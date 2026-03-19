Conference League: Πρόκριση στην παράταση η Κρίσταλ Πάλας κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας των 10 παικτών (2-1)
Την παράταση χρειάστηκε η Κρίσταλ Πάλας προκειμένου να νικήσει με 2-1 την μαχητική ΑΕΚ Λάρνακας των 10 παικτών (τελείωσε με 9) και να προκριθεί στους «8» του Conference Leaue. Προκρίσεις και για Φιορεντίνα, Μάιντς.
- Τι καιρό θα κάνει την 25η Μαρτίου – Με βροχή και κρύο θα κάνουμε παρέλαση
- Δένδιας: Ζούμε σε εποχή επανάστασης, αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα στην άμυνα
- ΣτΕ: Υποχρεωτική η επιλογή εναλλακτικού μαθήματος στα σχολεία αντί των Θρησκευτικών
- Έρευνα FBI σε βάρος του πρώην διευθυντή Αντιτρομοκρατίας - Παραιτήθηκε λέγοντας ότι το Ιράν δεν αποτελούσε απειλή για τις ΗΠΑ
Μάιντς και Φιορεντίνα συνεχίζουν την ευρωπαϊκή τους πορεία στο Conference League καθώς πήραν την πρόκριση για τα προημιτελικά του Conference League. Η Μάιντς μετά το 0-0 στην Τσεχία στο πρώτο παιχνίδι, αξιοποίησε την έδρα της και με το 2-0 επί της Σίγκμα Όλομουτς πέρασε στην επόμενη φάση και πλέον θα νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στην Στρασμπούρ και στην Ριέκα που παίζουν αργότερα.
Σημαντικό ρόλο στην επικράτηση των Γερμάνων έπαιξε η αποβολή του Μπάρατ στο 76′ καθώς έκανε πιο εύκολο το έργο των γηπεδούχων, με την ομάδα από την Τσεχία να μην μπορεί αντιδράσει με με 10 παίκτες.
Αντιθέτως πραγματικό ντέρμπι έγινε όπου η Φιορεντίνα ναι μεν έφυγε με εκτός έδρας νίκη (2-1) από την έδρα της Ρακόφ του Στράτου Σβάρνα (αγωνίστηκε σε όλο το παιχνίδι) όμως έφτασε δύσκολα σε αυτό το αποτέλεσμα. Εν τέλει σε συνδυασμό του 2-1 και στο πρώτο παιχνίδι επί ιταλικού εδάφους (2-1) προκρίθηκε στους «8» της διοργάνωσης όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή την Κρίσταλ Πάλας.
Οι Άγγλοι που θεωρούνται το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης τα βρήκαν σκούρα από τους μαχητικούς Κύπριους της ΑΕΚ και χρειάστηκαν δύο γκολ του Σάρ, ένα νωρίς (13′) κι ένα στην παράταση (99′) για να επικρατήσουν τελικά στην Λάρνακα με 2-1 (0-0 το πρώτο ματς). Ενδιάμεσα η ΑΕΚ είχε ισοφαρίσει με τον Σαμπορίτ στο 63′ ο οποίος 10 λεπτά αποβλήθηκε για μαρκάρισμά του ως τελευταίος παίκτης.
Ακόμη κι έτσι οι Κύπριοι άντεξαν το «σφυροκόπημα» των Άγγλων και πήγαν στην παράταση όπου εν τέλει λύγισαν στο έξτρα ημίωρο. Μάλιστα η ΑΕΚ Λάρνακας τελείωσε με παίκτη λιγότερο λόγω της αποβολής του Ιωάννου στο 120+4′
Τα αποτελέσματα των ρεβάνς για τους «16» του Conference League (σε παρένθεση το αποτέλεσμα του α’ αγώνα)
ΑΕΚ – Τσέλιε 0-2 (4-0)
(13′ Ιοσίνοφ, 42′ Πόζεγκ)
ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας 1-2 (0-0)
(63′ Σαμπορίτ – 14′, 99′ Σαρ)
Μάιντς – Σίγκμα Όλομουτς 2-0 (0-0)
(46′ Πος, 82′ Σιμπ)
Ράκοφ Τσεστόχοβα – Φιορεντίνα 1-2 (1-2)
(46′ Στρούσκι – 69′ Εντούρ, 90’+8 Πόνγκρατσιτς)
*με έντονα μαύρα γράμματα οι ομάδες που προκρίθηκαν
22:00 Ράγιο Βαγιεκάνο – Σαμσουνσπόρ (3-1)
22:00 Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν (3-1)
22:00 Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ (1-2)
22:00 Στρασμπούρ – Ριέκα (2-1)
Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά του Conference League
Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ Vs Άλκμααρ – Σπάρτα Πράγας
Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα
Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγεκάνο Vs ΑΕΚ
Μάιντς Vs Ριέκα – Στρασμπούρ
- Conference League: Πρόκριση στην παράταση η Κρίσταλ Πάλας κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας των 10 παικτών (2-1)
- Μίντιλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ 0-3 στα πέναλτι (κ.α.και παράταση 1-2): Τεράστια πρόκριση των reds στους 8 του Europa League
- Νίκολιτς: «Ζητώ συγγνώμη από τους φιλάθλους, είμαι οργισμένος»
- Θέλτα (2-0) και Φράιμπουργκ (5-1) πέρασαν στους «8» του Europa League
- LIVE: Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ
- LIVE: Πόρτο – Στουτγκάρδη
- LIVE: Mπέτις – Παναθηναϊκός
- LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν
