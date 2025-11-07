UEFA Ranking: Η Ελλάδα πλησίασε την Τσεχία στη βαθμολογία

UEFA Ranking: Δύο νίκες και μία ισοπαλία ήταν ο απολογισμός για το ελληνικό ποδόσφαιρο στα ματς της Πέμπτης (6/11) σε Europa και Conference League.

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός πήραν σπουδαίες νίκες κόντρα σε Γιουνγκ Μπόις με 4-0 και Μάλμε με 1-0 αντίστοιχα, ενώ η ΑΕΚ έμεινε στο 1-1 με τη Σάμροκ Ρόβερς.

Έτσι η Ελλάδα μάζεψε 1000 βαθμούς και μείωσε την απόστασή της από την Τσεχία που βρίσκεται στη 10η θέση και έχει ακόμη μια σχετική διαφορά «ασφαλείας» από τη χώρα. Όπως βλέπετε κι εσείς παρακάτω η Ελλάδα έχει φτάσει τους 40,312 βαθμούς, ενώ οι Τσέχοι που συνεχίζουν στα ευρωπαϊκά κύπελλα επίσης με τέσσερις ομάδες έχουν 43,100.

UEFA Ranking: Η βαθμολογία της UEFA (οι πρώτες 25 χώρες)

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια

10η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16Η – 22ΗΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: –