Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
Σημαντική είδηση:
12.03.2026 | 20:48
Νέα σύλληψη για κατασκοπεία στη Σούδα
Conference League: «Κράτησε» στο Selhurst Park η ΑΕΚ Λάρνακας (0-0) – Ανατροπή για τη Φιορεντίνα (2-1)
Conference League 13 Μαρτίου 2026, 00:26

Conference League: «Κράτησε» στο Selhurst Park η ΑΕΚ Λάρνακας (0-0) – Ανατροπή για τη Φιορεντίνα (2-1)

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων της φάσης των «16» στο Conference League.

Σύνταξη
Μετά την πρώτη «δόση» των τεσσάρων αγώνων για τους «16» του Conference League που έγιναν νωρίς, το βράδυ της Πέμπτης (12/3) είχαμε και τις υπόλοιπες τέσσερις αναμετρήσεις στις οποίες με εξαίρεση την «4άρα» της ΑΕΚ στην Τσέλιε, δεν είχαμε πολλά γκολ.

Συγκεκριμένα η Φιορεντίνα χρειάστηκε να κάνει ανατροπή επί της πολωνικής Ράκοφ Τσεστόχοβα για να επικρατήσει με το… οριακό 2-1. Μάλιστα το δεύτερο τέρμα τους οι Ιταλοί που παλεύουν να σωθούν στη Serie A, το πέτυχαν στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων με πέναλτι του Γκούντμουντσον.

Να σημειώσουμε οτι με την πολωνική ομάδα αγωνίστηκε σε όλο το διάστημα του παιχνιδιού ο Στράτος Σβάρνας.

Φιορεντίνα: Κρίστενσεν, Κομούτσο, Φορτίνι (68’ Ντοντό), Ρανιέρι, Γκόζενς (59’ Χάρισον), Φαμπιάν, Μαντραγκόρα (82’ Φατζιόλι), Ετούρ, Πίκολι (82’ Μπράσκι), Παρίζι, Φατσίνι (59’ Γκούντμουντσον).

Ράκοφ Τσεστόχοβα: Ζιχ, Σβάρνας, Ρακοβίτσαν, Τούντορ, Πιένκο (60’ Άρσενιτς), Στρούσκι (69’ Μπουλάτ), Ρέπκα, Αμεγιό, Λόπες (60’ Ντιαμπί Φαντιγκά), Μπρούνες, Μακούχ.

Εξάλλου η ΑΕΚ Λάρνακας σε ένα από τα πιο σπουδαία αποτελέσματα της ιστορίας της απέσπασε 0-0 στην Αγγλία επί ενός εκ των φαβορί της διοργάνωσης την Κρίσταλ Πάλας και στον επαναληπτικό θα διεκδικήσει τις πιθανότητές της.

Κρίσταλ Πάλας : Χέντερσον, Ρίτσαρντς, Τζόνσον (88’ Πίνο), Λακρουά, Κονβό, Γουόρτον, Μίτσελ, Καμάντα, Σαρ, Γκεσάν, Στραντ Λάρσεν (77’ Ματετά).

ΑΕΚ Λάρνακας: Αλομέροβιτς, Σαμπορίτ, Μιλίτσεβιτς, Γκαρσία (87′ Μουντραζίγια), Εκπολό, Πονς, Λέδες, Ροντέν (87′ Κυριάκου), Ιβάνοβιτς (67′ Γκούρφινγκελ), Μιραμόν (29′ Ιωάννου), Μπάγιτς (67′ Καμπρέρα).

Τέλος 0-0 στην Τσεχία στο παιχνίδι της Σίγκα Όλομουτς με τη Μάιντς, με τους Γερμανούς να παίρνουν θετικό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς στην έδρα τους.

Σίγκα Όλομουτς: Κουτνί, Σπάτσιλ, Μαλί, Σλάμα, Γκάλι (61’ Σλάβιτσεκ), Μπαράθ, Μπεράν, Χαντάς (61’ Σιπ), Ρούσεκ (75’ Μικουλένκα), Στουρμ, Κλίμεντ (75’ Γιασέρ).

Μάιντς: Μπατς, Ποτούλσκι, Πος, Κορ, Νέμπελ (90+1’ Καβασάκι), Ντα Κόστα, Μουενέ (90+1’ Βιντμέρ), Μπέβινγκ (65’ Βάιπερ), Σανό, Τίετς (82’ Ζιμπ), Σίλας (65’ Λι).

Τα πρώτα παιχνίδια της φάσης των 16 στο Conference League

Πέμπτη 12/3

Άλκμααρ (Ολλανδία)- Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) 2-1

(29΄,87΄ Πάροτ – 50΄ Βόιτα)

Λεχ Πόζναν (Πολωνία)- Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 1-3

(70΄ Ισάκ – 36΄ Μάρλον, 48΄ Νέβερτον, 85΄ Ιζάκε)

Ριέκα (Κροατία) – Στρασμπούρ (Γαλλία) 1-2

(76΄ Μαϊστόροβιτς – 2΄ Πανιτσέλι, 72΄ Γκοντό)

Σάμσουνσπορ (Τουρκία) – Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία) 1-3

(21΄ Μουαντιλματζί – 15΄,78΄ Αλεμάο, 40΄ Αλβ. Γκαρθία)

Τσέλιε (Σλοβενία) – ΑΕΚ                          0-4
(3΄ Βάργκα, 33΄ Κοϊτά, 36΄ Γκατσίνοβιτς, 49΄ Μουκουντί)

Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) – ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος)   0-0

Φιορεντίνα (Ιταλία) – Ράκοφ (Πολωνία)            2-1
(62΄ Ντουρ, 90+3΄ Γκούντμουντσον – 60΄ Μπρούνες)

Σίγμα Όλομουτς (Τσεχία) – Μάιντς (Γερμανία)      0-0

Οι ημερομηνίες και οι ώρες των ρεβάνς

Πέμπτη 19 Μαρτίου

ΑΕΚ – Τσέλιε 19:45

ΑΕΚ – Λάρνακας Κρίσταλ Πάλας 19:45

Μάιντς – Σίγκα Όλομουτς 19:45

Ράκοφ Τσεστόχοβα – Φιορεντίνα 19:45

Ράγιο Βαγεκάνο – Σαμουνσπόρ 22:00

Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν 22:00

Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ 22:00

Στρασπμπούρ – Ριέρκα 22:00

Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά

Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ Vs Άλκμααρ – Σπάρτα Πράγας

Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας Vs Φιορεντίνα – Ράκοβ

Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγεκάνο Vs Τσέλιε – ΑΕΚ

Σίγκμα Όλομουτς – Μάιντς Vs Ριέκα – Στρασμπούρ

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Λεχ Πόζναν ή Σαχτάρ ή Άλκμααρ ή Σπάρτα Πράγας Vs Κρίσταλ Πάλας ή ΑΕΚ Λάρνακας ή Φιορεντίνα ή Ράκοβ

Σαμσουνσπόρ ή Ράγιο Βαγεκάνο ή Τσέλιε ή ΑΕΚ Vs Σίγκμα Όλομουτς ή Μάιντς ή Ριέκα ή Στρασμπούρ

Επικαιρότητα
Ακριβή βενζίνη: Οι Γάλλοι φουλάρουν στην Ισπανία και οι Γερμανοί στη… Γαλλία

Ακριβή βενζίνη: Οι Γάλλοι φουλάρουν στην Ισπανία και οι Γερμανοί στη… Γαλλία

Ναυτιλία
Βαγγέλης Μαρινάκης: Έβαλε ξανά το Όσλο στον παγκόσμιο χάρτη της ναυτιλίας

Βαγγέλης Μαρινάκης: Έβαλε ξανά το Όσλο στον παγκόσμιο χάρτη της ναυτιλίας

Αθλητική Ροή
Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις 92-88: Νίκη-«ανάσα» στην επιστροφή του Λεσόρ
Μπάσκετ 13.03.26

Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις 92-88: Νίκη-«ανάσα» στην επιστροφή του Λεσόρ

Με 24 πόντους του Οσμάν και άλλους 22 του Ναν ο Παναθηναϊκός νίκησε έστω και αγχωτικά τη Ζαλγκίρις στο ΟΑΚΑ με 92-88 και «ανάσανε» βαθμολογικά. Επιστροφή για τον Ματίας Λεσόρ μετά από 291 ημέρες.

Σύνταξη
Χάκερ διέγραψαν όλα τα αρχεία της αμερικανικής εταιρείας ιατρικής τεχνολογίας ως αντίποινα για το σχολείο στη Μινάμπ
Τεχνολογία 12.03.26

Χάκερ διέγραψαν όλα τα αρχεία της αμερικανικής εταιρείας ιατρικής τεχνολογίας ως αντίποινα για το σχολείο στη Μινάμπ

Η ομάδα χάκερ Handala «απάντησε» με τον τρόπο της στο διπλό χτύπημα στο Δημοτικό σχολείο στη Μινάμπ, διαγράφοντας όλα τα αρχεία εταιρείας ιατρικών μηχανημάτων και κατεβάζοντας 50 terabytes αρχείων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ανάλυση ΕΝΑ για την ελληνική οικονομία – Χαμηλότερο από το 2019 το μερίδιο των μισθών στο ΑΕΠ
Ανάλυση ΕΝΑ 12.03.26

Πώς διαμορφώθηκε το ΑΕΠ το 2025 - Χαμηλότερο από το 2019 το μερίδιο των μισθών στο εισόδημα

Νέα ανάλυση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας δημοσίευσε ο Κύκλος Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάλυσης του Ινστιτούτου ΕΝΑ, εξετάζοντας τα πρόσφατα στοιχεία για το ΑΕΠ της χώρας το 2025.

Σύνταξη
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διχάζει τις προβλέψεις για τα επιτόκια της Fed
Διαφωνίες 12.03.26

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διχάζει τις προβλέψεις για τα επιτόκια της Fed

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση του Reuters εμμένουν στην άποψη ότι η πρώτη μείωση θα γίνει το Ιούνιο, παρά τον κίνδυνο ανόδου του πληθωρισμού από την αναστάτωση των αγορών ενέργειας

Τζούλη Καλημέρη
Mondo Classic: Μακριά από τον καλό του εαυτό ο Καραλής – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις (vid)
Άλλα Αθλήματα 12.03.26

Mondo Classic: Μακριά από τον καλό του εαυτό ο Καραλής – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέλαβε την έβδομη θέση με άλμα στα 5,80μ. στο μίτινγκ επί κοντώ που διεξήχθη στην Ουψάλα, στο «σπίτι» του Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 6,31μ.

Σύνταξη
Συναγερμός μετά την επίθεση σε συναγωγή – Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στη Γερμανία
Κόσμος 12.03.26

Συναγερμός μετά την επίθεση σε συναγωγή – Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στη Γερμανία

Τα μέτρα ασφαλείας ενισχύονται, τα πρωτόκολλα προστασίας επανεξετάζονται και η παρουσία δυνάμεων ασφαλείας αυξάνεται, ιδίως για τους ισραηλινούς, εβραϊκούς και αμερικανικούς θεσμούς, δήλωσε ο Μερτς.

Σύνταξη
Πώς οι ΗΠΑ έχουν εντάξει ενεργά τις κυβερνοεπιθέσεις στις πολεμικές τους επιχειρήσεις
Κόσμος 12.03.26

Πώς οι ΗΠΑ έχουν εντάξει ενεργά τις κυβερνοεπιθέσεις στις πολεμικές τους επιχειρήσεις

Ο Τραμπ φέρεται να υιοθετεί πλήρως τις κυβερνοεπιθέσεις ως τρόπο έναρξης των πολεμικών του επιχειρήσεων όπως δείχνουν τα παραδείγματα στη Βενεζουέλα και το Ιράν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε το χειρότερο φιλί της στη μεγάλη οθόνη – Και δεν έχει καμία σχέση με τον Τομ Κρουζ
Ε, όχι! 12.03.26

Η Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε το χειρότερο φιλί της στη μεγάλη οθόνη – Και δεν έχει καμία σχέση με τον Τομ Κρουζ

Η σταρ του Χόλιγουντ Νικόλ Κίντμαν δεν είχε κανένα πρόβλημα να αποκαλύψει το όνομα του ηθοποιού, με τον οποίο έχει ανταλλάξει το χειρότερό της κινηματογραφικό φιλί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΗΠΑ: Αντιδράσεις στο Κογκρέσο για την αποστολή τουρκικών F-16 στην κατεχόμενη Κύπρο
ΗΠΑ 12.03.26

Αντιδράσεις στο Κογκρέσο για την αποστολή τουρκικών F-16 στην κατεχόμενη Κύπρο

Οι βουλευτές των ΗΠΑ κάνουν λόγο για μια κίνηση που υπονομεύει τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και εγείρει ζητήματα συμμόρφωσης με την αμερικανική νομοθεσία περί εξαγωγών όπλων

Σύνταξη
Νετανιάχου: Συντρίβουμε το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν – Πλήττουμε και κατατροπώνουμε τους εντολοδόχους του
Κόσμος 12.03.26

Νετανιάχου: Συντρίβουμε το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν – Πλήττουμε και κατατροπώνουμε τους εντολοδόχους του

«Μέσω μιας άνευ προηγουμένου συνένωσης δυνάμεων μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ, έχουμε καταφέρει τεράστια επιτεύγματα. Επιτεύγματα που αλλάζουν την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ακόμη και πέρα από αυτήν», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Σύνταξη
Μονακό – Ολυμπιακός 81-80: «Ερυθρόλευκη»… αυτοκτονία στο Πριγκιπάτο
Μπάσκετ 12.03.26

Μονακό – Ολυμπιακός 81-80: «Ερυθρόλευκη»… αυτοκτονία στο Πριγκιπάτο

Παρά τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μονακό και χωρίς πλέον την παρουσία του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στο Πριγκιπάτο και έχασε ευκαιρία να «αγκαλιάσει»την 4άδα.

Σύνταξη
