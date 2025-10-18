sports betsson
18.10.2025 | 20:53
Ακινητοποιήθηκε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο - Αίγιο
18.10.2025 | 12:51
Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή
BUNDESLIGA: Σύγκριση Μπάγερν – Ντόρτμουντ πριν το κλασικό ντέρμπι του γερμανικού πρωταθλήματος
Ποδόσφαιρο 18 Οκτωβρίου 2025 | 18:50

BUNDESLIGA: Σύγκριση Μπάγερν – Ντόρτμουντ πριν το κλασικό ντέρμπι του γερμανικού πρωταθλήματος

Το μεγάλο παιχνίδι της Μπάγερν με τη Ντόρτμουντ «κλέβει» την παράσταση στην Γερμανία

Γιάννης Κουριδάκος
Mπάγερν Μονάχου – Μπορούσια Ντόρτμουντ. Η Μπάγερν είναι στο ρετιρέ του πίνακα στο γερμανικό πρωτάθλημα με 18 βαθμούς, αλλά η δεύτερη Ντόρτμουντ μπορεί να μειώσει τη διαφορά σε μόλις έναν βαθμό αν απόψε νικήσει στην Allianz Arena.

Το πρώτο κλασικό ντέρμπι της σεζόν. «Der Klassiker». Οι δύο κορυφαίες ομάδες των τελευταίων δεκαετιών και φυσικά της φετινής σεζόν. Ποια θα επικρατήσει και με ποιον τρόπο;

Η Μπάγερν δεν έχει κερδίσει αυτό το ντέρμπι στην έδρα της από τον Απρίλιο του 2023.Τι θα γίνει απόψε; H επίσημη ιστοσελίδα της μπουντεσλίγκα αναλύει το ματς με βάση τη σύνθεση και τα ατού των μονομάχων.

Κέιν – Γκιρασί

Μπάγερν και η Ντόρτμουντ διαθέτουν δύο από τους καλύτερους επιθετικούς στον κόσμο, πόσο μάλλον στη Μπουντεσλίγκα, τον Χάρι Κέιν και τον Σερχού Γκιρασί.

Ο Κέιν είναι πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα με 11 γκολ σε έξι αγώνες, τρομερό επίτευγμα ενώ ο Γκιρασί πανηγύρισε 4 γκολ μέχρι στιγμής και με ένα ματς λιγότερο.

Ο φορ της Ντόρτμουντ, προσπέρασε τον Κέιν στο περσινό Champions League. Ήταν στην κορυφή της λίστας των σκόρερ μαζί με τον Ραφίνια της Μπαρτσελόνα με 13 γκολ. Ο Κέιν έβαλε 11 γκολ και ο 29χρονος Αφρικανός φορ της Μπορούσια απονέμει τα εύσημα στον επιθετικό των Βαυαρών με τον αριθμό «9» στην πλάτη.

«Και στους δύο μας αρέσει να σκοράρουμε», δήλωσε ο Γκιρασί στο bundesliga.com τον Αύγουστο. «Ο Χάρι Κέιν είναι επιθετικός παγκόσμιας κλάσης με μεγάλη εμπειρία. Παρακολουθώ πολλά ματς και μαθαίνω συνεχώς. Και αυτό δεν είναι κακό. Μπορείς πάντα να μαθαίνεις από άλλους παίκτες…»

Ο Κέιν σκόραρε επτά φορές σε οκτώ συμμετοχές του στο ντέρμπι έως τώρα. Ο Γκιρασί έχει παίξει μόνο σε δύο, αλλά δεν έχει ανοίξει ακόμα «λογαριασμό» στη σπουδαιότερη αναμέτρηση  της Γερμανίας.

Ντίαζ/Ολισε – Αντεγιέμι/Κόουτο – Σβένσον

Ο πιο κοντινός ανταγωνιστής του Κέιν στην κορυφή της λίστας των σκόρερ είναι ο συμπαίκτης του στη Μπάγερν, Λουίς Ντίαζ, ο οποίος, εκτός από τα πέντε γκολ του, έχει συμβάλει με τρεις ασίστ στην εξαιρετική πορεία της ομάδας την εφετινή σεζόν. Ο Μάικλ Ολίσε,  παίζει στην αντίθετη πτέρυγα από τον πρώην παίκτη της Λίβερπουλ, ήταν ο καλύτερος στις τελικές πάσες της περασμένης χρονιάς  με 15 ασίστ στο πρωτάθλημα (και 23 σε όλες τις διοργανώσεις). Οι δύο εξτρέμ της Μπάγερν έχουν συνολικά και 43 σουτ στην τρέχουσα σεζόν.

Ο Βινσέντ Κομπανί επιμένει στο 4-2-3-1 και το δίδυμο των ακραίων επιθετικών πιστώνεται το μεγαλύτερο μέρος της επιθετικής παραγωγής των πρωταθλητών από τα πλάγια. Ένας από τους προκατόχους του στη θέση του προπονητή της Μπάγερν, ο νυν προπονητής της Μπορούσια Ντόρτμουντ Νίκο Κόβατς, έχει περισσότερες επιλογές σε αυτό το θέμα με το ονομαστικό 3-4-2-1.

Ο Καρίμ Αντεγιέμι είναι ο εγγύτερος σε στυλ, σε σχέση με τους  εξτρέμ της Μπάγερν. Ο πρώην παίκτης της ακαδημίας της ομάδας του Μονάχου διανύει εξαιρετική φόρμα με τρία γκολ και τρεις ασίστ στα τελευταία έξι ματς. Ο Aντεγιέμι ήταν κάποτε ο ταχύτερος παίκτης της Μπουντεσλίγκα. Μάλιστα το νικητήριο γκολ του εναντίον της Βόλφσμπουργκ, στην 4η αγωνιστική μετρήθηκε με ταχύτητα 126 χλμ/ώρα, την υψηλότερη στο πρωτάθλημα.

Εφόσον η Μπάγερν περιορίσει τον Αντεγιέμι ,  ο Ντάνιελ Σβένσον και ο Γιαν  Κόουτο  ακμάζουν ως πλάγιοι αμυντικοί της Ντόρτμουντ και μπορούν να προσφέρουν πολλά στην ανάπτυξη από τα άκρα. Έχουν συμβάλει με δύο γκολ ο καθένας και έχουν πραγματοποιήσει 15 σουτ. Το παράδοξο η μία και μοναδική ασίστ.

Μπάγερν και Ντόρτμουντ παράγουν και «φουρνιές» αστέρων. Τόσο όμως ο Μουσιάλα,  όσο και ο Καναδός Ντέιβις είναι στα πιτς τραυματίες ενώ δύο πολύ μεγάλα ονόματα στα ποδοσφαιρικά δρώμενα αναδείχθηκαν  από τον σύλλογο  της Βεστφαλίας. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ και ο Τζουντ Μπέλιγχαμ.

Το πιο υποσχόμενο ταλέντο της ακαδημίας της Μπάγερν, και ό,τι πιο κοντινό στην πρώτη ομάδα, είναι ο Αλεξάντερ Πάβλοβιτς. Διεκδικεί από τον Γκορέτσκα  το δικαίωμα παρουσίας,  πλησίον του Κίμιχ, στη μεσαία γραμμή. Ο Λέναρτ  Καρλ, εντυπωσίασε στην προετοιμασία και για την ώρα είναι  αναπληρωματικός των Ντίαζ και  Ολίσε.

Στη Ντόρτμουντ, οι παίκτες χωρίς πληθωρικές παραστάσεις σε ντέρμπι είναι ο 22χρονος Μαξιμίλιαν Μπάιερ και ο μικρός αδερφός του Μπέλιγχαμ, Τζομπ (20 ετών).

Ο Μπάιερ, ωστόσο  έχει ήδη στο ενεργητικό του ένα γκολ στο Klassiker, από την ισοπαλία 2-2 τον Απρίλιο στο Μόναχο.

Ο Μπέλιγχαμ θα ήθελε να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής στη μεσοεπιθετική λειτουργία της Ντόρτμουντ, μετά την άφιξή του από τη Σάντερλαντ το καλοκαίρι αλλά  έχει να ανταγωνιστεί στη μεσαία γραμμή τον Σάμπιτσερ , τον Νμετσά και τον Πασκάλ Γκρόβ. Συμπεριλήφθηκε στη λίστα υποψηφίων για το βραβείο Golden Boy. Ο νεαρός Άγγλος, έχει προοπτική και μας το υπενθύμισε.

Το ντέρμπι φυσικά μπορεί να κριθεί  και από άλλους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές . Φερ’ειπείν  τον Μπραντ για την Ντόρτμουντ και τον Γκνάμπρι για την Μπάγερν.

Το ζήτημα για τον Μπραντ είναι πως ο Αντεγιέμι και ο Μπάιερ, είναι πρώτες επιλογές του Κόβατς για την υποστήριξη του Γκιρασί. Ο Γκνάμπρι επωφελήθηκε από την ατυχία του Μουσιάλα στο παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων και έχει τρία γκολ και αντίστοιχες τελικές πάσες στην εφετινή μπουντεσλίγκα.

Επομένως το πρώτο  Klassiker της σεζόν είναι  ισορροπημένο και απομένει να μάθουμε εάν θα υπάρξει νικητής.

Business
Black Friday: Από… Σεπτέμβριο ετοιμάζεται η αγορά για την πιο «καυτή» σεζόν της χρονιάς

Black Friday: Από… Σεπτέμβριο ετοιμάζεται η αγορά για την πιο «καυτή» σεζόν της χρονιάς

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

Μάντσεστερ Σίτι – Έβερτον 2-0: Νίκη με… υπογραφή του τρομερού Χάαλαντ (pic)
