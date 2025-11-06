sports betsson
Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
Μαλμε-Παναθηναϊκός 0-1: Ο Τζούρισιτς έβαλε δυνατά τους «πράσινους» στην πρόκριση (vid)
Europa League 06 Νοεμβρίου 2025 | 21:40

Μαλμε-Παναθηναϊκός 0-1: Ο Τζούρισιτς έβαλε δυνατά τους «πράσινους» στην πρόκριση (vid)

Το γκολ του Τζούρισιτς επέτρεψε στον Παναθηναϊκό να νικήσει 1-0 τη Μάλμε και να επανακάμψει δυναμικά για να περάσει στην επόμενη φάση. Είχε σουτ στο δοκάρι ο Τετέ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Στο τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι του πριν το αποψινό, ο Ράφα Μπενίτεθ είχε φύγει νικητής από την έδρα της Μάλμε με το εκκωφαντικό 8-0 με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Την παραμονή του αγώνα του Παναθηναϊκός, ο Ισπανός ρωτήθηκε με τι θα ήταν ικανοποιημένος και απάντησε πως ήθελε απλά τη νίκη, έστω και με 1-0. Όπερ και εγένετο… Οι ποδοσφαιριστές του Τριφυλλιού εισάκουσαν τον προπονητή τους και επικράτησαν 1-0 στο «Elada Arena» με σκόρερ τον Φίλιπ Τζούρισιτς.

Ήταν ένα πολύτιμο διπλό για τον Παναθηναϊκό, που προερχόταν από δύο συνεχόμενες ήττες στη League Phase του Europa League και ήταν υποχρεωμένος να αντιστρέψει τα δεδομένα. Σε μία κρίσιμη συγκυρία με την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, οι «πράσινοι» ανέβηκαν στη βαθμολογία και επανέκαμψαν δυναμικά στη μάχη για την πρόκριση. Από τα επόμενα τέσσερα ματς, τα τρία θα διεξαχθούν στο ΟΑΚΑ και επομένως, το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα εξαρτάται από τους παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ.

Προφανώς, ο Παναθηναϊκός δεν ήταν εντυπωσιακός, όμως ήταν πειστικός και έλεγξε το τέμπο στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης. Η Μάλμε φέτος δεν έχει την περσινή ποιότητα και αυτό φάνηκε στο γήπεδο, ενώ είναι σαφές πως διανύει μία μεταβατική περίοδο. Πάντως, αυτό δεν μειώξει την αξία της νίκης του Τριφυλλιού, αφού σε αντίστοιχες περιπτώσεις δεν κατάφερνε να πάρει τους τρεις βαθμούς.

Ο Σβιντέρσκι έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία

Η Μάλμε ήταν αυτή που απείλησε πρώτη, όταν στο 9′ ο Μπουσουνέλο εκτέλεσε το κόρνερ από αριστερά, ο Ντζούριστς έπιασε την κεφαλιά που κόντραρε διαδοχικά στον Τουμπά και Κυριακόπουλο και άλλαξε πορεία, όμως ο Λαφόν αντέδρασε ενστικτωδώς και απέκρουσε. Ο Παναθηναϊκός αφυπνίστηκε και βγήκε μπροστά και στο 14′ ο Ζαρουρί από αριστερά σημάδεψε τον Τετέ στο δεύτερο δοκάρι, αλλά αυτός δεν βρήκε καλά τη μπάλα.

Η μεγάλη ευκαιρία για το 0-1 χάθηκε στο 18′. Ο Τσιριβέγια έκλεισε έξυπνα τον Μπουσούλατζιτς έξω από την περιοχή και έκλεψε δίνοντας άμεσα στον Σβιντέρσκι, ο οποίος στην περιοχή ανατράπηκε από τον παίκτη που έχασε τη μπάλα και ο διαιτητής Γουόλς υπέδειξε το πέναλτι. Αλλά η εκτέλεση του Πολωνού ήταν κακή και αδύναμη, με τον Έλμποργκ να τη μπλοκάρει εύκολα. Ο Παναθηναϊκός είχε και ένα μακρινό σουτ του Κυριακόπουλου στο 32′, που δεν ανησύχησε τον Έλμποργκ.

Εκεί η Μάλμε πήρε την πρωτοβουλία. Στο 28′ ο Τουμπά έχασε τη μπάλα στη μεσαία γραμμή από τον Έκονγκ, ο οποίος μαζί με άλλους δύο βγήκαν στην αντεπίθεση με μόνο απέναντι τους τον Πάλμερ-Μπράουν, ο οποίος όμως μάντεψε την πάσα του επιθετικού των γηπεδούχων και έκοψε τη μπάλα πριν φτάσει στον Χαμπακσάνοβιτς. Δύο λεπτά μετά, ο Ρόζενγκρεν εκτέλεσε φάουλ από αριστερά και ο αφύλακτος Χαμπακσάνοβιτς στο δεύτερο δοκάρι αστόχησε. Από άλλο ένα στημένο του Μπουσούλατζιτς σζτο 44′, πάλι ο Λαφόν σταμάτησε τον Γιάνσον και κράτησε το 0-0.

Ο Τζούρισιτς χτύπησε πριν το φινάλε

Στο 55′ ο Τετέ εκτέλεσε το φάουλ από αριστερά, στο δεύτερο δοκάρι ο Πάλμερ-Μπράουν γύρισε τη μπάλα και ο Μπουσανέλο στην προσπάθεια του να διώξει, παραλίγο να βάλει αυτογκόλ. Ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο και στο 62′ ο Τετέ σούταρε από μακριά, όμως η μπάλα πέρασε άουτ. Ο Βραζιλιάνος στο 67′ δοκίμασε ξανά την τύχη του και το δοκάρι σταμάτησε την προσπάθεια του. Μεγάλη ευκαιρία έχασε και ο Τζούρισιτς στο 76′, όταν πήρε την πάσα του Κυριακόπουλου στο ημικύκλιο, όμως σούταρε ψηλά άουτ.

Η Μάλμε είχε υποχωρήσει και ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στο 85′ Ο Κυριακόπουλος σέντραρε από αριστερά, ο Τσέριν βρήκε τη μπάλα που στρώθηκε στον Τζούρισιτς, αυτός σούταρε και από την κόντρα στον Τζούριτς, μπήκε το γκολ. Ο Σέρβος το πανηγύρισε δεόντως, με τους παίκτες του Τριφυλλιού να αποσυμπιέζονται από την ένταση. Οι «πράσινοι» υπερασπίστηκαν το προβάδισμα τους μέχρι τη λήξη και πέτυχαν τη δεύτερη νίκη τους στη League Phase, ξανά εκτός έδρας!

Ο MVP: Δεν ήταν ο σκόρερ, αλλά ο Τετέ. Ο Βραζιλιάνος ήταν αυτός που πλαγιοκοπούσε διαρκώς την αριστερά πλευρά της Μάλμε και ανάγκαζε τους αντιπάλους να συγκλίνουν προς αυτόν για να τον μαρκάρουν.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ: Ο Χακσαμπάνοβιτς. Ο προπονητής του περίμενε πολλά περισσότερα από αυτόν, όμως τον εξουδετέρωσαν οι αμυντικοί του Παναθηναϊκού.

Η ΦΑΣΗ-ΚΛΕΙΔΙ: Το γκολ του Τζούρισιτς. Ο Σέρβος σκόραρε σε ένα σημείο που η Μάλμε δεν είχε αποθέματα να αντιδράσει και ο Παναθηναϊκός αμύνθηκε σωστά για να προφυλάξει το σκορ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ: Η είσοδος του Τσέριν αντί του Σιώπη. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε έναν παίκτη στην ανάπτυξη, που πατούσε περιοχή και μπέρδεψε τα μαρκαρίσματα, όπως συνέβη στη φάση του γκολ.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Σκωτσέζος Νίκολας Γουόλς διαχειρίστηκε πολύ καλά το παιχνίδι, ήταν κοντά σε κάθε φάση και όλες οι υποδείξεις του ήταν σωστές. Ακόμα και στο «θέατρο» του Τετέ, αντέδρασε ακαριαία και τιμώρησε τον Βραζιλιάνο. Με λίγα σφυρίγματα και καλά ο Γουόλς.

VARΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Κέβιν Κλάνσι από τη Σκωτία επιβεβαίωσε κάθε απόφαση του Γουόλς, όπως το πέναλτι στον Σβιντέρσκι, αλλά και τον μη καταλογισμό παράβασης στους Πάντοβιτς και Τετέ.

ΜΑΛΜΕ (Ανές Μράβατς): Έλμποργκ, Στρίγκερ, Γιάνσον, Ντζούριτς, Μπουσανέλο, Μπουσούλατζιτς (65′ Μπεργκ), Σκόγκμαρ, Ρόζενγκρεν (91′ Λεβίνσκι), Έκονγκ (65′ Σουμά), Μπολίν (82′ Βέκια), Χάκσαμπανοβιτς

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Τσιριβέγια, Τζούρισιτς, Τετέ (82′ Μπακασέτας), Ζαρουρί, Σβιντέρσκι (46′ Πάντοβιτς)

Σύνταξη
Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
