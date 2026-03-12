Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-3: «Αγκαλιά» με την πρόκριση οι Ισπανοί

Το ζευγάρι με το οποίο διασταυρώνεται η ΑΕΚ σε περίπτωση πρόκρισης είναι το Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο με τους Ισπανούς να παίρνουν προβάδισμα πρόκρισης στην Τουρκία, επικρατώντας με 3-1.

Το 2-1 είχε διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο με την Ράγιο Βαγιεκάνο να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης και να θέλει να σφραγίσει το… άλμα των προημιτελικών στη ρεβάνς της Μαδρίτης.

Ο Αλεμάο έκανε το 1-0 μετά από πάσα του Παλαθόν στο 15′, με τον Μάριους να ισοφαρίζει σε 1-1 μετά από πάσα του Χόλζε στο 21′. Στο 40ο λεπτό ο Γκαρσία έκανε το 2-1 για την Βαγιεκάνο.

Το τελικό 3-1 έκανε για τους Ισπανούς και πάλι ο Αλεμάο μετά από ασίστ του Βαλεντίν στο 78ο λεπτό της αναμέτρησης.

Στο άλλο ενδιαφέρον ματς της βραδιάς η Άλκμααρ νίκησε με 2-1 την Σπάρτα Πράγας στην Ολλανδία. Το 1-0 έκανε το Τρόι Πάροτ στο 29ο λεπτό. Ο Βόιτα στο 50′ ισοφάρισε σε 1-1 για τους Τσέχους, για να κάνει το τελικό 2-1 για την Αλκμααρ και πάλι ο Πάροτ στο 87′, μετά από την ασίστ του Ντάαλ.

Τα πρώτα παιχνίδια της φάσης των 16 στο Conference League

Πέμπτη 12/3

Άλκμααρ – Σπάρτα Πράγας 2-1

Λεχ Πόζναν – Σακτάρ Ντόνετσκ 1-3

Ριέκα – Στρασμπούρ 1-2

Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγεκάνο 1-3

Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας 22:00

Φιορεντίνα – Ράκοφ Τσεστόχοβα 22:00

Τσέλιε – ΑΕΚ 22:00

Σίγκμα Όλομουτς – Μάιντς 22:00

Οι ημερομηνίες και οι ώρες των ρεβάνς

Πέμπτη 19 Μαρτίου

ΑΕΚ – Τσέλιε 19:45

ΑΕΚ – Λάρνακας Κρίσταλ Πάλας 19:45

Μάιντς – Σίγκα Όλομουτς 19:45

Ράκοφ Τσεστόχοβα – Φιορεντίνα 19:45

Ράγιο Βαγεκάνο – Σαμουνσπόρ 22:00

Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν 22:00

Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ 22:00

Στρασπμπούρ – Ριέρκα 22:00