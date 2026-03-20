UEFA Ranking: Πως μπορεί η Ελλάδα να βρεθεί στη 10η θέση με την ΑΕΚ και τι σημαίνει

UEFA Ranking: Εύκολο δεν το λες. Δεν το λες όμως και απίθανο εδώ που φτάσαμε. Αρκεί η ΑΕΚ να αποδείξει πως έχει ακόμη βενζίνη στο ρεζερβουάρ για το ευρωπαϊκό ταξίδι της.

Θα αντιμετωπίσει τη Ράγιο Βαγιεκάνο η Ένωση του Νίκολιτς στους προημιτελικούς του Conference League. Και αν τα καταφέρει; Τότε μπορεί να μας χαρίσει οριστικά τη 10η θέση στην ειδική βαθμολογια της UEFA (UEFA Ranking)

🚨 🇬🇷 Greece need one win + one draw to secure the Top 10 and a direct Champions League entry! 💥 🇬🇷 AEK Athens vs 🇪🇸 Rayo Vallecano ❌ 🇨🇿 Czechia are left with no clubs but can still claim the Top 10 spot! ❌ 🇵🇱 Poland are left with no clubs and are out of the Top 10 Race! pic.twitter.com/ttQdGvzK1X — Football Rankings (@FootRankings) March 19, 2026

Είμαστε στους 48.012 βαθμούς μετά τα αποψινά. Στην 11η θέση. Και είναι 10η η Τσεχία που έμεινε χωρίς ομάδα πέραν τούδε με 48.525 σύμφωνα με το Football Rankings λοιπόν και τους υπολογισμούς του «Η Ελλάδα χρειάζεται μια νίκη και μια ισοπαλία για να κλειδώσει τη 10η θέση και ένα απευθείας εισιτήριο για το Champions League».

Πως μπορεί να γίνει νίκη και ισοπαλία; Προφανώς απευθείας στα δύο ματς με τους Ισπανούς. Μια νίκη και μια ισοπαλία. Μπορεί όμως να γίνει ένα αποτέλεσμα και πρόκριση με τους Ισπανούς και το άλλο παρακάτω. Στους ημιτελικούς. Να περάσει δηλαδή η ΑΕΚ πχ με μια νίκη επί των Ισπανών και να πάρει μια ισοπαλία στα ημιτελικά.

Τι σημαίνει όμως η 10η θέση και γιατί τέτοια φασαρία; Διότι αναβαθμίζει το ευρωπαϊκό ταξίδι για τις ελληνικές ομάδες συνολικά απο τη σεζόν 2027-28. Ο πίνακας που ακολουθεί τα λέει λιτά και κατανοητά.

UEFA Ranking: Τι σημαίνει η δέκατη θέση;

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Phase του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

Θα έχουμε δηλαδή τον πρωταθλητή απευθείας στη league phase του Champions League. Τον κυπελλούχο μίνιμουμ στη league phase του Conference. Και τρεις προκριματικούς κύκλους, έναν σε κάθε διοργάνωση για 2-4-5.

Μια χαρά αναβάθμιση το λες.

Εννοείται πως αν η ΑΕΚ δεν έκανε τη γκάφα της απόψε θα ήταν ήδη καλύτερα τα πράγματα. Αν δεν έχανε τσάμπα απο την Τσέλιε.

Η Τσεχία έμεινε χωρίς ομάδα γιατί απόψε αποκλείστηκαν τόσο η Σίγκμα Όλομουτς, όσο και η Σπάρτα Πράγας. Χωρίς ομάδα είναι στο Νο 9 και η Τουρκία αλλά και το 8ο Βέλγιο. Είναι ευκαιρία λοιπόν. Αρκεί η Ένωση να μπορεί να την εκμεταλλευτεί έχοντας απέναντι την 13η του Ισπανικού πρωταθλήματος.