελευταίο έτος του συμβολαίου του. Για το βασικό ας κρατήσουμε μια επιφύλαξη…