UEFA Ranking: Η Ελλάδα πλησίασε την Τσεχία στη βαθμολογία
Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της UEFA για την Ελλάδα μετά τα αποτελέσματα της Πέμπτης (6/111) σε Europa και Conference League και τις νίκες των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, αλλά και την ισοπαλία της ΑΕΚ.
UEFA Ranking: Δύο νίκες και μία ισοπαλία ήταν ο απολογισμός για το ελληνικό ποδόσφαιρο στα ματς της Πέμπτης (6/11) σε Europa και Conference League.
ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός πήραν σπουδαίες νίκες κόντρα σε Γιουνγκ Μπόις με 4-0 και Μάλμε με 1-0 αντίστοιχα, ενώ η ΑΕΚ έμεινε στο 1-1 με τη Σάμροκ Ρόβερς.
Έτσι η Ελλάδα μάζεψε 1000 βαθμούς και μείωσε την απόστασή της από την Τσεχία που βρίσκεται στη 10η θέση και έχει ακόμη μια σχετική διαφορά «ασφαλείας» από τη χώρα. Όπως βλέπετε κι εσείς παρακάτω η Ελλάδα έχει φτάσει τους 40,312 βαθμούς, ενώ οι Τσέχοι που συνεχίζουν στα ευρωπαϊκά κύπελλα επίσης με τέσσερις ομάδες έχουν 43,100.
UEFA Ranking: Η βαθμολογία της UEFA (οι πρώτες 25 χώρες)
Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια
10η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
11-12η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
13η-14η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
15Η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
16Η – 22ΗΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: –
