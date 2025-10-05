Η ιστορική Κομπανί(α) της Μπάγερν

Μεγάλη σημασία από πολλές απόψεις είχε η εκτός έδρας νίκη της Μπάγερν Μονάχου, με 3-0 επί της Αϊντραχτ Φρανκφούρτης για την έκτη αγωνιστική της Bundesliga. Αφενός πρόκειται για επίδειξη δύναμης αφετέρου για ιστορική ευρωπαϊκή πρωτιά καθώς έγινε η πρώτη ομάδα από τα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που κέρδισε τους πρώτους δέκα αγώνες.

Όλα αυτά έχουν τη σφραγίδα του προπονητή της Βενσάν Κομπανί. Αφετηρία των νικών είναι το Super Cup Γερμανίας (2-1 τη Στουτγάρδη) συν τους έξι αγώνες πρωταθλήματος, τον ένα Κυπέλλου και των δυο του Champions League. Ο τεχνικός της Μπάγερν Μονάχου Βίνσεντ Κομπανί ανεβάζει όλο και πιο ψηλά τον πήχη.

Η φήμη του Βενσάν Κομπανί ως παίκτη δεν χρειάζεται συστάσεις. Ο Βέλγος ήταν πρωταγωνιστής της Μάντσεστερ Σίτι, αρχηγός της ομάδας σε μια χρυσή εποχή πριν τερματίσει την καριέρα του ως παίκτης στην Άντερλεχτ, όπου ξεκίνησε και την καριέρα του του ως προπονητής. Μια επιτυχημένη θητεία στο Βέλγιο οδήγησε σε μετακόμιση στην Μπέρνλι, όπου οδήγησε τον σύλλογο στην άνοδο στην Premier League στην πρώτη του σεζόν στον πάγκο της (2022/23).

Αν και η θητεία του στην Premier League ήταν σύντομη, καθώς η Μπέρνλι υποβιβάστηκε την επόμενη χρονιά, το τολμηρό και ελκυστικό στυλ παιχνιδιού του Κομπανί τράβηξε την προσοχή της Μπάγερν Μονάχου, την οποία ανέλαβε το περασμένο καλοκαίρι και στην πρώτη του σεζόν, τους οδήγησε στον τίτλο της Bundesliga, χάνοντας μόνο δύο από τα 34 παιχνίδια.

Αυτή τη σεζόν, η Μπάγερν έχει ξεκινήσει με σαρωτικό τρόπο. Εναντίον της Φρανκφούρτης, ο Λουίς Ντίαζ σκόραρε δύο φορές, ενώ ο Χάρι Κέιν πρόσθεσε άλλο ένα για να σφραγίσει τη νίκη με 3-0. Η νίκη σηματοδότησε τη δέκατη συνεχόμενη νίκη τους σε δέκα αγώνες — ένα κατόρθωμα που δεν έχει επιτευχθεί ποτέ πριν στην ιστορία των κορυφαίων πρωταθλημάτων της Ευρώπης.

Η επόμενη πρόκληση για τον Κομπανί και την ομάδα του έρχεται μετά τη διακοπή των εθνικών αγώνων και είναι το εντός έδρας ντέρμπι (18/10) με τη Ντόρτμουντ.