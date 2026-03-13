Μετά την πρώτη «δόση» των τεσσάρων αγώνων για τους «16» του Conference League που έγιναν νωρίς, το βράδυ της Πέμπτης (12/3) είχαμε και τις υπόλοιπες τέσσερις αναμετρήσεις στις οποίες με εξαίρεση την «4άρα» της ΑΕΚ στην Τσέλιε, δεν είχαμε πολλά γκολ.

Συγκεκριμένα η Φιορεντίνα χρειάστηκε να κάνει ανατροπή επί της πολωνικής Ράκοφ Τσεστόχοβα για να επικρατήσει με το… οριακό 2-1. Μάλιστα το δεύτερο τέρμα τους οι Ιταλοί που παλεύουν να σωθούν στη Serie A, το πέτυχαν στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων με πέναλτι του Γκούντμουντσον.

Να σημειώσουμε οτι με την πολωνική ομάδα αγωνίστηκε σε όλο το διάστημα του παιχνιδιού ο Στράτος Σβάρνας.

Φιορεντίνα: Κρίστενσεν, Κομούτσο, Φορτίνι (68’ Ντοντό), Ρανιέρι, Γκόζενς (59’ Χάρισον), Φαμπιάν, Μαντραγκόρα (82’ Φατζιόλι), Ετούρ, Πίκολι (82’ Μπράσκι), Παρίζι, Φατσίνι (59’ Γκούντμουντσον).

Ράκοφ Τσεστόχοβα: Ζιχ, Σβάρνας, Ρακοβίτσαν, Τούντορ, Πιένκο (60’ Άρσενιτς), Στρούσκι (69’ Μπουλάτ), Ρέπκα, Αμεγιό, Λόπες (60’ Ντιαμπί Φαντιγκά), Μπρούνες, Μακούχ.

Εξάλλου η ΑΕΚ Λάρνακας σε ένα από τα πιο σπουδαία αποτελέσματα της ιστορίας της απέσπασε 0-0 στην Αγγλία επί ενός εκ των φαβορί της διοργάνωσης την Κρίσταλ Πάλας και στον επαναληπτικό θα διεκδικήσει τις πιθανότητές της.

Κρίσταλ Πάλας : Χέντερσον, Ρίτσαρντς, Τζόνσον (88’ Πίνο), Λακρουά, Κονβό, Γουόρτον, Μίτσελ, Καμάντα, Σαρ, Γκεσάν, Στραντ Λάρσεν (77’ Ματετά).

ΑΕΚ Λάρνακας: Αλομέροβιτς, Σαμπορίτ, Μιλίτσεβιτς, Γκαρσία (87′ Μουντραζίγια), Εκπολό, Πονς, Λέδες, Ροντέν (87′ Κυριάκου), Ιβάνοβιτς (67′ Γκούρφινγκελ), Μιραμόν (29′ Ιωάννου), Μπάγιτς (67′ Καμπρέρα).

Τέλος 0-0 στην Τσεχία στο παιχνίδι της Σίγκα Όλομουτς με τη Μάιντς, με τους Γερμανούς να παίρνουν θετικό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς στην έδρα τους.

Σίγκα Όλομουτς: Κουτνί, Σπάτσιλ, Μαλί, Σλάμα, Γκάλι (61’ Σλάβιτσεκ), Μπαράθ, Μπεράν, Χαντάς (61’ Σιπ), Ρούσεκ (75’ Μικουλένκα), Στουρμ, Κλίμεντ (75’ Γιασέρ).

Μάιντς: Μπατς, Ποτούλσκι, Πος, Κορ, Νέμπελ (90+1’ Καβασάκι), Ντα Κόστα, Μουενέ (90+1’ Βιντμέρ), Μπέβινγκ (65’ Βάιπερ), Σανό, Τίετς (82’ Ζιμπ), Σίλας (65’ Λι).

Τα πρώτα παιχνίδια της φάσης των 16 στο Conference League

Πέμπτη 12/3

Άλκμααρ (Ολλανδία)- Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) 2-1

(29΄,87΄ Πάροτ – 50΄ Βόιτα)

Λεχ Πόζναν (Πολωνία)- Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 1-3

(70΄ Ισάκ – 36΄ Μάρλον, 48΄ Νέβερτον, 85΄ Ιζάκε)

Ριέκα (Κροατία) – Στρασμπούρ (Γαλλία) 1-2

(76΄ Μαϊστόροβιτς – 2΄ Πανιτσέλι, 72΄ Γκοντό)

Σάμσουνσπορ (Τουρκία) – Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία) 1-3

(21΄ Μουαντιλματζί – 15΄,78΄ Αλεμάο, 40΄ Αλβ. Γκαρθία)

Τσέλιε (Σλοβενία) – ΑΕΚ 0-4

(3΄ Βάργκα, 33΄ Κοϊτά, 36΄ Γκατσίνοβιτς, 49΄ Μουκουντί)

Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) – ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) 0-0

Φιορεντίνα (Ιταλία) – Ράκοφ (Πολωνία) 2-1

(62΄ Ντουρ, 90+3΄ Γκούντμουντσον – 60΄ Μπρούνες)

Σίγμα Όλομουτς (Τσεχία) – Μάιντς (Γερμανία) 0-0

Οι ημερομηνίες και οι ώρες των ρεβάνς

Πέμπτη 19 Μαρτίου

ΑΕΚ – Τσέλιε 19:45

ΑΕΚ – Λάρνακας Κρίσταλ Πάλας 19:45

Μάιντς – Σίγκα Όλομουτς 19:45

Ράκοφ Τσεστόχοβα – Φιορεντίνα 19:45

Ράγιο Βαγεκάνο – Σαμουνσπόρ 22:00

Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν 22:00

Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ 22:00

Στρασπμπούρ – Ριέρκα 22:00

Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά

Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ Vs Άλκμααρ – Σπάρτα Πράγας

Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας Vs Φιορεντίνα – Ράκοβ

Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγεκάνο Vs Τσέλιε – ΑΕΚ

Σίγκμα Όλομουτς – Μάιντς Vs Ριέκα – Στρασμπούρ

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Λεχ Πόζναν ή Σαχτάρ ή Άλκμααρ ή Σπάρτα Πράγας Vs Κρίσταλ Πάλας ή ΑΕΚ Λάρνακας ή Φιορεντίνα ή Ράκοβ

Σαμσουνσπόρ ή Ράγιο Βαγεκάνο ή Τσέλιε ή ΑΕΚ Vs Σίγκμα Όλομουτς ή Μάιντς ή Ριέκα ή Στρασμπούρ