Με Ράγιο Βαγιεκάνο στα προημιτελικά του Conference League η ΑΕΚ – Τα ζευγάρια
Η Ράγιο Βαγιεκάνο στο δρόμο της ΑΕΚ στα προημιτελικά του Conference League– Ποιον θα βρει στα ημιτελικά αν περάσει, ποιο το μεγάλο φαβορί της διοργάνωσης
Στους «8» του Conference League η ΑΕΚ παρότι κόντρα στην Τσέλιε στην ρεβάνς του θριαμβευτικού 4-0 στην Σλοβενία… πέταγε αετό αλλά δεν το πλήρωσε.
Η ήττα με 2-0 χάλασε απλά τις εντυπώσεις με την Ένωση να έχει πλέον μπροστά της την Ράγιο Βαγιεκάνο στα προημιτελικά της διοργάνωσης ενώ αν περάσει, στα ημιτελικά θα βρει τον νικητή του ζευγαριού Μάιντς-Στρασβούργο.
Η Ράγιο ζορίστηκε αλλά με το 3-1 του πρώτου αγώνα στην Τουρκία πέρασε την Σαμσουνσπόρ και θα ανταμώσει με την ΑΕΚ.
Με την Κρίσταλ Πάλας να είναι το μεγάλο φαβορί και στον απέναντι διάδρομο για τον τελικό, αφήνοντας εκτός δύσκολα μετά από παράταση την ΑΕΚ Λάρνακας.
Οι πρώτοι αγώνες της φάσης των «16»
Ριέκα – Στρασβούργο 1-2
Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ 1-3
Άλκμααρ – Σπάρτα Πράγας 2-1
Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-3
Τσέλιε – ΑΕΚ 0-4
Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας 0-0
Φιορεντίνα – Ρακόβ 2-1
Σίγκμα Όλομουτς – Μάιντς 0-0
Οι ρεβάνς
Στρασβούργο – Ριέκα 1-1
Σαχτάρ – Λεχ Πόζναν
Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ 0-4
Ράγιο Βαγιεκάνο – Σαμσουνσπόρ 0-1
ΑΕΚ – Τσέλιε 0-2
ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας 1-2 παράταση (1-1κ.α)
Ρακόβ-Φιορεντίνα 1-2
Μάιντς – Σίγκμα Όλομουτς 2-0
Τα ζευγάρια στα προημιτελικά
Σαχτάρ – Άλκμααρ
Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα
Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ
Μάιντς – Στρασβούργο
Οι ημιτελικοί
Σαχτάρ ή Άλκμααρ Vs Κρίσταλ Πάλας ή Φιορεντίνα
Ράγιο Βαγιεκάνο ή ΑΕΚ Vs Μάιντς ή Στρασβούργο
Ο τελικός
Ο τελικός θα γίνει στη Λειψία στις 27 Μαΐου.
- Μπενίτεθ: « Η ποιότητα της Μπέτις έκανε τη διαφορά – Η τελική γεύση που μένει είναι ικανοποίηση»
- Europa League: Η Μπολόνια προκρίθηκε στα προημιτελικά από τον ιταλικό «εμφύλιο» (4-3 στην παράταση)
- Γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Europa League (vids)
- Άπαιχτος με την μπάλα στο «πέντε»
- Με Πόρτο η Νότιγχαμ Φόρεστ στα προημιτελικά του Europa League – Τα ζευγάρια
- Conference League: Ήττα… πρόκρισης για τη Ράγιο Βαγιεκάνο (0-1) – Με εμφατικό τρόπο η AZ (4-0)
- Με Ράγιο Βαγιεκάνο στα προημιτελικά του Conference League η ΑΕΚ – Τα ζευγάρια
- Europa League: Στα προημιτελικά η Πόρτο (2-0) και η Αστον Βίλα (2-0)
