Έκτο φαβορί για να πάρει το Conference League η ΑΕΚ – Οι πιθανότητες πρόκρισης κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο

Η ΑΕΚ μπορεί να μην παρουσίασε καλό πρόσωπο στη ρεβάνς με την Τσέλιε στη Νέα Φιλαδέλφεια και να ηττήθηκε με 2-0, όμως εξασφάλισε την πρόκριση στους «8» του Europa Conference League, χάρη στο 4-0 του πρώτου αγώνα στη Σλοβενία και επιστρέφει σε προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά το 1998.

Η «Ένωση» θα βρει απέναντι της πλέον την Ράγιο Βαγεκάνο, τη Μεγάλη Πέμπτη στη Μαδρίτη (19:45) και την Πέμπτη του Πάσχα στην Allwyn Arena (22:00), με στόχο να βρεθεί στα ημιτελικά για πρώτη φορά μετά το 1977 και για δεύτερη φορά στην ιστορία της.

Οι πιθανότητες πρόκρισης της ΑΕΚ και το Conference

Σύμφωνα με Football Meets Data, οι πιθανότητες να αποκλείσει η ΑΕΚ την ισπανική ομάδα είναι 46,3%, ενώ για να φτάσει στον τελικό (αντιμετωπίζοντας στα ημιτελικά Μάιντς ή Στρασμπούρ) είναι 16,8%. Όσο για την κατάκτηση; Οι πιθανότητες που της δίνονται είναι 7,1%.

Συνολικά, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είναι έκτο φαβορί για τον τίτλο και ο λόγος είναι πως ακόμη και να περάσει το εμπόδιο της Ράγιο θα πέσει πάνω σε μια εκ των Μάιντζ η Στρασμπούρ.

Πρώτη και με διαφορά για την κατάκτηση της κούπας είναι η Κρίσταλ Πάλας με 35,1%, ακολουθεί η Στρασμπούρ με 18,7%, τρίτη είναι η Μάιντς με 10,9%, τέταρτη η Φιορεντίνα με 10,6% και πέμπτη η Ράγιο Βαγεκάνο με 9,6%. Πίσω από την ΑΕΚ σε πιθανότητες είναι η Σαχτάρ με 4,5% και η Άλκμααρ με 3,5%.