14.04.2026 | 16:17
Με προβλήματα η επιστροφή των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα
Ο Νορβηγός, Έσκας, σφυρίζει τη ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Ράγιο
Conference League 14 Απριλίου 2026, 14:24

Ο Νορβηγός, Έσκας, σφυρίζει τη ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Ράγιο

Τον Νορβηγό διαιτητή από την Elite κατηγορία, όρισε η UEFA στη ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγεκάνο για τους «8» του Conference League.

Smartphones: Τι «λέει» η υπερβολική χρήση για τα συναισθήματά μας;

Η ΑΕΚ υποδέχεται το βράδυ της Πέμπτης (16/4-20:00) στη Νέα Φιλαδέλφεια τη Ράγιο Βαγεκάνο, στη ρεβάνς για τα προημιτελικά του Conference League.

Δυο μέρες νωρίτερα, η UEFA έκανε γνωστούς τους διαιτητές όλων των αγώνων, ορίζοντας στο ματς της Νέας Φιλαδέλφειας τον Νορβηγό, Έσπεν Εσκας, που ανήκει στην κατηγορία Elite.

Ο 37χρονος ρέφερι, που έχει σφυρίξει στο παρελθόν και σε αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος, θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του, Γιαν Ερικ Ενγκαν και Ισαάκ Ελίας Μπάσκεβκιν, τέταρτος ορίστηκε ο Σίγκουρντ Κρίνγκσταντ, ενώ στο VAR θα είναι οι Ιταλοί Μίκαελ Φάμπρι και Τζιανλούκα Αουρελιάνο.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νορβηγός έχει σφυρίξει άλλες τρεις φορές την Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της ρεβάνς με τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ για τα προκριματικά του Champions League τον Αύγουστο του 2023 (2-2). Επίσης το ΠΑΟΚ–ΑΕΚ 2-0 τον Φεβρουάριο του 2023 και το Παναθηναϊκός–ΑΕΚ 1-0 τον Ιανουάριο του 2025, για τη Super League.

Ταμείο Ανάκαμψης: Σφίγγει ο κλοιός για την υλοποίησή του

Ποδόσφαιρο 14.04.26

Διαιτησία: Η UEFA που στηρίζει αλλά δεν ορίζει!

Οι Έλληνες διαιτητές, όπως και με τις προηγούμενες ΚΕΔ, έτσι και επί Λανουά δεν ορίζονται σε υψηλού επιπέδου αγώνες. Άρα επιβεβαιώνεται το χαμηλό επίπεδο και με την τωρινή κατάσταση

Ο Ζήκος το… πιστεύει μετά το 3-0 από τη Βαγιεκάνο: «Η ΑΕΚ έχει τις περισσότερες πιθανότητες να προκριθεί»
Με ανάρτησή του στα social media, ο Άκης Ζήκος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ΑΕΚ όχι μόνο θα παλέψει, αλλά ότι έχει και τις περισσότερες πιθανότητες πρόκρισης επί της Βαγιεκάνο.

Ραγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ 3-0: Βαριά ήττα και δύσκολο το έργο της στη ρεβάνς (vid)
Η ΑΕΚ δεν έκανε γκολ τις ευκαιρίες που είχε, αντιθέτως πλήρωσε ακριβά τα λάθη της στην άμυνα κι έτσι μετά την ήττα της με 3-0 από τη Ράγιο στην Ισπανία, θα έχει πολύ δύσκολο έργο στον επαναληπτικό.

LIVE: Μάιντς – Στρασμπούρ
LIVE: Μάιντς – Στρασμπούρ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάιντς – Στρασμπούρ για τα προημιτελικά του Conference League.

LIVE: Σαχτάρ – Άλκμααρ
LIVE: Σαχτάρ – Άλκμααρ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σαχτάρ – Άλκμααρ για τα προημιτελικά του Conference League.

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα για τα προημιτελικά του Conference League.

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ
LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Conference League. Τηλεοπτικά από ANT1 και COSMOTE SPORT 2 HD.

Οι πιθανότητες της Ελλάδας να προσπεράσει την Τσεχία και να βρεθεί στην 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA
Οι πιθανότητες της Ελλάδας για να προσπεράσει την Τσεχία και να ανέβει στη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA, εξαρτάται από την ΑΕΚ και τη «μάχη» της με τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Η Ισπανία χορηγεί νόμιμο καθεστώς σε μισό εκατομμύριο μετανάστες – Τι προβλέπει το διάταγμα
Η κυβέρνηση Σάντσεθ υπερασπίστηκε την απόφαση με κριτήρια, πέρα από ανθρωπιστικούς λόγους, τη γήρανση του πληθυσμού στην Ισπανία, αλλά και την ανάγκη να λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες.

Καρδίτσα: Βίντεο ντοκουμέντο με τους δύο ανήλικους δράστες λίγο μετά τη δολοφονία του γνωστού τραγουδιστή
Στο βίντεο φαίνονται οι δύο ανήλικοι να τρέπονται σε φυγή αφού ο ένας έχει μαχαιρώσει μέχρι θανάτου τον τραγουδιστή Γιώργο Τσιτόγλου στις 22 Μαρτίου στην Καρδίτσα

Ελλάδα και 17 ακόμη χώρες χαιρετίζουν τις συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου – Καλούν σε αποκλιμάκωση
Οι 18 υπουργοί Εξωτερικών προτρέπουν όλα τα μέρη να εργαστούν προς μια διαρκή πολιτική λύση, και καταδικάζουν με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, αλλά και τα μαζικά ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις IDF και Χεζμπολάχ
Οι ΗΠΑ θέλουν να διαχωρίσουν τις συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου από το ευρύτερο πλαίσιο των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Έτσι, αφαιρούν από το Ιράν τη δυνατότητα επιρροής στον Λίβανο.

Γλυφάδα: Άγνωστοι βανδάλισαν σχολικό συγκρότημα – Έκλεψαν ακόμα και τα χρήματα για την εκδρομή – Σοκάρουν οι εικόνες
Απίστευτες εικόνες καταστροφής αντίκρυσαν οι καθηγητές στο σχολικό συγκρότημα όπου συστεγάζονται το 5ο Γυμνάσιο και το 5ο Λύκειο στη Γλυφάδα

Διακοπές πρόσβασης στο ίντερνετ από κινητό στη Ρωσία – «Είναι προσωρινές», λέει το Κρεμλίνο
Το Κρεμλίνο ισχυρίζεται ότι οι διακοπές πρόσβασης είναι προσωρινές και θα αρθούν τελικά, ενώ μια πηγή δήλωσε ότι το είδος αυτό της καταστολής έχει εξοργίσει τμήματα της ελίτ

Διαιτησία: Η UEFA που στηρίζει αλλά δεν ορίζει!
Οι Έλληνες διαιτητές, όπως και με τις προηγούμενες ΚΕΔ, έτσι και επί Λανουά δεν ορίζονται σε υψηλού επιπέδου αγώνες. Άρα επιβεβαιώνεται το χαμηλό επίπεδο και με την τωρινή κατάσταση

Το συγκλονιστικό βίντεο λίγα λεπτά μετά την προσθαλάσσωση της αποστολής Artemis II
Κάτι περισσότερο μετά από έναν αιώνα, ο άνθρωπος έφτασε ξανά κοντά στη Σελήνη, με την αποστολή του Artemis II να γράφει ιστορία

Όλοι οι πόλεμοι έχουν έναν ηττημένο – Στο Ιράν θα είναι ο Ντόναλντ Τραμπ
Αυτό που έχει καταστεί σαφές είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να αποδεσμευθεί από τον πόλεμο στο Ιράν. Ίσως γιατί κατάλαβε ότι η υπερβολική επίδειξη τεστοστερόνης τελικά υπονόμευσε την αμερικανική ισχύ.

Τριγμοί στην κυβέρνηση για την υπόθεση Λαζαρίδη – Τίτλοι τέλους στην… γαλάζια «Αριστεία»
Ο Μακάριος Λαζαρίδης παραδέχτηκε ότι δεν είχε τα τυπικά προσόντα για να προσληφθεί σε θέση επιστημονικού συμβούλου αλλά αυτό έγινε, «γκρεμίζοντας» εμμέσως το κυβερνητικό αφήγημα περί «Αριστείας». Αποστάσεις έλαβε ο Στέλιος Πέτσας χρεώνοντας «λάθος επικοινωνίας». Χωρίς ουσιαστική απάντηση η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης μεταναστών – Βρέθηκαν «ξενώνες» και εργαστήριο κατασκευής πλαστών εγγράφων
Σύμφωνα με την Αστυνομία από τον Ιανουάριο το κύκλωμα είχε πραγματοποιήσει ή προγραμμάτιζε τουλάχιστον 203 παράνομες μεταφορές μεταναστών αποκομίζοντας κέρδη πάνω από 1 εκατ. ευρώ

Θεσσαλονίκη: Έφεση από την Εισαγγελία Εφετών κατά της απόφασης για το revenge porn βίντεο με θύμα την Ιωάννα Τούνη
Η έφεση αφορά τόσο στο ύψος των ποινών, θεωρώντας ότι έπρεπε να επιβληθούν μεγαλύτερες, όσο και στην αναγνώριση ελαφρυντικού στον καταδικασθέντα με τη χαμηλότερη ποινή

Τουρκία: Συνελήφθησαν δύο Έλληνες που άνοιξαν ελληνική σημαία μέσα στην Αγία Σοφία
Το επεισόδιο μέσα στην Αγία Σοφία καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας - Το ζευγάρι Ελλήνων τουριστών οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και προφυλακίστηκε με την κατηγορία της «υποκίνησης μίσους»

Ντε Γκρες και επίσημα: Με τη σφραγίδα του ΣτΕ ο Παύλος και ακόμη 9 μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας
Σημειώνεται πως τα 10 μέλη της οικογένειας του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου που ονομάζονται και επισήμως Ντε Γκρες είναι τα πέντε παιδιά του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Παύλος Ντε Γκρες, Νικόλαος Ντε Γκρες, Φίλιππος Ντε Γκρες, Θεοδώρα Ντε Γκρες και Αλεξία Ντε Γκρες, καθώς και τα παιδιά του πρώτου. 

BBC: Τι συμβαίνει στα χερσαία σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας; – Μασκοφόροι, κυβερνητική αμηχανία και ένα γραπτό ερώτημα
Στρατολογεί η αστυνομία μετανάστες για να απωθήσουν βίαια άλλους μετανάστες πίσω στα χερσαία σύνορά της με την Τουρκία; Το δημοσίευμα «φωτιά» του BBC, το γραπτό ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ανεπίσημη θέση των ελληνικών Αρχών.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

