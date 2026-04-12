Μαγιόρκα – Ράγιο Βαγιεκάνο 3-0: Συντριβή πριν τον επαναληπτικό με την ΑΕΚ
Λίγες ημέρες πριν τη ρεβάνς με την ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Conference League, η Ράγιο Βαγιεκάνο γνώρισε βαριά ήττα στην έδρα της Μαγιόρκα για την La Liga.
Βαριά εκτός έδρας ήττα από την Μαγιόρκα για την Ράγιο Βαγιεκάνο, λίγες ημέρες πριν τον επαναληπτικό με την ΑΕΚ στην Αθήνα (16/4, 22:00), για τα προημιτελικά του Conference League.
Η αντίπαλος της Ένωσης ηττήθηκε με το βαρύ 3-0 στο «Estadi Mallorca Son Moix», για την 31η αγωνιστική της La Liga, σε ένα παιχνίδι βέβαια που ο τεχνικός της ισπανικής ομάδας, Ινίγκο Πέρες, παράταξε την Ράγιο με πολλές αλλαγές, προκειμένου να ξεκουράσει τους βασικούς του ενόψει της ρεβάνς με την ΑΕΚ.
Μετά το σημερινό αποτέλεσμα, η Μαγιόρκα ανέβηκε στην 15η θέση με 34 βαθμούς, ενώ η Ράγιο Βαγιεκάνο έμεινε στους 35 και στην 13η θέση.
Η Μαγιόρκα άνοιξε το σκορ στο 36ο λεπτό με κοντινό πλασέ του Μουρίκι, με τον ίδιο να κάνει στο 40’ το 2-0, με νέο πλασέ. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Βιργκίλι στο 65’, μετά από φάουλ του Τόρε.
ΜΑΓΙΟΡΚΑ: Ρομάν, Νταβίντ Λόπεθ, Μασκαρέλ, Μαφέο (80’ Πρατς), Μόχικα, Νταρντέρ, Σαμού Κόστα (72’ Κούμπουλα), Μορλάνες (80’ Αντόνιο Σάντσεθ), Ζίτο (61’ Βιργκίλι), Τόρε (72’ Ασάνο), Μουρίτσι.
ΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ: Καρδένας, Ράτισου, Λεζέν, Μεντί (46’ Σις), Εσπίνο, Ντίαθ, Γκουμπάου, Βαλεντίν (46’ Ντε Φρούτος), Άλβαρο Γκαρθία (76’ Καμέγιο), Ακομάς (66’ Τσαβαρία), Εντεκά (81’ Αλεμάο)
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 31ης αγωνιστικής:
Ρεάλ – Ζιρόνα 1-1
Σοσιεδάδ – Αλαβές 3-3
Έλτσε – Βαλένθια 1-0
Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ 4-1
Σεβίλλη – Ατλέτικο 2-1
Οσασούνα – Μπέτις 1-1
Μαγιόρκα – Ράγιο Βαγιεκάνο 3-0
12/4 19:30 Θέλτα – Οβιέδο
12/4 22:00 Αθλέτικ – Βιγιαρεάλ
13/4 22:00 Λεβάντε – Χετάφε
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική:
21/04, 20:00 Αθλέτικ Μπιλμπάο – Οσασούνα
21/04, 20:00 Μαγιόρκα – Βαλένθια
21/04, 22:30 Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές
21/04, 22:30 Ζιρόνα – Μπέτις
22/04, 20:00 Έλτσε – Ατλέτικο
22/04, 21:00 Σοσιεδάδ – Χετάφε
22/04, 22:30 Μπαρτσελόνα – Θέλτα
23/04, 20:00 Λεβάντε – Σεβίλλη
23/04, 21:00 Ράγιο Βαγιεκάνο – Εσπανιόλ
23/04, 22:30 Οβιέδο – Βιγιαρεάλ
- Μαγιόρκα – Ράγιο Βαγιεκάνο 3-0: Συντριβή πριν τον επαναληπτικό με την ΑΕΚ
