Εύκολο βράδυ για τη Φράιμπουργκ (3-1), μπορούσε τη νίκη η Νότιγχαμ (0-0) – Η βαθμολογία (pic)
H Φράιμπουργκ καθάρισε στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στη Νις, ενώ η Νότιγχαμ Φόρεστ έμεινε στο 0-0 με τη Στουρμ Γκρατς.
Με εντυπωσιακές αναμετρήσεις διεξήχθη το πρώτο… πιάτο του Europa League, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase της διοργάνωσης.
Στη Νίκαια, η Φράιμπουργκ καθάρισε την υπόθεση νίκη επί της Νις από το πρώτο ημίχρονο, επικρατώντας με 3-1. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 25′ με τον Κάρλος, όμως οι Γερμανοί αντέδρασαν άμεσα. Αρχικά, ο Μανζαμπί στο 29′ και ο Γκρίφο στο 39′ έκαναν την ανατροπή, ενώ ο Σχέρχαντ στο 42′ διαμόρφωσε το τελικό 3-1.
Στην Αυστρία, η Νότιγχαμ Φόρεστ έμεινε στο 0-0 απέναντι στην Στουρμ Γκρατς. Η ομάδα του Σον Ντάις έχασε πέναλτι στο 35ο λεπτό με τον Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ, ενώ είχε και δοκάρι στο 90′ με εντυπωσιακό σουτ του Ντομίνγκες.
Την 5η αγωνιστική η Στουρμ θα βρεθεί στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό ενώ η Νότιγχαμ Φόρεστ θα υποδεχτεί τη Μάλμε.
Ο Ερυθρός Αστέρας πανηγύρισε μεγάλη νίκη επί της Λιλ με 1-0, ενώ η Πόρτο «κόλλησε» στο 1-1 στην Ολλανδία με την Ουτρέχτη του Βασίλη Μπάρκα που αποβλήθηκε 66′. Παράλληλα, με νίκες συνέχισαν Βασιλεία, Μίντιλαντ, Θέλτα και Ζάλτσμπουργκ.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:
Ουτρέχτη-Πόρτο 1-1
Ερυθρός Αστέρας-Λιλ 1-0
Μίντιλαντ-Σέλτικ 3-1
Στουρμ Γκρατς-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-0
Ντιναμό Ζάγκρεμπ-Θέλτα 0-3
Μάλμε-Παναθηναϊκός 0-1
Νις-Φράιμπουργκ 1-3
Ζάλτσμπουργκ-Γκόου Αχέντ Ιγκλς 2-0
Βασιλεία-FCSB 3-1
22:00 Ρέιντζερς-Ρόμα
22:00 Άστον Βίλα-Μακάμπι Τελ Αβίβ
22:00 Μπέτις-Λιόν
22:00 Βικτόρια Πλζεν-Φενέρμπαχτσε
22:00 Στουτγκάρδη-Φέγενορντ
22:00 Μπράγκα-Γκενκ
22:00 Μπολόνια-Μπραν
22:00 ΠΑΟΚ-Γιούνγκ Μπόις
22:00 Φερεντσβάρος-Λουντογκόρετς
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική (5η):
19:45 Λουντογκόρετς-Θέλτα
19:45 Άστον Βίλα-Γιούνγκ Μπόις
19:45 Ρόμα-Μίντιλαντ
19:45 Πόρτο-Νις
19:45 Φενέρμπαχτσε-Φερεντσβάρος
19:45 Φέγενορντ-Σέλτικ
19:45 Λιλ-Ντιναμό Ζάγκρεμπ
19:45 ΠΑΟΚ-Μπραν
19:45 Βίκτορ Πλζεν-Φράιμπουργκ
20:00 Μπέτις-Ουτρέχτη
20:00 Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάλμε
20:00 Ρέιντζερς-Μπράγκα
20:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Λιόν
20:00 Μπολόνια-Ζάλτσμπουργκ
20:00 Ερυθρός Αστέρας-FCSB
20:00 Γκόου Αχέντ Ινγκλς-Στουτγκάρδη
20:00 Παναθηναϊκός-Στουρμ Γκρατς
20:00 Γκενκ-Βασιλεία
