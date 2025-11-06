Εύκολο βράδυ για τη Φράιμπουργκ (3-1), μπορούσε τη νίκη η Νότιγχαμ (0-0) – Η βαθμολογία (pic)

Με εντυπωσιακές αναμετρήσεις διεξήχθη το πρώτο… πιάτο του Europa League, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase της διοργάνωσης.

Στη Νίκαια, η Φράιμπουργκ καθάρισε την υπόθεση νίκη επί της Νις από το πρώτο ημίχρονο, επικρατώντας με 3-1. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 25′ με τον Κάρλος, όμως οι Γερμανοί αντέδρασαν άμεσα. Αρχικά, ο Μανζαμπί στο 29′ και ο Γκρίφο στο 39′ έκαναν την ανατροπή, ενώ ο Σχέρχαντ στο 42′ διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Στην Αυστρία, η Νότιγχαμ Φόρεστ έμεινε στο 0-0 απέναντι στην Στουρμ Γκρατς. Η ομάδα του Σον Ντάις έχασε πέναλτι στο 35ο λεπτό με τον Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ, ενώ είχε και δοκάρι στο 90′ με εντυπωσιακό σουτ του Ντομίνγκες.

Την 5η αγωνιστική η Στουρμ θα βρεθεί στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό ενώ η Νότιγχαμ Φόρεστ θα υποδεχτεί τη Μάλμε.

Ο Ερυθρός Αστέρας πανηγύρισε μεγάλη νίκη επί της Λιλ με 1-0, ενώ η Πόρτο «κόλλησε» στο 1-1 στην Ολλανδία με την Ουτρέχτη του Βασίλη Μπάρκα που αποβλήθηκε 66′. Παράλληλα, με νίκες συνέχισαν Βασιλεία, Μίντιλαντ, Θέλτα και Ζάλτσμπουργκ.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:

Ουτρέχτη-Πόρτο 1-1

Ερυθρός Αστέρας-Λιλ 1-0

Μίντιλαντ-Σέλτικ 3-1

Στουρμ Γκρατς-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-0

Ντιναμό Ζάγκρεμπ-Θέλτα 0-3

Μάλμε-Παναθηναϊκός 0-1

Νις-Φράιμπουργκ 1-3

Ζάλτσμπουργκ-Γκόου Αχέντ Ιγκλς 2-0

Βασιλεία-FCSB 3-1

22:00 Ρέιντζερς-Ρόμα

22:00 Άστον Βίλα-Μακάμπι Τελ Αβίβ

22:00 Μπέτις-Λιόν

22:00 Βικτόρια Πλζεν-Φενέρμπαχτσε

22:00 Στουτγκάρδη-Φέγενορντ

22:00 Μπράγκα-Γκενκ

22:00 Μπολόνια-Μπραν

22:00 ΠΑΟΚ-Γιούνγκ Μπόις

22:00 Φερεντσβάρος-Λουντογκόρετς

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική (5η):

19:45 Λουντογκόρετς-Θέλτα

19:45 Άστον Βίλα-Γιούνγκ Μπόις

19:45 Ρόμα-Μίντιλαντ

19:45 Πόρτο-Νις

19:45 Φενέρμπαχτσε-Φερεντσβάρος

19:45 Φέγενορντ-Σέλτικ

19:45 Λιλ-Ντιναμό Ζάγκρεμπ

19:45 ΠΑΟΚ-Μπραν

19:45 Βίκτορ Πλζεν-Φράιμπουργκ

20:00 Μπέτις-Ουτρέχτη

20:00 Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάλμε

20:00 Ρέιντζερς-Μπράγκα

20:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Λιόν

20:00 Μπολόνια-Ζάλτσμπουργκ

20:00 Ερυθρός Αστέρας-FCSB

20:00 Γκόου Αχέντ Ινγκλς-Στουτγκάρδη

20:00 Παναθηναϊκός-Στουρμ Γκρατς

20:00 Γκενκ-Βασιλεία