Πολύ καλή η Νότιγχαμ, άξιζε τη νίκη κόντρα Γιουνάιτεντ (2-2)

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, αφού οι δύο ομάδες έμειναν ισόπαλες 2-2 στο «City Ground» για τη 10η αγωνιστική της Premier League.

Οι γηπεδούχοι πραγματοποίησαν μια μεγάλη εμφάνιση απέναντι στους κόκκινους διαβόλους σε ένα ματς με τρελό ρυθμό και μια αμφισβητούμενη φάση που σήκωσε συζήτηση στο Νησί. Συγκεκριμένα, οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 34′ με τον Καζεμίρο από εκτέλεση κόρνερ που όμως φαίνεται η μπάλα να μην έχει περάσει την γραμμή του άουτ και να την προλαβαίνει ο Σαβόνα.

Casemiro’s header has given Manchester United the lead against Nottingham Forest, but Sean Dyche’s side were not happy with the decision to award a corner. Nicolo Savona attempted to keep the ball in play but to no avail, according to the officials. Was the whole of the ball… pic.twitter.com/MBdbchKwPu — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 1, 2025

Μετά το 1-0 η Νότιγχαμ Φόρεστ ήταν εντυπωσιακή, έχασε αρκετές ευκαιρίες και στο δεύτερο ημίχρονο χρειάστηκε μόλις δύο λεπτά για να σκοράρει δύο φορές και να κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Στο 48′ ο Γκιμπς-Γουάιτ ισοφάρισε το ματς σε 1-1, και πριν προλάβουν να το καταλάβουν οι «κόκκινοι διάβολοι» έγινε το 2-1 στο 50′ με τον Σαβόνα. Τελικά, η Γιουνάιτεντ έφερε το ματς στα ίσα, με τον Αμάντ Ντιαλό στο 81′ να κάνει το 2-2.

Στα άλλα ματς, η Άρσεναλ συνεχίζει την εξαιρετική της πορεία επικρατώντας με 2-0 της Μπέρνλι. Ο Γιόκερες έκανε το 1-0 στο 14′ και ο Ράις στο 35′ διαμόρφωσε το 2-0. Μεγάλη νίκη για την Μπράιτον με 3-0 επί της Λιντς. Ο Γουέλμπεκ στο 11′ έκανε το 1-0, με τον Γκόμεζ να σκοράρει δις (64′, 70′). Μεγάλες νίκες για Κρίσταλ Πάλας και Φούλαμ.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής:

Κρίσταλ Πάλας – Μπρέντφορντ 2-0

Μπέρνλι – Άρσεναλ 0-2

Μπράιτον – Λιντς 3-0

Νότινγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2

Φούλαμ – Γούλβς 3-0

01/11 19:30 Τότεναμ – Τσέλσι

01/11 22:00 Λίβερπουλ – Άστον Βίλα

02/11 16:00 Γουέστ Χαμ – Νιουκάστλ

02/11 18:30 Μάντσεστερ Σίτι – Μπόρνμουθ

03/11 22:00 Σάντερλαντ – Έβερτον

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής:

08/11, 14:30 Τότεναμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

08/11, 17:00 Έβερτον – Φούλαμ

08/11, 17:00 Γουέστ Χαμ – Μπέρνλι

08/11, 19:30 Σάντερλαντ – Άρσεναλ

08/11, 22:00 Τσέλσι – Γουλβς

09/11, 16:00 Άστον Βίλα – Μπόρνμουθ

09/11, 16:00 Μπρέντφορντ – Νιουκάστλ

09/11, 16:00 Κρίσταλ Πάλας – Μπράιτον

09/11, 16:00 Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς

09/11, 18:30 Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ