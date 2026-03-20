Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026
Έκτο φαβορί για να πάρει το Conference League η ΑΕΚ – Οι πιθανότητες πρόκρισης κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο
Conference League 20 Μαρτίου 2026, 10:16

Tι πιθανότητες δίνει το Football Meets Data στην ΑΕΚ από εδώ και πέρα στο Conference League – Αουτσάιντερ κόντρα στη Ράγιο Βαγεκάνο

Happierness: Η επιστήμη της σταδιακής ευτυχίας

Η ΑΕΚ μπορεί να μην παρουσίασε καλό πρόσωπο στη ρεβάνς με την Τσέλιε στη Νέα Φιλαδέλφεια και να ηττήθηκε με 2-0, όμως εξασφάλισε την πρόκριση στους «8» του Europa Conference League, χάρη στο 4-0 του πρώτου αγώνα στη Σλοβενία και επιστρέφει σε προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά το 1998.

Η «Ένωση» θα βρει απέναντι της πλέον την Ράγιο Βαγεκάνο, τη Μεγάλη Πέμπτη στη Μαδρίτη (19:45) και την Πέμπτη του Πάσχα στην Allwyn Arena (22:00), με στόχο να βρεθεί στα ημιτελικά για πρώτη φορά μετά το 1977 και για δεύτερη φορά στην ιστορία της.

Οι πιθανότητες πρόκρισης της ΑΕΚ και το Conference

Σύμφωνα με Football Meets Data, οι πιθανότητες να αποκλείσει η ΑΕΚ την ισπανική ομάδα είναι 46,3%, ενώ για να φτάσει στον τελικό (αντιμετωπίζοντας στα ημιτελικά Μάιντς ή Στρασμπούρ) είναι 16,8%. Όσο για την κατάκτηση; Οι πιθανότητες που της δίνονται είναι 7,1%.

Συνολικά, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είναι έκτο φαβορί για τον τίτλο και ο λόγος είναι πως ακόμη και να περάσει το εμπόδιο της Ράγιο θα πέσει πάνω σε μια εκ των Μάιντζ η Στρασμπούρ.

Πρώτη και με διαφορά για την κατάκτηση της κούπας είναι η Κρίσταλ Πάλας με 35,1%, ακολουθεί η Στρασμπούρ με 18,7%, τρίτη είναι η Μάιντς με 10,9%, τέταρτη η Φιορεντίνα με 10,6% και πέμπτη η Ράγιο Βαγεκάνο με 9,6%. Πίσω από την ΑΕΚ σε πιθανότητες είναι η Σαχτάρ με 4,5% και η Άλκμααρ με 3,5%.

Societe Generale: Πιέσεις στον πληθωρισμό και αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ  

Νεκρός ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης

Conference League: Ήττα… πρόκρισης για τη Ράγιο Βαγιεκάνο (0-1) – Με εμφατικό τρόπο η AZ (4-0)
Τα φαβορί επικράτησαν στη δεύτερη... δόση των αγώνων «16» του Conference League, με τη Ράγιο Βαγεκάνο να προκρίνεται με ήττα, την Άλκμααρ με «4άρα», τη Στρασμπούργκ με ισοπαλία και τη Σαχτάρ με ήττα.

Σύνταξη
Conference League: Πρόκριση στην παράταση η Κρίσταλ Πάλας κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας των 10 παικτών (2-1)
Στην παράταση «λύγισε» (2-1) η ΑΕΚ Λάρνακας των 10 παικτών (τελείωσε με 9) απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, η οποία προκρίθηκε στους «8» του Conference League. Προκρίσεις και για Φιορεντίνα, Μάιντς.

Σύνταξη
LIVE: Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ
LIVE: Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν
LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT.

Σύνταξη
LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ
LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
ΑΕΚ – Τσέλιε 0-2: Ηττήθηκε, αποδοκιμάστηκε αλλά προκρίθηκε η Ένωση (vid)
Απογοήτευσε η ΑΕΚ που,... κάθισε στο 4-0 του πρώτου αγώνα, ήταν κακή και ηττήυθηκε 2-0 από την Τσέλιε στη Ν. Φιλαδέλφεια. Ο κόσμος αποδοκίμασε τους παίκτες. Με Βαγιεκάνο ή Σάμσουνσπορ στα προημιτελικά

Σύνταξη
LIVE: Ρακόφ – Φιορεντίνα
LIVE: Ρακόφ – Φιορεντίνα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρακόφ – Φιορεντίνα για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας
LIVE: ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Τσέλιε
LIVE: ΑΕΚ – Τσέλιε. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Τσέλιε για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Ένοχη σιωπή
Η κυβέρνηση και τα φιλικά της ΜΜΕ σιωπούν για τις υποκλοπές την ώρα που η κοινωνία απαιτεί διερεύνηση των ευθυνών πολιτικών προσώπων

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Βρετανία: «Η μηνιγγίτιδα μας την πήρε σε 12 ώρες» – Απαρηγόρητος ο πατέρας της 18χρονης μαθήτριας στο Κεντ
Ο πατέρας της είπε ότι η 18χρονη κόρη του ήταν «σε καλή φυσική κατάσταση, υγιής και δυνατή» και είχε ολοκληρώσει την πρακτική αξιολόγηση για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δύο ημέρες πριν πεθάνει

Σύνταξη
Τέμπη: Σκληρή ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών για «το δίδυμο Κωνσταντοπούλου-Καρυστιανού» – «Φασιστική νοοτροπία»
«Τραμπουκισμοί, κατάληψη δημοσίων χώρων, εκδίωξη δικαστικών λειτουργών που βρίσκονται στα όρια των ανθρωπίνων αντοχών, παράνομες βιντεοσκοπήσεις διακινούνται στο διαδίκτυο ως κατόρθωμα», λέει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, λίγες ημέρες πριν την έναρξη της δίκης για τα Τέμπη

Σύνταξη
ΣτΕ: Συνταγματικός ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών και το δικαίωμα στην υιοθεσία ανηλίκου
Οι δικαστές έκριναν ότι η αναγνώριση του δικαιώματος των ομόφυλων ζευγαριών να υιοθετούν «δεν προσβάλλει τη συνταγματική προστασία της παιδικής ηλικίας και του υπέρτατου/βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού».

Μίνα Μουστάκα
Η «φωνή» των Φρουρών της Επανάστασης: Ποιος ήταν ο στρατηγός Ναϊνί που σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στο Ιράν
Απ' όταν ξεκίνησε ο πόλεμος κατά του Ιράν, ο Ναϊνί είχε αναλάβει να μεταφέρει τις θέσεις των Φρουρών της Επανάστασης, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη μπορεί να αντέξει μια μακράς διάρκειας σύγκρουση

Σύνταξη
Ένα χρόνο μετά τις περικοπές του Τραμπ, η διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού
Οι ΗΠΑ μείωσαν δραστικά την ανθρωπιστική βοήθεια το 2025, με πολλές χώρες της ΕΕ να ακολουθούν το παράδειγμά τους, προκειμένου να ανακατευθύνουν τους πόρους τους

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

