Πρόκριση στην παράταση η Κρίσταλ Πάλας κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας των 10 παικτών (2-1)

Μάιντς και Φιορεντίνα συνεχίζουν την ευρωπαϊκή τους πορεία στο Conference League καθώς πήραν την πρόκριση για τα προημιτελικά του Conference League. Η Μάιντς μετά το 0-0 στην Τσεχία στο πρώτο παιχνίδι, αξιοποίησε την έδρα της και με το 2-0 επί της Σίγκμα Όλομουτς πέρασε στην επόμενη φάση και πλέον θα νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στην Στρασμπούρ και στην Ριέκα που παίζουν αργότερα.

Σημαντικό ρόλο στην επικράτηση των Γερμάνων έπαιξε η αποβολή του Μπάρατ στο 76′ καθώς έκανε πιο εύκολο το έργο των γηπεδούχων, με την ομάδα από την Τσεχία να μην μπορεί αντιδράσει με με 10 παίκτες.

Αντιθέτως πραγματικό ντέρμπι έγινε όπου η Φιορεντίνα ναι μεν έφυγε με εκτός έδρας νίκη (2-1) από την έδρα της Ρακόφ του Στράτου Σβάρνα (αγωνίστηκε σε όλο το παιχνίδι) όμως έφτασε δύσκολα σε αυτό το αποτέλεσμα. Εν τέλει σε συνδυασμό του 2-1 και στο πρώτο παιχνίδι επί ιταλικού εδάφους (2-1) προκρίθηκε στους «8» της διοργάνωσης όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή την Κρίσταλ Πάλας.

Οι Άγγλοι που θεωρούνται το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης τα βρήκαν σκούρα από τους μαχητικούς Κύπριους της ΑΕΚ και χρειάστηκαν δύο γκολ του Σάρ, ένα νωρίς (13′) κι ένα στην παράταση (99′) για να επικρατήσουν τελικά στην Λάρνακα με 2-1 (0-0 το πρώτο ματς). Ενδιάμεσα η ΑΕΚ είχε ισοφαρίσει με τον Σαμπορίτ στο 63′ ο οποίος 10 λεπτά αποβλήθηκε για μαρκάρισμά του ως τελευταίος παίκτης.

Ακόμη κι έτσι οι Κύπριοι άντεξαν το «σφυροκόπημα» των Άγγλων και πήγαν στην παράταση όπου εν τέλει λύγισαν στο έξτρα ημίωρο. Μάλιστα η ΑΕΚ Λάρνακας τελείωσε με παίκτη λιγότερο λόγω της αποβολής του Ιωάννου στο 120+4′

Τα αποτελέσματα των ρεβάνς για τους «16» του Conference League (σε παρένθεση το αποτέλεσμα του α’ αγώνα)

ΑΕΚ – Τσέλιε 0-2 (4-0)

(13′ Ιοσίνοφ, 42′ Πόζεγκ)

ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας 1-2 (0-0)

(63′ Σαμπορίτ – 14′, 99′ Σαρ)

Μάιντς – Σίγκμα Όλομουτς 2-0 (0-0)

(46′ Πος, 82′ Σιμπ)

Ράκοφ Τσεστόχοβα – Φιορεντίνα 1-2 (1-2)

(46′ Στρούσκι – 69′ Εντούρ, 90’+8 Πόνγκρατσιτς)

*με έντονα μαύρα γράμματα οι ομάδες που προκρίθηκαν

22:00 Ράγιο Βαγιεκάνο – Σαμσουνσπόρ (3-1)

22:00 Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν (3-1)

22:00 Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ (1-2)

22:00 Στρασμπούρ – Ριέκα (2-1)



Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά του Conference League

Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ Vs Άλκμααρ – Σπάρτα Πράγας

Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα

Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγεκάνο Vs ΑΕΚ

Μάιντς Vs Ριέκα – Στρασμπούρ