«Είναι Κύπριος ήρωας»: Ο Κομπανί και οι γνώσεις του για τον Παλληκαρίδη

Η Μπάγερν αντιμετωπίζει την Πάφο στην Κύπρο για τη 2η αγωνιστική του Champions League και ο Βινσέντ Κομπανί μίλησε για την αναμέτρηση των «Βαυαρών» που φυσικά είναι το μεγάλο φαβορί για το τρίποντο.

Ο προπονητής της γερμανικής ομάδας στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, ρωτήθηκε μεταξύ άλλων και για τον Ευαγόρα Παλληκαρίδη, τον άνθρωπο που βρίσκεται στο σήμα της Πάφου, με τον Βέλγο τεχνικό να απαντάει με μια δόση χιούμορ, δείχνοντας παράλληλα, τον κατάλληλο σεβασμό στο κυπριακό κλαμπ και την ιστορία του.

«Νομίζω ότι είναι Κύπριος ήρωας, σωστά; Πέρασα το τεστ. Μπορώ να πάρω τη βίζα», είπε ο άλλοτε προπονητής της Μπέρνλι αναδεικνύοντας τις γνώσεις του για τον αντίπαλο της ομάδας του.

Οι δηλώσεις του Κομπανί

Παράλληλα, ο Βέλγος τόνισε πως πρέπει οι παίκτες του να σεβαστούν την Πάφο, τονίζοντας πως την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο παραμένει αήττητη.

«Είναι σημαντικός αγώνας Champions League. Έχουμε σεβασμό για τη Πάφο. Έχουν δώσει επτά αγώνες και δεν έχουν χάσει κανένα, άρα ξέρουμε τι περιμένουμε και πραγματικά έχουμε πολύ σεβασμό για αυτή την ομάδα. Ο στόχος μας ξεκάθαρα είναι να κερδίσουμε και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Πρέπει από την αρχή να δούμε όλους τους αγώνες, κάναμε έλεγχο. Είναι σημαντικό να έχουμε συγκέντρωση. Η Πάφος θα παλέψει και αυτό το έχουμε υπόψη. Σίγουρα είναι ενδιαφέρον να αντιμετωπίζεις νέες ομάδες πρώτη φορά».