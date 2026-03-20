Έκτο φαβορί για να πάρει το Conference League η ΑΕΚ – Οι πιθανότητες πρόκρισης κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο
Tι πιθανότητες δίνει το Football Meets Data στην ΑΕΚ από εδώ και πέρα στο Conference League – Αουτσάιντερ κόντρα στη Ράγιο Βαγεκάνο
- «Η μηνιγγίτιδα μας την πήρε σε 12 ώρες» - Απαρηγόρητος ο πατέρας της 18χρονης μαθήτριας στο Κεντ
- Πετρέλαιο: Σενάριο τρόμου για 180 δολάρια το βαρέλι
- Με συμπτώματα μέθης στο νοσοκομείο ανήλικος – Κατανάλωσε αλκοόλ σε σχολική εκδρομή
- Το «αθώο λάθος» ενός αξιωματικού που πρόδωσε την απόρρητη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο
Η ΑΕΚ μπορεί να μην παρουσίασε καλό πρόσωπο στη ρεβάνς με την Τσέλιε στη Νέα Φιλαδέλφεια και να ηττήθηκε με 2-0, όμως εξασφάλισε την πρόκριση στους «8» του Europa Conference League, χάρη στο 4-0 του πρώτου αγώνα στη Σλοβενία και επιστρέφει σε προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά το 1998.
Η «Ένωση» θα βρει απέναντι της πλέον την Ράγιο Βαγεκάνο, τη Μεγάλη Πέμπτη στη Μαδρίτη (19:45) και την Πέμπτη του Πάσχα στην Allwyn Arena (22:00), με στόχο να βρεθεί στα ημιτελικά για πρώτη φορά μετά το 1977 και για δεύτερη φορά στην ιστορία της.
Οι πιθανότητες πρόκρισης της ΑΕΚ και το Conference
Σύμφωνα με Football Meets Data, οι πιθανότητες να αποκλείσει η ΑΕΚ την ισπανική ομάδα είναι 46,3%, ενώ για να φτάσει στον τελικό (αντιμετωπίζοντας στα ημιτελικά Μάιντς ή Στρασμπούρ) είναι 16,8%. Όσο για την κατάκτηση; Οι πιθανότητες που της δίνονται είναι 7,1%.
Συνολικά, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είναι έκτο φαβορί για τον τίτλο και ο λόγος είναι πως ακόμη και να περάσει το εμπόδιο της Ράγιο θα πέσει πάνω σε μια εκ των Μάιντζ η Στρασμπούρ.
Πρώτη και με διαφορά για την κατάκτηση της κούπας είναι η Κρίσταλ Πάλας με 35,1%, ακολουθεί η Στρασμπούρ με 18,7%, τρίτη είναι η Μάιντς με 10,9%, τέταρτη η Φιορεντίνα με 10,6% και πέμπτη η Ράγιο Βαγεκάνο με 9,6%. Πίσω από την ΑΕΚ σε πιθανότητες είναι η Σαχτάρ με 4,5% και η Άλκμααρ με 3,5%.
- Ράγιο Βαγιεκάνο: Γιατί ο Ίνιγκο Πέρεθ μπορεί να αλλάξει τα πλάνα του για το πρώτο ματς με την ΑΕΚ
- Μιλουτίνοφ: «Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε τα play off»
- Τρομερό στατιστικό: Ο Παναθηναϊκός έχει 9/9 αποκλεισμούς με ισπανικές ομάδες
- NBA: Ήττα με κάτω τα χέρια για τους Μπακς (128-96), νίκη με 60άρη Ντόντσιτς για τους Λέικερς (126-134)
- Εθνική Ελλάδας: Εντυπωσιάζει η νέα εκτός έδρας εμφάνιση!
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (20/3): Πού θα δείτε το Παναθηναϊκός-Ερυθρός Αστέρας και τον τελικό Κυπέλλου βόλεϊ ανδρών
- Νέα σενάρια στην Ιταλία: «Φρανσίσκο και Χίφι είναι ψηλά στη μεταγραφική λίστα της Μπαρτσελόνα»
