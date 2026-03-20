Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026
Με Ράγιο Βαγιεκάνο στα προημιτελικά του Conference League η ΑΕΚ – Τα ζευγάρια
Ποδόσφαιρο 20 Μαρτίου 2026, 00:10

Η Ράγιο Βαγιεκάνο στο δρόμο της ΑΕΚ στα προημιτελικά του Conference League– Ποιον θα βρει στα ημιτελικά αν περάσει, ποιο το μεγάλο φαβορί της διοργάνωσης

Η αγαπημένη συνήθεια που διώχνει το άγχος σε 24′

Στους «8» του Conference League η ΑΕΚ παρότι κόντρα στην Τσέλιε στην ρεβάνς του θριαμβευτικού 4-0 στην Σλοβενία… πέταγε αετό αλλά δεν το πλήρωσε.

Η ήττα με 2-0 χάλασε απλά τις εντυπώσεις με την Ένωση να έχει πλέον μπροστά της την Ράγιο Βαγιεκάνο στα προημιτελικά της διοργάνωσης ενώ αν περάσει, στα ημιτελικά θα βρει τον νικητή του ζευγαριού Μάιντς-Στρασβούργο.

Η Ράγιο ζορίστηκε αλλά με το 3-1 του πρώτου αγώνα στην Τουρκία πέρασε την Σαμσουνσπόρ και θα ανταμώσει με την ΑΕΚ.

Με την Κρίσταλ Πάλας να είναι το μεγάλο φαβορί και στον απέναντι διάδρομο για τον τελικό, αφήνοντας εκτός δύσκολα μετά από παράταση την ΑΕΚ Λάρνακας.

Οι πρώτοι αγώνες της φάσης των «16»

Ριέκα – Στρασβούργο 1-2
Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ 1-3
Άλκμααρ – Σπάρτα Πράγας 2-1
Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-3
Τσέλιε – ΑΕΚ 0-4
Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας 0-0
Φιορεντίνα – Ρακόβ 2-1
Σίγκμα Όλομουτς – Μάιντς 0-0

Οι ρεβάνς

Στρασβούργο – Ριέκα 1-1
Σαχτάρ – Λεχ Πόζναν
Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ 0-4
Ράγιο Βαγιεκάνο – Σαμσουνσπόρ 0-1
ΑΕΚ – Τσέλιε 0-2
ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας 1-2 παράταση (1-1κ.α)
Ρακόβ-Φιορεντίνα 1-2
Μάιντς – Σίγκμα Όλομουτς 2-0

Τα ζευγάρια στα προημιτελικά

Σαχτάρ – Άλκμααρ
Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα
Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ
Μάιντς – Στρασβούργο

Οι ημιτελικοί

Σαχτάρ ή Άλκμααρ Vs Κρίσταλ Πάλας ή Φιορεντίνα
Ράγιο Βαγιεκάνο ή ΑΕΚ Vs Μάιντς ή Στρασβούργο

Ο τελικός

Ο τελικός θα γίνει στη Λειψία στις 27 Μαΐου.

Κεντρικές τράπεζες: Έτοιμες να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων

Vita.gr
Η αγαπημένη συνήθεια που διώχνει το άγχος σε 24′

Κόσμος
Νετανιάχου: Το Ιράν δεν μπορεί πια να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους

Αθλητική Ροή
Europa League 20.03.26

Europa League: Η Μπολόνια προκρίθηκε στα προημιτελικά από τον ιταλικό «εμφύλιο» (4-3 στην παράταση)

Στην παράταση έλυσαν τις διαφορές τους η Ρόμα και η Μπολόνια. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 3-1, η Ρόμα ισοφάρισε 3-3 και στο 111’ σκόραρε η Μπολόνια και πανηγύρισε.

On Field 20.03.26

Άπαιχτος με την μπάλα στο «πέντε»

Μιλουτίνοφ και Τζόουνς έδειξαν (και) κόντρα στην Μπασκόνια πόσο σημαντική είναι η παρουσία τους για το παιχνίδι του Ολυμπιακού

Conference League: Ήττα… πρόκρισης για τη Ράγιο Βαγιεκάνο (0-1) – Με εμφατικό τρόπο η AZ (4-0)
Conference League 20.03.26

Ήττα... πρόκρισης για τη Ράγιο Βαγιεκάνο (0-1) – Με εμφατικό τρόπο η AZ (4-0)

Με παρακαταθήκη το 3-1 του πρώτου αγώνα, η Ράγιο Βαγιεκάνο πέρασε στους «8» του Conference, παρά την εντός έδρας ήττα με 1-0 από τη Σαμσουνπόρ στην Ισπανία. Προκρίσεις και για Στρασμπούρ, Σαχτάρ και Άλκμααρ

Conference League: Πρόκριση στην παράταση η Κρίσταλ Πάλας κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας των 10 παικτών (2-1)
Conference League 19.03.26

Πρόκριση στην παράταση η Κρίσταλ Πάλας κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας των 10 παικτών (2-1)

Την παράταση χρειάστηκε η Κρίσταλ Πάλας προκειμένου να νικήσει με 2-1 την μαχητική ΑΕΚ Λάρνακας των 10 παικτών (τελείωσε με 9) και να προκριθεί στους «8» του Conference Leaue. Προκρίσεις και για Φιορεντίνα, Μάιντς.

LIVE: Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ
Conference League 19.03.26

LIVE: Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ

LIVE: Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 9.

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν
Conference League 19.03.26

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT.

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ
Conference League 19.03.26

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 8.

ΑΕΚ – Τσέλιε 0-2: Ηττήθηκε, αποδοκιμάστηκε αλλά προκρίθηκε η Ένωση (vid)
Conference League 19.03.26

ΑΕΚ – Τσέλιε 0-2: Ηττήθηκε, αποδοκιμάστηκε αλλά προκρίθηκε η Ένωση (vid)

Απογοήτευσε η ΑΕΚ που,... κάθισε στο 4-0 του πρώτου αγώνα, ήταν κακή και ηττήυθηκε 2-0 από την Τσέλιε στη Ν. Φιλαδέλφεια. Ο κόσμος αποδοκίμασε τους παίκτες. Με Βαγιεκάνο ή Σάμσουνσπορ στα προημιτελικά

LIVE: Ρακόφ – Φιορεντίνα
Conference League 19.03.26

LIVE: Ρακόφ – Φιορεντίνα

LIVE: Ρακόφ – Φιορεντίνα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρακόφ – Φιορεντίνα για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT.

LIVE: ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας
Conference League 19.03.26

LIVE: ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

LIVE: ΑΕΚ – Τσέλιε
Ποδόσφαιρο 19.03.26

LIVE: ΑΕΚ – Τσέλιε

LIVE: ΑΕΚ – Τσέλιε. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Τσέλιε για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3 HD.

Δημάτος: «Για το ελληνικό ποδόσφαιρο και την ΑΕΚ προέχει η νίκη επί της Τσέλιε και στη Φιλαδέλφεια»
Ποδόσφαιρο 13.03.26

Δημάτος: «Για το ελληνικό ποδόσφαιρο και την ΑΕΚ προέχει η νίκη επί της Τσέλιε και στη Φιλαδέλφεια»

Η ανάρτηση του Ανδρέα Δημάτου μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί της Τσέλιε και τη σημασία που έχει για την Ένωση και το ελληνικό ποδόσφαιρο η νίκη και στον επαναληπτικό επί ελληνικού εδάφους.

Οι «27» προκρίνουν ευελιξία στη λήψη μέτρων για μείωση του κόστους ενέργειας –Επιμένουν σε ενεργειακή μετάβαση
Σύνοδος κορυφής 20.03.26

Οι «27» προκρίνουν ευελιξία στη λήψη μέτρων για μείωση του κόστους ενέργειας –Επιμένουν σε ενεργειακή μετάβαση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επισημαίνει ότι «απαιτούνται στοχευμένες λύσεις βραχυπρόθεσμα» αναφορικά με το κόστος ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική ουδετερότητα και τις συγκεκριμένες καταστάσεις των κρατών μελών.

Καλύτερη δουλειά προτείνει στους συναδέλφους του στην ΕΕ, ο Ολλανδός πρωθυπουργός
Κόσμος 20.03.26

Καλύτερη δουλειά προτείνει στους συναδέλφους του στην ΕΕ, ο Ολλανδός πρωθυπουργός

Ο επικεφαλής του νέου κυβερνητικού συνασπισμού στην Ολλανδία λέει στους Ευρωπαίους ηγέτες να «σταματήσουν να παραπονιούνται» και «ίσως απλώς να κάνουν καλύτερη δουλειά»

Πράσινο φως από την Επιτροπή Εμπορίου της ΕΕ στη συμφωνία κατάργησης δασμών στα αμερικανικά προϊόντα εισαγωγής
Διεθνής Οικονομία 20.03.26

Πράσινο φως από την Επιτροπή Εμπορίου της ΕΕ στη συμφωνία κατάργησης δασμών στα αμερικανικά προϊόντα εισαγωγής

Με ρήτρες ασφαλείας, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έδωσε το πρώτο πράσινο φως στην έγκριση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ που υπεγράφη το καλοκαίρι στη Σκωτία.

Οι «27» καλούν σε πάγωμα των επιθέσεων στη Μέση Ανατολή και προστασία αμάχων – Δεν καταδικάζουν ΗΠΑ και Ισραήλ
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Οι «27» καλούν σε πάγωμα των επιθέσεων στη Μέση Ανατολή και προστασία αμάχων – Δεν καταδικάζουν ΗΠΑ και Ισραήλ

Στο ανακοινωθέν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάνει έκκληση για «μορατόριουμ στα πλήγματα κατά των ενεργειακών εγκαταστάσεων και των μονάδων νερού», καθώς έχουν εκτοξευθεί οι παγκόσμιες τιμές ενέργειας, αλλά και ο κίνδυνος για ξηρασία και λιμό.

