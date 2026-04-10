«Τρέλα» στον κόσμο της Ράγιο Βαγιεκάνο για τη ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ
Χαμός από τους οπαδούς της Ράγιο Βαγιεκάνο για ένα μαγικό χαρτάκι προκειμένου να βρεθούν στη ρεβάνς στην Ελλάδα.
Βαριά ήττα για την ΑΕΚ από τη Ράγιο Βαγιεκάνο, στη Μαδρίτη (3-0) και πλέον οι Ισπανοί είναι πολύ κοντά στην πρόκριση στην ημιτελική φάση του Conference League.
Γι’ αυτό το λόγο και οι οπαδοί των Μαδριλένων κάνουν ουρές για ένα… μαγικό χαρτάκι προκειμένου να βρεθούν στη ρεβάνς στην Ελλάδα την επόμενη εβδομάδα (16/4).
Δείτε την ανάρτηση για τον κόσμο της Ράγιο Βαγιεκάνο
💥🤯 Así es la cola en el Estadio de Vallecas para hacerse con una entrada para el partido de Atenas 🇬🇷 pic.twitter.com/lO9Mt5ctVT
— Union Rayo Live (@UnionRayoLive) April 10, 2026
Υπενθυμίζεται πως, οι φιλοξενούμενοι δικαιούνται το 5% της χωρητικότητας του γηπέδου, το οποίο αναλογεί σε περίπου 1500 θέσεις στην Allwyn Arena. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως οι οπαδοί της Ράγιο προμηθεύονται τα εισιτήρια τους αποκλειστικά με φυσική παρουσία και όχι ηλεκτρονικά.
