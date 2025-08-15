Βλάχοβιτς: 15 μέρες για λύση
Νιούκαστλ, Μπαρτσελόνα στο φίνις, αλλιώς μένει Γιουβέντους - Όλα τα σενάρια ανοιχτά, όσον αφορά στο μέλλον του Ντούσαν Βλάχοβιτς.
- Τραγωδία στην Αχαΐα: Βρέθηκε κάτω από το αγροτικό του και σκοτώθηκε
- Οι Αμερικανοί δεν καταλαβαίνουν από… δασμούς
- Γάζα: Τουλάχιστον 17 Παλαιστίνιοι νεκροί από το πρωί σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς
- Κασσελάκης: Ο Πελετίδης, πυροσβέστες και εθελοντές ήταν εκεί – Οι βουλευτές Αχαΐας ΝΔ και ο Κεφαλογιάννης πού ήταν;
Η Γιούβε θα ήθελε να «γράψει» έσοδο και εξοικονόμηση 12 εκατ., αλλά χωρίς πραγματική πρόταση ο Σέρβος σκέφτεται την παραμονή στο Τορίνο. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη για τον Ντούσαν Βλάχοβιτς που μπαίνει στο τελευταίο δεκαπενθήμερο της θερινής αγοράς με ανοιχτά όλα τα σενάρια.
Η πραγματικότητα είναι ότι παραμένει χωρίς «χειροπιαστή» προσφορά. Η Γιουβέντους θα προτιμούσε να βγάλει λεφτά από τη φυγή στο τελευταίο έτος συμβολαίου και να περιορίσει το κόστος περίπου κατά 12 εκατ. ευρώ, όμως το παζάρι έχει «κολλήσει». Παρά τις αποδοκιμασίες από μερίδα του κοινού στο Allianz, που τον πίκραναν αλλά δεν τον επηρέασαν, ο 25χρονος φορ σε σύμπνοια με τον μάνατζέρ του, Ντάρκο Ρίστιτς, βλέπει την παραμονή στο Τορίνο ως την πιο ρεαλιστική επιλογή αν δεν προκύψει πρότζect αντάξιο του επιπέδου του.
Ο Ίγκορ Τούντορ τον υποστηρίζει ανοιχτά, υπογραμμίζοντας την επαγγελματική του στάση, ενώ και τα αποδυτήρια στάθηκαν στο πλευρό του.
Στο μέτωπο του mercato, η Μίλαν δείχνει να έχει απομακρυνθεί από την ιδέα απόκτησής του, αφήνοντας δύο πιθανές «στροφές»: μια κίνηση της Νιούκαστλ, για την οποία υπάρχουν προς το παρόν μόνον δειλές ενδείξεις και χρειάζεται γρήγορη σύγκλιση, και ένα «παράθυρο» από την Μπαρτσελόνα, που τον έχει παρακολουθήσει το τελευταίο έτος χωρίς να έχει μεταφράσει το ενδιαφέρον σε επίσημη πρόταση.
Η διοίκηση της Γιουβέντους κρατά τη γραμμή ότι θα πουλήσει μόνο αν προκύψει ουσιαστικό οικονομικό όφελος· διαφορετικά, ο Βλάχοβιτς μένει, και μάλιστα ταιριάζει στις αγωνιστικές απαιτήσεις του Τούντορ. Με δύο εβδομάδες να απομένουν μέχρι το κλείσιμο της αγοράς, η μπάλα είναι στους μνηστήρες: αν δεν κινηθούν τώρα, ο Σέρβος θα πορευτεί στη νέα σεζόν ως βασικό γρανάζι της Γιούβε στο τελευταίο έτος του συμβολαίου του. Για το βασικό ας κρατήσουμε μια επιφύλαξη…
- «Συμφώνησαν Παναθηναϊκός και Μαρσέιγ για Ουναΐ – Απομένει το ναι του Μαροκινού»
- O Χάιλαντ που ακούστηκε για τον Ολυμπιακό μένει στο ΝΒΑ – Ποια ομάδα του προσφέρει συμβόλαιο…
- Κουτέσα: «Περίμενα καιρό το γκολ, το σημαντικό είναι να νικάει η ομάδα»
- Ο Λαμέλα σταματάει το ποδόσφαιρο: «Τα τελευταία πέντε χρόνια έπαιρνα φάρμακα, νιώθω ανακούφιση που αποσύρομαι»
- Ντραγκόφσκι: «Ομαδική δουλειά η πρόκριση – Ευχαριστώ πολύ τους προπονητές τερματοφυλάκων»
- Βλάχοβιτς: 15 μέρες για λύση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις