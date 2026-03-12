Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-3: «Αγκαλιά» με την πρόκριση οι Ισπανοί
Η Ράγιο Βαγιεκάνο πέρασε με εμφατικό τρόπο, επικρατώντας με 3-1 στην έδρα της Σάμσουνσπορ παίρνοντας προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Conference League. Δείτε όλα τα αποτελέσματα.
Το ζευγάρι με το οποίο διασταυρώνεται η ΑΕΚ σε περίπτωση πρόκρισης είναι το Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο με τους Ισπανούς να παίρνουν προβάδισμα πρόκρισης στην Τουρκία, επικρατώντας με 3-1.
Το 2-1 είχε διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο με την Ράγιο Βαγιεκάνο να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης και να θέλει να σφραγίσει το… άλμα των προημιτελικών στη ρεβάνς της Μαδρίτης.
Ο Αλεμάο έκανε το 1-0 μετά από πάσα του Παλαθόν στο 15′, με τον Μάριους να ισοφαρίζει σε 1-1 μετά από πάσα του Χόλζε στο 21′. Στο 40ο λεπτό ο Γκαρσία έκανε το 2-1 για την Βαγιεκάνο.
Το τελικό 3-1 έκανε για τους Ισπανούς και πάλι ο Αλεμάο μετά από ασίστ του Βαλεντίν στο 78ο λεπτό της αναμέτρησης.
Στο άλλο ενδιαφέρον ματς της βραδιάς η Άλκμααρ νίκησε με 2-1 την Σπάρτα Πράγας στην Ολλανδία. Το 1-0 έκανε το Τρόι Πάροτ στο 29ο λεπτό. Ο Βόιτα στο 50′ ισοφάρισε σε 1-1 για τους Τσέχους, για να κάνει το τελικό 2-1 για την Αλκμααρ και πάλι ο Πάροτ στο 87′, μετά από την ασίστ του Ντάαλ.
Τα πρώτα παιχνίδια της φάσης των 16 στο Conference League
Πέμπτη 12/3
Άλκμααρ – Σπάρτα Πράγας 2-1
Λεχ Πόζναν – Σακτάρ Ντόνετσκ 1-3
Ριέκα – Στρασμπούρ 1-2
Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγεκάνο 1-3
Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας 22:00
Φιορεντίνα – Ράκοφ Τσεστόχοβα 22:00
Τσέλιε – ΑΕΚ 22:00
Σίγκμα Όλομουτς – Μάιντς 22:00
Οι ημερομηνίες και οι ώρες των ρεβάνς
Πέμπτη 19 Μαρτίου
ΑΕΚ – Τσέλιε 19:45
ΑΕΚ – Λάρνακας Κρίσταλ Πάλας 19:45
Μάιντς – Σίγκα Όλομουτς 19:45
Ράκοφ Τσεστόχοβα – Φιορεντίνα 19:45
Ράγιο Βαγεκάνο – Σαμουνσπόρ 22:00
Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν 22:00
Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ 22:00
Στρασπμπούρ – Ριέρκα 22:00
