Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
05.11.2025 | 15:01
Κανονικά αύριο τα ταξί από τις 6 το πρωί - Αναστολή της απεργίας
Σπουδαία κίνηση της Νότιγχαμ Φόρεστ: Δωρεά 10.000 λιρών στον φίλαθλο που τα έβαλε με τον δράστη της επίθεσης στο τρένο
Ποδόσφαιρο 05 Νοεμβρίου 2025 | 20:31

Σπουδαία κίνηση της Νότιγχαμ Φόρεστ: Δωρεά 10.000 λιρών στον φίλαθλο που τα έβαλε με τον δράστη της επίθεσης στο τρένο

Στο πλευρό του φιλάθλου που μπήκε ανάμεσα στον υπόλοιπο κόσμο και τον δράστη της επίθεσης στο τρένο μετά το ματς με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στέκεται η Νότιγχαμ Φορεστ, κάνοντας μάλιστα δωρεά ύψους 10.000 λιρών.

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα της Νότιγχαμ Φόρεστ με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αρκετοί φίλοι των «κόκκινων» πήραν το τρένο της LNER για να επιστρέψουν στα σπίτια τους, αλλά δέχθηκαν μαζική επίθεση με μαχαίρι μέσα στα βαγόνια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «BBC» συνολικά 11 άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη, ενώ ακόμη δύο βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Με ανακοίνωσή της η Φόρεστ έκανε γνωστό πως μετά από απόφαση του Βαγγέλη Μαρινάκη ο σύλλογος θα φροντίσει όλους τους τραυματίες με προσωπικά έξοδα και ό,τι άλλο χρειαστεί ώστε να επανέλθουν πλήρως.

Ο 61χρονος Στίβεν Κριν ήταν ένα από τα θύματα της επίθεσης με μαχαίρι, μαζί με τον ποδοσφαιριστή της Σκάνθορπ Γιουνάιτεντ Τζόναθαν Γκιόσε και τον σιδηροδρομικό υπάλληλο Σαμίρ Ζιτούνι. Με τη Νότιγχαμ να προβαίνει σε μία σπουδαία κίνηση, καθώς δωρίζει 10.000 λίρες στον φίλαθλο που αντιμετώπισε τον δράστη και δέχθηκε επτά μαχαιριές.

Ο Κριν δήλωσε ότι προσπάθησε να προστατέψει άλλους επιβάτες, «οπλισμένος μόνο με τις γροθιές μου», γιατί, όπως είπε, «δεν μου πέρασε από το μυαλό να μην το κάνω». Πρόσθεσε πως ο δράστης τού φώναξε: «Θες να πεθάνεις;» προτού τον μαχαιρώσει επτά φορές.

Στην περιγραφή της υπόθεσης αναφέρεται αναλυτικά:

«Ο Στιβ αντιμετώπισε τον επιτιθέμενο και υπέστη σοβαρά τραύματα από μαχαίρι στο κεφάλι, την πλάτη και τα χέρια. Είναι πιθανό ότι οι ανιδιοτελείς του πράξεις έσωσαν ζωές».

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε τα εξής:

«Οι σκέψεις μας είναι με τον Στιβ και την οικογένειά του, όπως και με όλους τους εμπλεκόμενους στο περιστατικό. Ο Στιβ είναι σταθερή παρουσία στους αγώνες της Φόρεστ, εντός και εκτός έδρας, και γνωστός ανάμεσα στους φιλάθλους μας».

Η δωρεά των 10.000 λιρών από τη Φόρεστ, την Τετάρτη, ανέβασε το συνολικό ποσό της καμπάνιας σε πάνω από 46.000 λίρες, ξεπερνώντας κατά πολύ τον αρχικό στόχο των 500 λιρών.

Η προσφορά έγινε έπειτα από δέσμευση του συλλόγου και του ιδιοκτήτη του, Βαγγέλη Μαρινάκη, να στηρίξει τους φιλάθλους που τραυματίστηκαν στις επιθέσεις του Σαββάτου.

Αρκετοί οπαδοί της Φόρεστ που διαμένουν στο Λονδίνο βρίσκονταν στο ίδιο τρένο, επιστρέφοντας από τον εκτός έδρας αγώνα με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2-2).

Ο σύλλογος αναγνώρισε «την εξαιρετική γενναιότητα» ορισμένων φιλάθλων, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να εξυμνεί το «θάρρος και την αυταπάρνηση» που έδειξαν.

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του talkSPORT Μαξ Σκοτ, η Φόρεστ πρόσφερε επίσης στον Κριν διαρκείας για την επόμενη σεζόν, καθώς και πτήση με την αποστολή της ομάδας σε αγώνα του Europa League, διαμονή στο ξενοδοχείο και παρακολούθηση του αγώνα από τα επίσημα!

Ο Κριν, περιγράφοντας την επίθεση, είπε ότι άκουσε τις κραυγές των τραυματισμένων επιβατών και προχώρησε στο βαγόνι όπου ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον δράστη.

«Κρατούσε ένα τεράστιο μαχαίρι κουζίνας – ήταν σαν ιαπωνικό σπαθί ή κάτι τέτοιο. Με πλησίασε και μου είπε: “Θες να πεθάνεις;”» θυμάται.

Ο οπαδός, αντιμετώπισε τον δράστη για να δώσει χρόνο σε έναν άλλο επιβάτη να κλείσει την πόρτα του βαγονιού πίσω του, επιτρέποντας σε άλλους να κρυφτούν — μια κίνηση που πιθανότατα απέτρεψε δεκάδες τραυματισμούς.

Ο Κριν εγκλωβίστηκε στο ίδιο βαγόνι με τον δράστη και μαχαιρώθηκε στο αριστερό του χέρι, τρεις φορές στην πλάτη, μία στους γλουτούς και δύο στο κεφάλι, προτού καταφέρει να κρυφτεί σε τουαλέτα του τρένου.

«Ξάπλωσα στο πάτωμα, αιμορραγούσα. Περίπου δέκα λεπτά αργότερα άνοιξα την πόρτα και είδα ένοπλους αστυνομικούς να με σημαδεύουν. Είπαν “Στίβεν, μπορείς να ανοίξεις την πόρτα”, αλλά ακόμα και τότε κρατούσαν το όπλο στραμμένο προς εμένα για να βεβαιωθούν ότι ήμουν εγώ και δεν είχε αλλάξει φωνή ο δράστης», περιέγραψε.

«Ήταν έξυπνοι — άνοιξαν μόνο τη δική μου πόρτα. Αν άνοιγαν ολόκληρο το τρένο, θα μπορούσε να ξεφύγει».

Ο Κριν μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Addenbrooke στο Κέιμπριτζ και πήρε εξιτήριο την Κυριακή το πρωί.

«Ήμουν τυχερός», είπε. «Χτυπήθηκα αρκετές φορές στην πλάτη, στο κεφάλι και στο πρόσωπο. Θα χρειαστώ πλαστική χειρουργική. Ένα δάχτυλο δεν δείχνει καθόλου καλό. Δεν ξέρω πόσο θα πάρει η αποθεραπεία».

Για την απόφασή του να αντιδράσει, σημείωσε: «Πιθανώς δεν θα το έκαναν πολλοί, αλλά αν δεν το έκανα θα άφηνα τους ανθρώπους πίσω μου εκτεθειμένους».

Ο Κριν έχει χαρακτηριστεί ήρωας, αλλά ο ίδιος παραμένει ταπεινός:

«Είναι υπέροχο που ο κόσμος λέει καλά λόγια για μένα. Μια γυναίκα μού έγραψε στο Facebook: “Πιθανώς έσωσες τη ζωή της κόρης μου”. Δεν συγκινούμαι εύκολα, αλλά αυτό με άγγιξε. Δεν είμαι γενναίος — υπάρχουν πιο γενναίοι άνθρωποι από μένα: ο φύλακας του τρένου, η αστυνομία και οι άνδρες που με βοήθησαν να βγω από το τρένο».

Ενέργεια
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη

Euroleague 05.11.25

Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68: Κάκιστη εμφάνιση και βαριά ήττα

Τη χειρότερη φετινή του εμφάνιση πραγματοποίησε στο Βελιγράδι ο Παναθηναϊκός, χάνοντας από τον Ερυθρό Αστέρα με το... κολακευτικό, έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς (η διαφορά έφτασε και το +28), 86-68.

Σύνταξη
